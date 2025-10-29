हर छोटी बीमारी के लिए ना लें गोली, डॉक्टर ने बताईं 10 आयुर्वेदिक दवा जो बिना साइड इफेक्ट के काम करेंगी!

संक्षेप: अगर घर में कुछ जरूरी आयुर्वेदिक चीजें रखी जाएं, तो हर बार दवा खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आयुर्वेद में ऐसे कई नेचुरल उपाय हैं जो ना केवल बीमारी का इलाज करते हैं, बल्कि शरीर को भीतर से मजबूत बनाते हैं।

अक्सर लोग छोटी-छोटी तकलीफों के लिए तुरंत दवा की तरफ भागते हैं। चाहे पेट में जलन हो, नींद ना आए या थकान महसूस हो। हर चीज के लिए लोग एलोपैथी मेडिसिन पर डिपेंड होने लगें हैं। लेकिन डॉ. अंजली रहार का मानना है कि अगर घर में कुछ जरूरी आयुर्वेदिक चीजें रखी जाएं, तो हर बार दवा खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आयुर्वेद में ऐसे कई नेचुरल उपाय हैं जो ना केवल बीमारी का इलाज करते हैं, बल्कि शरीर को भीतर से मजबूत बनाते हैं। ये जड़ी-बूटियाँ और चूर्ण हमारे बॉडी का बैलेंस बनाए रखते हैं, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। चलिए जानते हैं डॉक्टर द्वारा बताई गई कुछ ऐसी ही आयुर्वेदिक चीजों के बारे में, जो आपके घर होनी ही चाहिए।

अविपत्तिकर चूर्ण डॉ. अंजली बताती हैं कि अविपत्तिकर चूर्ण पित्त को संतुलित करता है और पेट की जलन, गैस और अपच को समस्या को दूर करता है। ये चूर्ण पेट की लाइनिंग को बिना कोई नुकसान पहुंचाए, एंटासिड की जगह काम करता है। इसे खाने से डाइजेशन सुधरता है।

त्रिफला चूर्ण या टैबलेट कब्ज, पेट में भारीपन, गले में जलन या पाचन की गड़बड़ी के लिए त्रिफला चूर्ण या टेबलेट सबसे सरल उपाय है। डॉ अंजली के मुताबिक ये शरीर को धीरे-धीरे डिटॉक्स करता है और आंतो की सफाई करता है। इसे खाने से डाइजेशन भी इंप्रूव होता है।

च्यवनप्राश च्यवनप्राश इम्यूनिटी और एनर्जी का पावरहाउस है। यह शरीर की ताकत बढ़ाता है, लंग्स को मजबूत करता है और रोज होने वाली थकान से राहत देता है। इसे मल्टीविटामिन की जगह लिया जा सकता है।

अश्वगंधा तनाव, चिंता और नींद ना आने की समस्या में अश्वगंधा बहुत असरदार है। यह मन को शांत करता है, नींद की क्वॉलिटी इंप्रूव करता है और शरीर को थकान से उबरने में मदद करता है। इसे चूर्ण या कैप्सूल रूप में लिया जा सकता है।

ब्राह्मी वटी अगर आपकी कंसंट्रेशन पावर वीक हो या दिमाग जल्दी थक जाता हो, तो ब्राह्मी वटी आपके लिए फायदेमंद है। ये याददाश्त को तेज करता है और फोकस बढ़ाता है। इसके साथ ही ये मानसिक थकान को कम करता है। ये एक नेचुरल नूट्रोपिक की तरह काम करता है।

अर्जुन की छाल डॉ अंजली के मुताबिक अर्जुन की छाल हार्ट को मजबूती देती है और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करने में मदद करती है। इसके साथ ही यह ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में भी मदद करता है।

शुद्ध गुग्गुल शुद्ध गुग्गुल या त्रिफला गुग्गुल फैट मेटाबॉलिज्म को बेहतर करने का काम करती है और शरीर में जमे खराब कोलेस्ट्रॉल को भी घटाती है। डॉ अंजलि के मुताबिक ये हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करती है और साथ ही ब्लड फैट को बैलेंस करती है।

मुक्तावटी डॉ अंजली के अनुसार मुक्तवटी में सर्पगंधा और जटामांसी जैसी जड़ी-बूटियाँ पाई जाती हैं, जो माइंड को रिलैक्स करती हैं और धीरे-धीरे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती हैं। ये बिना साइड इफेक्ट के हाई बीपी में राहत देती है।

निशा आमलकी या विजयसर डॉ बताती हैं कि हल्के डायबिटीज या ब्लड शुगर के मामलों में निशा आमलकी या विजयसर बेहद फायदेमंद हैं। ये पैनक्रियाज के वर्क को सपोर्ट करता है और ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखता है।