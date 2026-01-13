Hindustan Hindi News
हर बीमारी के लिए अलग फूड: न्यूट्रिशनिस्ट रेनू राखेजा की खास लिस्ट

हर बीमारी के लिए अलग फूड: न्यूट्रिशनिस्ट रेनू राखेजा की खास लिस्ट

संक्षेप:

'An apple a day keeps the doctor away' सिर्फ कहावत नहीं, बल्कि सही फूड चॉइसेज का संकेत है। न्यूट्रिशनिस्ट रेनू राखेजा बता रही हैं ऐसे रोजमर्रा के फूड्स जो अलग-अलग हेल्थ प्रॉब्लम्स को दूर रखने में मदद करते हैं।

Jan 13, 2026 06:44 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
‘An apple a day keeps the doctor away’ कहावत तो हम सभी ने बचपन से सुनी है लेकिन आज के समय में जब बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं, सवाल उठता है कि क्या सिर्फ एक सेब ही सेहत के लिए काफी है? न्यूट्रिशनिस्ट और हेल्थ कोच रेनू राखेजा का कहना है कि सेब के अलावा भी कई ऐसे रोजमर्रा के फूड्स हैं जो अलग-अलग हेल्थ प्रॉब्लम्स से शरीर को बचाने में अहम भूमिका निभाते हैं।

रेनू राखेजा के अनुसार, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग थकान, पाचन समस्या, हाई बीपी, बढ़ता कोलेस्ट्रॉल, कमजोर हड्डियां और दिमागी थकावट जैसी परेशानियों के लिए जल्दी दवाइयों का सहारा लेने लगते हैं। जबकि अगर खान-पान को समझदारी से चुना जाए, तो यही समस्याएं प्राकृतिक रूप से कंट्रोल की जा सकती हैं। सही फूड्स ना सिर्फ बीमारी को रोकते हैं, बल्कि शरीर को अंदर से मजबूत भी बनाते हैं। रोज की थाली में सही फूड्स शामिल कर आप डॉक्टर के चक्कर कम कर सकते हैं और एक हेल्दी, एक्टिव लाइफ जी सकते हैं।

  1. अनार (Pomegranate): दिल की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करते हैं और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बनाते हैं।
  2. गाजर (Carrot): आंखों की रोशनी के लिए जानी जाती है। इसमें बीटा-कैरोटीन भरपूर मात्रा में होता है, जो आंखों को स्वस्थ रखने में मदद करता है।
  3. एवोकाडो (Avocado): शरीर में सूजन यानी इंफ्लेमेशन को कम करता है, क्योंकि इसमें हेल्दी फैट्स होते हैं।
  4. अलसी के बीज (Flaxseed): खराब कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में सहायक होते हैं और दिल को मजबूत बनाते हैं।
  5. अखरोट (Walnuts): दिमाग की सेहत के लिए बेहतरीन माने जाते हैं। ये ब्रेन फॉग कम करने और याददाश्त बेहतर रखने में मदद करते हैं।
  6. नारियल पानी (Coconut Water): मसल क्रैम्प्स से बचाव करता है और शरीर को हाइड्रेट रखता है।

  • गुड़हल की चाय (Hibiscus Tea): हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मददगार है।
  • दही (Yogurt): गट हेल्थ के लिए फायदेमंद है, क्योंकि इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं।
  • बेरी (Berries): दिमाग और नर्वस सिस्टम के लिए फायदेमंद मानी जाती हैं।
  • रागी (Ragi): कैल्शियम से भरपूर होता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है।

नोट: न्यूट्रिशनिस्ट का कहना है कि बड़ी हेल्थ चेंज के लिए बड़ी कुर्बानी जरूरी नहीं होती। रोज की थाली में छोटे-छोटे बदलाव आपकी सेहत पर बड़ा असर डाल सकते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए अन्य डॉक्टर से उचित सलाह लें।

