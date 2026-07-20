आज ही बदल डालिए घर की ये 10 चीजें, सेहत खुद कहेगी शुक्रिया
Health Alert: कई बार सेहत बिगाड़ने की वजह बड़ी नहीं, बल्कि रोज इस्तेमाल होने वाली छोटी-छोटी चीजें होती हैं। कुछ आसान बदलाव अपनाकर आप अपनी रोजमर्रा की आदतों को पहले से ज्यादा बेहतर बना सकते हैं।
मान लीजिए कोई आपसे कहे कि बिना महंगी दवा, बिना किसी स्ट्रिक्ट डाइट और बिना घंटों व्यायाम किए भी आप अपनी सेहत के लिए बेहतर शुरुआत कर सकते हैं... क्या यह सच में पॉसिबल है? इसके लिए बस आपको अपने घर की कुछ रोज इस्तेमाल होने वाली चीजें बदलनी होंगी। सुनने में यह बात भले ही आसान लगे, लेकिन यही छोटे-छोटे बदलाव लंबे समय में बड़ा असर डाल सकते हैं।
सुबह पानी पीने की बोतल से लेकर नाश्ते, खाना पकाने के बर्तन और रात को सोने से पहले की आदत तक, ऐसी कई चीजें हैं जो हर दिन हमारी सेहत को प्रभावित करती हैं। न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रियंका सेहरावत के अनुसार, अगर इन रोजमर्रा की आदतों में समझदारी से बदलाव किए जाएं, तो स्वस्थ जीवन की ओर एक मजबूत कदम बढ़ाया जा सकता है। आइए जानते हैं ऐसी ही 10 चीजों के बारे में -
1. बोतल वाले सॉस की जगह हरी चटनी चुनें
अगर खाने के साथ रोज सॉस खाते हैं, तो इसकी जगह घर में बनी हरी चटनी ट्राई करें। बाजार के सॉस में चीनी और नमक की मात्रा ज्यादा हो सकती है, जबकि धनिया, पुदीना और हरी मिर्च से बनी ताजी चटनी स्वाद के साथ ताजगी भी देती है।
2. फलों का रस नहीं, पूरा फल खाएं
जूस पीने की बजाय पूरा फल खाने की आदत डालें। पूरे फल में फाइबर ज्यादा होता है, जो पेट को लंबे समय तक भरा रखने में मदद करता है। इससे बार-बार भूख लगने की संभावना भी कम होती है।
3. मैदे वाली ब्रेड की जगह गेहूं की ब्रेड या रोटी खाएं
अगर नाश्ते में मैदे वाली ब्रेड खाते हैं, तो उसकी जगह साबुत गेहूं से बनी ब्रेड या रोटी बेहतर विकल्प हो सकती है। यह ज्यादा देर तक पेट भरा रखने और दिनभर एनर्जी बनाए रखने में भी मदद कर सकती है।
4. बाजार की मिठाई की जगह घर की कम चीनी वाली मिठाई
मीठा खाने का मन हो, तो बाहर की मिठाइयों की बजाय घर में कम चीनी से बनी मिठाई चुनें। इससे स्वाद भी मिलेगा और चीनी की मात्रा पर भी नियंत्रण रहेगा।
5. एल्युमिनियम के बर्तनों की जगह स्टेनलेस स्टील या कास्ट आयरन के बर्तन
रोज खाना बनाने के लिए मजबूत और टिकाऊ बर्तनों का चुनाव करें। स्टेनलेस स्टील और कास्ट आयरन के बर्तन लंबे समय तक चलते हैं और बेहतर विकल्प भी माने जाते हैं।
6. प्लास्टिक की बोतल की जगह कांच या स्टील की बोतल
घर और बाहर पानी पीने के लिए कांच या स्टील की बोतल का इस्तेमाल करें। इन्हें साफ रखना आसान होता है और ये लंबे समय तक इस्तेमाल भी की जा सकती हैं।
7. बिस्कुट और नमकीन की जगह मेवे, बीज और सलाद
हल्की भूख लगने पर पैकेट वाले नाश्ते की बजाय मुट्ठीभर नट्स, सीड्स या फिर ताजा सलाद खाएं। इससे पेट भी भरता है और शरीर को जरूरी पोषक तत्व भी मिलते हैं।
8. रिफाइंड ऑयल की जगह बेहतर विकल्प चुनें
खाना बनाते समय सिर्फ तेल बदलना ही नहीं, उसकी मात्रा पर भी ध्यान देना जरूरी है। एक ही तेल का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने की बजाय संतुलित मात्रा में बेहतर विकल्प चुनें।
9. आर्टिफिशियल खुशबू की जगह प्राकृतिक उपाय अपनाएं
कमरे को महकाने के लिए ताजे फूल, नींबू के छिलके या दालचीनी जैसे नेचुरल विकल्प अपनाए जा सकते हैं।
10. रात में मोबाइल की जगह किताब पढ़ें
सोने से पहले लंबे समय तक मोबाइल देखने की बजाय किताब या मैग्जीन पढ़ना बेहतर आदत हो सकती है। इससे मन शांत रहेगा और नींद की क्वालिटी भी बेहतर होगी।
छोटे बदलाव क्यों हैं जरूरी?
डॉक्टर प्रियंका सेहरावत के अनुसार, अच्छी सेहत एक दिन में नहीं बनती। रोजमर्रा की छोटी-छोटी आदतें ही लंबे समय में बड़ा असर डालती हैं। इसलिए एक साथ सब कुछ बदलने की बजाय धीरे-धीरे सही विकल्प अपनाना ज्यादा आसान और टिकाऊ तरीका हो सकता है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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