बिना गिल्ट खाइए और फिट रहिए: डाइटीशियन रुचि चावड़ा के 10 हेल्दी फूड्स

संक्षेप: हेल्दी खाना मतलब पसंदीदा चीजों से समझौता करना नहीं, बल्कि सही और पौष्टिक विकल्प चुनना है। डाइटीशियन रुचि चावड़ा के अनुसार, कुछ फूड्स ऐसे हैं जो स्वादिष्ट होने के साथ गिल्ट-फ्री और सेहत के लिए फायदेमंद भी होते हैं।

आज के समय में हेल्दी खाने का मतलब अक्सर लोगों के लिए बेस्वाद और सख़्त डाइट से जोड़ दिया जाता है। कई लोग यह मान लेते हैं कि फिट रहने के लिए अपनी पसंदीदा चीजों को पूरी तरह छोड़ना पड़ेगा। लेकिन डाइटीशियन रुचि चावड़ा की मानें तो स्वस्थ जीवनशैली का असली मतलब है स्मार्ट और पोषण से भरपूर विकल्प चुनना, ना कि खुद को भूखा रखना या हर चीज से दूरी बनाना। सही फूड चॉइस ना सिर्फ शरीर को जरूरी पोषण देती है, बल्कि मन को भी संतुष्टि का एहसास कराती है।

गिल्ट-फ्री ईटिंग यानी ऐसा भोजन जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ शरीर के लिए फायदेमंद भी हो। ताजे फल, साबुत अनाज, हेल्दी फैट्स और प्लांट-बेस्ड प्रोटीन जैसी चीजें ना सिर्फ एनर्जी बढ़ाती हैं बल्कि वजन कंट्रोल, बेहतर पाचन और ओवरऑल वेलनेस में भी मदद करती हैं। खास बात यह है कि ये फूड्स लंबे समय तक पेट भरा रखते हैं जिससे बार-बार अनहेल्दी स्नैकिंग से बचाव होता है। अगर आप भी बिना गिल्ट के खाना चाहते हैं और अपनी डेली डाइट को हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो डाइटीशियन रुचि चावड़ा द्वारा सुझाए गए ये 10 फूड्स आपके लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकते हैं।

ताजे फल (Fresh Fruits): फल प्राकृतिक रूप से मीठे होते हैं और शरीर को हाइड्रेट रखते हैं। इनमें फाइबर, विटामिन और एंटीऑक्सिडेंट्स भरपूर होते हैं जो पाचन सुधारते हैं और मीठा खाने की क्रेविंग भी कम करते हैं। क्विनोआ सलाद (Quinoa Salad): क्विनोआ एक हाई-प्रोटीन ग्रेन है जो लंबे समय तक पेट भरा रखता है। यह एनर्जी लेवल बनाए रखने में मदद करता है और वजन कंट्रोल के लिए भी बेहतरीन विकल्प है। डार्क चॉकलेट (Dark Chocolate): डार्क चॉकलेट सीमित मात्रा में खाने से मीठा खाने की इच्छा शांत होती है। इसमें एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं जो मूड बेहतर करते हैं और दिल की सेहत के लिए भी अच्छे माने जाते हैं। एवोकाडो टोस्ट (Avocado Toast): एवोकाडो में हेल्दी फैट्स और फाइबर होते हैं। यह आपको लंबे समय तक एनर्जेटिक रखता है और अनहेल्दी स्नैकिंग से बचाता है। बेक्ड शकरकंद (Baked Sweet Potato): शकरकंद पोषक तत्वों से भरपूर होता है। यह ब्लड शुगर को अचानक बढ़ने से रोकता है और पेट को देर तक भरा रखता है। ओट्स पोरीज (Oats Porridge): ओट्स फाइबर से भरपूर और दिल के लिए फायदेमंद होते हैं। यह कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने और पाचन सुधारने में मदद करता है। हमस और वेजी स्टिक्स (Hummus with Veggie Sticks): यह प्रोटीन-रिच और क्रंची स्नैक है जो अनहेल्दी चिप्स का हेल्दी विकल्प बन सकता है और पेट भी अच्छे से भरता है। स्प्राउट्स सलाद (Sprouts Salad): स्प्राउट्स में प्लांट-बेस्ड प्रोटीन और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो इम्युनिटी और ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करते हैं।