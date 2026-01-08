Hindustan Hindi News
कभी सोचा है समोसा खाने का सही तरीका क्या है? इमेज मास्टर ने किया शेयर

संक्षेप:

Correct way to eat samosa: समोसा खाने के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप कुछ लोगों के बीच बैठे हुए हैं और समोसे को प्लेट में परोस दिया जाए तो आपको समोसा खाने का भी सही तरीका पता होना चाहिए। इमेज मास्टर से जानें किटी पार्टी से लेकर सोशल गैदरिंग में किस तरह समोसा खाना चाहिए।

Jan 08, 2026 07:37 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
समोसा खाने का तरीका! सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा ना क्योंकि समोसा तो ऐसी चीज है जिसे आप किसी भी मौके पर शाम की चाय हो या फिर कुछ चटपटा खाने का मन हो झट से मंगा कर खा लेते हैं। खासतौर पर छोटे शहरों और कस्बों और सरकारी ऑफिस में तो समोसा ऑल टाइम फेवरेट होता है। लेकिन अगर ये समोसा आपको किसी फार्मल सिटिंग में और प्रोफेशनल डाइनिंग में परोस दिया जाए तो? तब आप उस समोसे को कैसे खाएंगे। अब मन मारकर समोसे को लालचभरी निगाहों से देखेंगे या सीधे समोसा उठाकर चटनी में डुबोकर खाना शुरू कर देंगे। दोनों ही सिचुएशन में नहीं फंसना चाहते हैं तो इमेज मास्टर सोनिया दूबे से जान लें कि आखिर समोसा खाने का सही तरीका कौन सा है?

समोसा खाना भी है एक कला

समोसे को डायरेक्ट चटनी में डुबोकर खाना तो सभी जानते हैं। लेकिन अगर आप काफी सारे लोगों के बीच में बैठे हैं और समोसे को चाय के साथ सर्व कर दिया जाए तो उसे खाने का सही मैनर पता होना जरूरी है।

कांटे-चम्मच से नहीं खाना समोसा

अब समोसा देसी स्नैक्स है तो इसे कांटे-चम्मच से खाने की गलती ना करें। नहीं तो लोग केवल मजाक उड़ाएंगे। समोसा खाने का ये है सही तरीका।

समोसा खाने का जान लें सटीक और सही तरीका

जब भी आप किटी पार्टी या फिर फॉर्मल सिटिंग में बैठे हों और समोसा सामने रखा हो तो उसे खाने के लिए बस इन 3 स्टेप को फॉलो करें।

  • सबसे पहले समोसा को दो भाग में तोड़ लें। अब आपका समोसा आराम से हाथ में लेकर बाइट लेने लायक हो जाएगा।
  • बस अब कटोरी में रखी चटनी में चम्मच डुबोकर थोड़ी सी चटनी निकालें और उसे हाथ में आधे समोसे को लेकर उस पर डालें। ध्यान रहे कि थोड़ी सी चटनी केवल एक बाइट में खा लेने लायक ही डालें।
  • अब उस आधे समोसे को जिस पर आपने थोड़ी सी चटनी गिराई है एक छोटा बाइट काटे। जिससे कि समोसे की अंदर की फिलिंग गिरे नहीं और ना ही चटनी बाहर निकले। बस जितना आपको मुंह में डालना है उतना ही जाए। इस तरह से आसानी से और पूरे राइट एटिकेट के साथ आप समोसे को खाकर उसके स्वाद का आनंद उठा सकते हैं।

