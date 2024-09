Happy Teachers’ Day Wishes: हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश टीचर को इन मैसेज से कहें हैपी टीचर्स डे

भारत में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पूरे भारत में मनाया जाता है। माता-पिता के बाद, टीचर ही हमारे जीवन को एक सही राह दिखाते हैं। हर किसी स्टूडेंट की लाइफ में एक टीचर बेहद जरूरी भूमिका निभाता है। इस मौके पर खास मैसेज के साथ अगर आप टीचर को विश करना चाहते हैं तो यहां देखिए हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत टीचर के लिए मैसेज।

हिंदी टीचर के लिए मैसेज गुरुदेव आप हमारे मार्गदर्शक,

आपके ज्ञान से हम सफल हुए।

शिक्षक का जीवन पवित्र होता है,

हमारे भविष्य का निर्माण करता है।

हैपी टीचर्स डे

आपसे ही सीखा, आपसे ही जाना

आप ही को हमने गुरु है माना,

सीखा है सब कुछ आपसे हमने,

कलम का मतलब आपसे है जाना।

हैपी टीचर्स डे

क्या दूं गुरु-दक्षिणा,

मन ही मन मैं सोचूं।

चुका न पाऊं ऋण मैं तेरा,

अगर जीवन भी अपना दे दूं।

हैपी टीचर्स डे

शिक्षक का स्थान सबसे ऊंचा,

उन्होंने हमें बनाया अद्भुत।

बच्चों के मन में रोशनी लाते,

उन्हें सही राह दिखाते।

हैपी टीचर्स डे

गुरु गोविंद दोउ खड़े,

काके लागू पाव,

बलिहारी गुरु आपने,

गोविंद दियो बताय।

हैपी टीचर्स डे

भूलकर भी गुरु का अपमान मत करना,

भूलकर भी शिक्षा का तिरस्कार मत करना,

उस दिन अपनी भूल पर बड़ा पछताओगे

जिस दिन मुसीबतों से लड़ नहीं पाओगे।

हैपी टीचर्स डे

संस्कृत टीचर के लिए मैसेज गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः।। शिक्षक दिवसस्य मंगलमयाः शुभकामनाः। अर्थात- गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु और गुरु महेश्वर के समान हैं। गुरु साक्षात् परब्रह्म है, उन्हें प्रणाम करता हूं। शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं

आचार्यदेवो भवः। आचार्याणां कृपया वयं सर्वे उन्नतिं प्राप्नुयाम।। शिक्षक दिवसस्य शुभाशयाः। अर्थात- आचार्य देवता के समान होते हैं। आचार्यों की कृपा से हम सभी उन्नति प्राप्त करें।

शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं

विद्यया अमृतमश्नुते। आचार्याणां आशीर्वादेन जीवनस्य सर्वाणि अङ्गानि समृद्धिं प्राप्नुवन्ति।। शिक्षक दिवसस्य शुभकामनाः।। अर्थात- विद्या से अमृत प्राप्त होता है। आचार्यों के आशीर्वाद से जीवन के सभी अंग समृद्धि प्राप्त करते हैं। शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं

ज्ञानं दीप्यते यः आचार्येण, स एव भवति जीवनस्य प्रकाशः। शिक्षक दिवसस्य शुभाशयाः।। अर्थात- जिसे आचार्य से ज्ञान प्राप्त होता है, वही जीवन का प्रकाश बनता है। शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं

इंग्लिश टीचर के लिए मैसेज Your unwavering dedication to education has not only inspired us but has also transformed us into better individuals. Happy Teacher's Day to an extraordinary mentor who shapes not just minds but also hearts. Happy Teachers' Day 2024

On this special day, I want to express my heartfelt gratitude for being a guiding light in my life's journey. Your wisdom and support have made a lasting impact, and your influence extends far beyond the classroom. Happy Teachers' Day 2024

Thanks for being more than just a teacher; you've been a fantastic mentor and a source of inspiration. Happy Teachers' Day 2024

Happy Teacher's Day to the guide who always pushed us to do our best and taught us the true meaning of hard work and determination. Happy Teachers' Day 2024

Teachers like you are the architects of our dreams. Your contributions to our lives are immeasurable, and we are grateful for your profound impact. Happy Teachers' Day 2024

