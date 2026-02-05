Health Warnings: रोज दिखने वाले ये लक्षण नजरअंदाज ना करें, न्यूट्रिशनिस्ट की राय
बाल झड़ना, मुंह से खून आना या बार-बार बीमार पड़ना - ये मामूली नहीं, बल्कि शरीर की चेतावनी हैं। न्यूट्रिशनिस्ट रमिता ठाकुर बता रही हैं कि रोज दिखने वाले ये लक्षण किन पोषक तत्वों की कमी का संकेत हैं।
हम अक्सर अपने शरीर को तभी गंभीरता से लेते हैं, जब कोई बड़ी बीमारी सामने आ जाए। लेकिन सच यह है कि शरीर बहुत पहले ही हमें चेतावनी देने लगता है — बस हम उन संकेतों को समझ नहीं पाते। बालों का अचानक झड़ना, बार-बार बीमार पड़ना, मसूड़ों से खून आना, स्किन ब्रेकआउट्स या पैरों में बेचैनी जैसी समस्याएं आम लग सकती हैं, लेकिन न्यूट्रिशनिस्ट रमिता ठाकुर के अनुसार ये सभी लक्षण शरीर में छुपी पोषक तत्वों की कमी का संकेत होते हैं।
ये संकेत बताते हैं कि शरीर अंदर से कमजोर हो रहा है और उसे सही पोषण की जरूरत है। अगर समय रहते इन वॉर्निंग साइन को पहचान लिया जाए और डाइट में जरूरी बदलाव कर लिए जाएं, तो ना केवल रोजमर्रा की परेशानियां दूर हो सकती हैं, बल्कि भविष्य में होने वाली कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से भी बचा जा सकता है। शरीर बोलता है — जरूरत है तो बस उसे ध्यान से सुनने की।
1. बालों का झड़ना: आयरन की कमी का संकेत
अगर कंघी करते समय या नहाते वक्त बाल ज्यादा टूट रहे हैं, तो यह आयरन डिफिशिएंसी हो सकती है। आयरन की कमी से स्कैल्प तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, जिससे बाल कमजोर हो जाते हैं।
क्या खाएं: मोरिंगा, चुकंदर, हरी पत्तेदार सब्जियां, काली किशमिश।
2. बार-बार बीमार पड़ना: विटामिन C की कमी
कमजोर इम्यून सिस्टम का सबसे बड़ा संकेत है बार-बार इंफेक्शन होना। विटामिन C शरीर को वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करता है।
क्या खाएं: अमरूद, संतरा, नींबू, मौसमी फल।
3. मसूड़ों से खून आना: विटामिन K की कमी
ब्रश करते समय खून आना सिर्फ डेंटल प्रॉब्लम नहीं हो सकती। यह विटामिन K की कमी का संकेत भी है, जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी होता है।
क्या खाएं: केल, ब्रोकली, पत्ता गोभी, ब्रसेल्स स्प्राउट्स।
4. पैरों में बेचैनी: मैग्नीशियम की कमी
रात में पैरों में ऐंठन, खिंचाव या रेस्टलेसनेस महसूस होना मैग्नीशियम की कमी से जुड़ा हो सकता है।
क्या खाएं: केला, नट्स, सीड्स, डार्क चॉकलेट।
5. मुंहासे और स्किन ब्रेकआउट्स: जिंक की कमी
बार-बार पिंपल्स निकलना केवल हार्मोन का मामला नहीं है। जिंक की कमी से स्किन रिपेयर प्रक्रिया धीमी हो जाती है।
क्या खाएं: कद्दू के बीज, सूरजमुखी के बीज, चना।
6. टूटते नाखून: बायोटिन की कमी
अगर नाखून कमजोर और पतले हो रहे हैं, तो यह बायोटिन की कमी का संकेत है।
क्या खाएं: अंडे, बादाम, शकरकंद, पालक।
हेल्थ नोट: न्यूट्रिशनिस्ट रमिता ठाकुर कहती हैं कि शरीर के संकेतों को समझना ही असली इलाज है। हर लक्षण एक मैसेज है और सही समय पर डाइट सुधारकर बड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है। इसके अलावा किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए अन्य डॉक्टर से उचित सलाह ले सकते हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।