Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आज ही बदल डालिए घर की ये 10 चीजें, सेहत खुद कहेगी शुक्रिया

By Shubhangi Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Health Alert: कई बार सेहत बिगाड़ने की वजह बड़ी नहीं, बल्कि रोज इस्तेमाल होने वाली छोटी-छोटी चीजें होती हैं। कुछ आसान बदलाव अपनाकर आप अपनी रोजमर्रा की आदतों को पहले से ज्यादा बेहतर बना सकते हैं।

आज ही बदल डालिए घर की ये 10 चीजें, सेहत खुद कहेगी शुक्रिया

मान लीजिए कोई आपसे कहे कि बिना महंगी दवा, बिना किसी स्ट्रिक्ट डाइट और बिना घंटों व्यायाम किए भी आप अपनी सेहत के लिए बेहतर शुरुआत कर सकते हैं... क्या यह सच में पॉसिबल है? इसके लिए बस आपको अपने घर की कुछ रोज इस्तेमाल होने वाली चीजें बदलनी होंगी। सुनने में यह बात भले ही आसान लगे, लेकिन यही छोटे-छोटे बदलाव लंबे समय में बड़ा असर डाल सकते हैं।

सुबह पानी पीने की बोतल से लेकर नाश्ते, खाना पकाने के बर्तन और रात को सोने से पहले की आदत तक, ऐसी कई चीजें हैं जो हर दिन हमारी सेहत को प्रभावित करती हैं। न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रियंका सेहरावत के अनुसार, अगर इन रोजमर्रा की आदतों में समझदारी से बदलाव किए जाएं, तो स्वस्थ जीवन की ओर एक मजबूत कदम बढ़ाया जा सकता है। आइए जानते हैं ऐसी ही 10 चीजों के बारे में -

1. बोतल वाले सॉस की जगह हरी चटनी चुनें

अगर खाने के साथ रोज सॉस खाते हैं, तो इसकी जगह घर में बनी हरी चटनी ट्राई करें। बाजार के सॉस में चीनी और नमक की मात्रा ज्यादा हो सकती है, जबकि धनिया, पुदीना और हरी मिर्च से बनी ताजी चटनी स्वाद के साथ ताजगी भी देती है।

ये भी पढ़ें:समय से पहले बूढ़ा बना रही हैं आपकी ये 3 गलतियां! डॉक्टर सलीम ने दी चेतावनी

2. फलों का रस नहीं, पूरा फल खाएं

जूस पीने की बजाय पूरा फल खाने की आदत डालें। पूरे फल में फाइबर ज्यादा होता है, जो पेट को लंबे समय तक भरा रखने में मदद करता है। इससे बार-बार भूख लगने की संभावना भी कम होती है।

3. मैदे वाली ब्रेड की जगह गेहूं की ब्रेड या रोटी खाएं

अगर नाश्ते में मैदे वाली ब्रेड खाते हैं, तो उसकी जगह साबुत गेहूं से बनी ब्रेड या रोटी बेहतर विकल्प हो सकती है। यह ज्यादा देर तक पेट भरा रखने और दिनभर एनर्जी बनाए रखने में भी मदद कर सकती है।

आटा ब्रेड

4. बाजार की मिठाई की जगह घर की कम चीनी वाली मिठाई

मीठा खाने का मन हो, तो बाहर की मिठाइयों की बजाय घर में कम चीनी से बनी मिठाई चुनें। इससे स्वाद भी मिलेगा और चीनी की मात्रा पर भी नियंत्रण रहेगा।

5. एल्युमिनियम के बर्तनों की जगह स्टेनलेस स्टील या कास्ट आयरन के बर्तन

रोज खाना बनाने के लिए मजबूत और टिकाऊ बर्तनों का चुनाव करें। स्टेनलेस स्टील और कास्ट आयरन के बर्तन लंबे समय तक चलते हैं और बेहतर विकल्प भी माने जाते हैं।

Cast Iron Cookware

6. प्लास्टिक की बोतल की जगह कांच या स्टील की बोतल

घर और बाहर पानी पीने के लिए कांच या स्टील की बोतल का इस्तेमाल करें। इन्हें साफ रखना आसान होता है और ये लंबे समय तक इस्तेमाल भी की जा सकती हैं।

ये भी पढ़ें:हार्ट अटैक से ले कर शुगर तक..ये 5 तेल बन सकते हैं वजह, आप तो नहीं करते इस्तेमाल?

7. बिस्कुट और नमकीन की जगह मेवे, बीज और सलाद

हल्की भूख लगने पर पैकेट वाले नाश्ते की बजाय मुट्ठीभर नट्स, सीड्स या फिर ताजा सलाद खाएं। इससे पेट भी भरता है और शरीर को जरूरी पोषक तत्व भी मिलते हैं।

Nuts and Seeds

8. रिफाइंड ऑयल की जगह बेहतर विकल्प चुनें

खाना बनाते समय सिर्फ तेल बदलना ही नहीं, उसकी मात्रा पर भी ध्यान देना जरूरी है। एक ही तेल का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने की बजाय संतुलित मात्रा में बेहतर विकल्प चुनें।

9. आर्टिफिशियल खुशबू की जगह प्राकृतिक उपाय अपनाएं

कमरे को महकाने के लिए ताजे फूल, नींबू के छिलके या दालचीनी जैसे नेचुरल विकल्प अपनाए जा सकते हैं।

ये भी पढ़ें:सोने से पहले 2 मिनट ये काम किया तो हेल्थ होगी इंप्रूव, फटाफट आएगी नींद

10. रात में मोबाइल की जगह किताब पढ़ें

सोने से पहले लंबे समय तक मोबाइल देखने की बजाय किताब या मैग्जीन पढ़ना बेहतर आदत हो सकती है। इससे मन शांत रहेगा और नींद की क्वालिटी भी बेहतर होगी।

screen time

छोटे बदलाव क्यों हैं जरूरी?

डॉक्टर प्रियंका सेहरावत के अनुसार, अच्छी सेहत एक दिन में नहीं बनती। रोजमर्रा की छोटी-छोटी आदतें ही लंबे समय में बड़ा असर डालती हैं। इसलिए एक साथ सब कुछ बदलने की बजाय धीरे-धीरे सही विकल्प अपनाना ज्यादा आसान और टिकाऊ तरीका हो सकता है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


करियर का सफर

लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।


विशेषज्ञता

शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।


पुरस्कार

लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

और पढ़ें
Healthy Lifestyle

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।