Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़hari thi man bhari thi lakh moti jadi thi give answers for these Riddles only for strong brains
पहेली बूझो तो जाने: शरीर पर जड़े लाख मोती, सिर पर है सुनहरे बाल...तेज दिमाग वाले ही दे पाएंगे जवाब

पहेली बूझो तो जाने: शरीर पर जड़े लाख मोती, सिर पर है सुनहरे बाल...तेज दिमाग वाले ही दे पाएंगे जवाब

संक्षेप: बचपन में पहेलियां खूब सॉल्व की होंगी लेकिन अब समय नहीं है। लेकिन क्या आज भी आपके पास पहेली बूझने वाला दिमाग है। चलिए टेस्ट कर लेते हैं। कुछ पहेलियां हैं, उन्हें बूझो तो जानें।

Thu, 20 Nov 2025 10:46 AMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बचपन में आपने पहेली बूझने वाला खेल जरूर खेला होगा। अब ये सब पुराना हो गया और किसी के पास समय भी नहीं है। लेकिन क्या आज भी आप पहेली बूझने का दिमाग रखते हैं। चलिए कुछ पहेलियां आज हम आपसे पूछने जा रहे हैं, जिनके जवाब दिए तो आप सबसे बुद्धिमान कहलाएंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पहली पहेली

हरी थी, मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी,

राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी।

दूसरी पहेली

मैं बोलता नहीं, पर दुनिया की सारी बातें बताता हूं। मेरे पास पंख नहीं, पर मैं तुम्हें उड़ाकर कहीं भी ले जा सकता हूं। मैं क्या हूं?

तीसरी पहेली

बताओ ऐसी दो बहने, जो हमेशा संग हंसती और संग गाती हैं। उजले-काले वस्त्र पहनती हैं, पर कभी एक-दूसरे से नहीं मिल पातीं।

चौथी पहेली

उसके चार पांव हैं, लेकिन वह चल नहीं सकता। बताओ क्या है वह?

पांचवीं पहेली

वह कौन है, जो गूंगा, बहरा और अंधा है, लेकिन हमेशा सच बोलता है?

जवाब नीचे दिए हैं-

---------------------------------------------------------------------

1-भुट्टा, 2- किताब, 3- आंखें, 4- मेज, 5- शीशा

Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
Healthy Lifestyle

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।