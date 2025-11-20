पहेली बूझो तो जाने: शरीर पर जड़े लाख मोती, सिर पर है सुनहरे बाल...तेज दिमाग वाले ही दे पाएंगे जवाब
संक्षेप: बचपन में पहेलियां खूब सॉल्व की होंगी लेकिन अब समय नहीं है। लेकिन क्या आज भी आपके पास पहेली बूझने वाला दिमाग है। चलिए टेस्ट कर लेते हैं। कुछ पहेलियां हैं, उन्हें बूझो तो जानें।
बचपन में आपने पहेली बूझने वाला खेल जरूर खेला होगा। अब ये सब पुराना हो गया और किसी के पास समय भी नहीं है। लेकिन क्या आज भी आप पहेली बूझने का दिमाग रखते हैं। चलिए कुछ पहेलियां आज हम आपसे पूछने जा रहे हैं, जिनके जवाब दिए तो आप सबसे बुद्धिमान कहलाएंगे।
पहली पहेली
हरी थी, मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी,
राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी।
दूसरी पहेली
मैं बोलता नहीं, पर दुनिया की सारी बातें बताता हूं। मेरे पास पंख नहीं, पर मैं तुम्हें उड़ाकर कहीं भी ले जा सकता हूं। मैं क्या हूं?
तीसरी पहेली
बताओ ऐसी दो बहने, जो हमेशा संग हंसती और संग गाती हैं। उजले-काले वस्त्र पहनती हैं, पर कभी एक-दूसरे से नहीं मिल पातीं।
चौथी पहेली
उसके चार पांव हैं, लेकिन वह चल नहीं सकता। बताओ क्या है वह?
पांचवीं पहेली
वह कौन है, जो गूंगा, बहरा और अंधा है, लेकिन हमेशा सच बोलता है?
जवाब नीचे दिए हैं-
1-भुट्टा, 2- किताब, 3- आंखें, 4- मेज, 5- शीशा
