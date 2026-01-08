कभी सोचा है समोसा खाने का सही तरीका क्या है? इमेज मास्टर ने किया शेयर

समोसा खाने का तरीका! सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा ना क्योंकि समोसा तो ऐसी चीज है जिसे आप किसी भी मौके पर शाम की चाय हो या फिर कुछ चटपटा खाने का मन हो झट से मंगा कर खा लेते हैं। खासतौर पर छोटे शहरों और कस्बों और सरकारी ऑफिस में तो समोसा ऑल टाइम फेवरेट होता है। लेकिन अगर ये समोसा आपको किसी फार्मल सिटिंग में और प्रोफेशनल डाइनिंग में परोस दिया जाए तो? तब आप उस समोसे को कैसे खाएंगे। अब मन मारकर समोसे को लालचभरी निगाहों से देखेंगे या सीधे समोसा उठाकर चटनी में डुबोकर खाना शुरू कर देंगे। दोनों ही सिचुएशन में नहीं फंसना चाहते हैं तो इमेज मास्टर सोनिया दूबे से जान लें कि आखिर समोसा खाने का सही तरीका कौन सा है?