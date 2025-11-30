Hindustan Hindi News
10 amazing Health Benefits of honey in winter in hindi
Honey Benefits: सर्दी में खा लें बस 1 चम्मच शहद, शरीर को मिलेंगे ये 10 फायदे

संक्षेप:

Health Benefits of Honey: सर्दियों का मौसम शुरू होते ही पहले दादी-नानी बच्चों को शहद चटाया करती थीं। शहद में कई ऐसे तत्व होते हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। चलिए बताते हैं सर्दी में 1 चम्मच शहद खाने से क्या होता है।

Sun, 30 Nov 2025 01:19 PMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
शहद हर घर में पाया जाता है और इसे औषधि माना जाता है। सालों से शहद का उपयोग दवाई और घरेलू नुस्खों के तौर पर किया जा रहा है। पहले दादी-नानी शहद चटाया करती थीं, जिससे सर्दियों में ठंड न लगे। शहद में विटामिन, खनिज जैसे आयरन और जिंक, अमीनो एसिड, एंजाइम, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे विभिन्न पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये सेहत के लिए काफी गुणकारी माना जाता है, चलिए आपको इसके फायदे बताते हैं।

1- इम्यूनिटी बूस्टर

शहद में विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो सर्दी के मौसम में इम्यूनिटी बूस्ट करने में मदद करते हैं। सर्दियों में अगर आप शहद खाते हैं, तो खांसी-जुकाम की समस्या नहीं होगी। मौसमी बीमारियों के इंफेक्शन से बचाने में भी शहद फायदेमंद माना जाता है।

2- पाचन तंत्र

शहद में ऐसे कई एंजाइम होते हैं, जो पेट को ठंडक पहुंचाते हैं। साथ ही शहद से पाचन तंत्र मजबूत बना रहता है और पेट साफ होता है। शहद से गैस, अपच, कब्ज की समस्या से भी राहत मिलेगी।

3- वेट लॉस में कारगर

शहद को आप वेट लॉस डायट में भी शामिल कर सकते हैं। शहद में फायबर की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जिससे पेट भरा रहता है। इससे वजन कम होता है और ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। वजन कम करने के लिए खाली पेट शहद खाने की सलाह दी जाती है।

4- त्वचा के लिए

शहद में मौजूद विटामिन चेहरे की रंगत सुधारने और डेड स्किन को साफ करने में मदद करते हैं। साथ ही शहद खाने या लगाने से स्किन पर नमी बनी रहती है। सर्दियों में स्किन ड्राईनेस की समस्या नहीं होगी।

5- बालों के लिए

शहद खाने से बालों की मजबूती बढ़ती है और झड़ने की समस्या कम होती है। शहद में मौजूद एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-फंगल गुण डैंड्रफ और खुजली जैसी समस्याओं से छुटकारा दिलाते हैं।

6- नींद होगी बेहतर

अगर आपको नींद अच्छी नहीं आती या फिर कम नींद आती है, तो शहद खाएं। शहद ट्रिप्टोफैन को मेलाटोनिन (नींद हार्मोन) में बदलने में मदद करता है और स्ट्रेस कम करता है।

7- बॉडी में एनर्जी

शरीर की थकान, सुस्ती, चक्कर आना, कमजोरी की समस्या भी शहद से कम हो सकती है। शहद में कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में होता है, इसे खाने से शरीर में एनर्जी बनी रहती है।

8- दिल के लिए

हार्ट हेल्थ के लिए भी शहद फायदेमंद माना जाता है। शहद में ऐसे तत्व होते हैं, जो ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में करते हैं और हार्ट अटैक का खतरा भी कम होता है।

9- गले की खराश

सर्दी के मौसम में अक्सर गले में खराश की समस्या पैदा हो जाती है। शहद की तासीर गर्म होती है, इसे खाने से खराश खत्म हो जाएगी। शहद में काली मिर्च पाउडर मिलाकर चाट लें।

10- घाव जल्दी भरें

शहद में कई ऐसे एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो किसी भी चोट के इंफेक्शन को खत्म करते हैं और घाव को जल्दी भरते हैं। शहद चोट के लिए फायदेमंद होता है।

कैसे खाएं- शहद को आप गुनगुने पानी में मिलाकर पी सकते हैं या फिर 1 चम्मच शहद खाकर गुनगुना पानी पिएं। सर्दी-खांसी के लिए शहद में अदरक का रस मिलाकर भी खा सकते हैं।

