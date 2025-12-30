Happy New year 2026 Status: नए साल पर लगाने के लिए यहां देखें टॉप 10+ स्टेटस, दिल छू जाएगी हर शायरी!

संक्षेप: Happy New year 2026: नए साल के आगाज पर आप लोग अपने सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप पर स्टेटस लगाते हैं। अगर आप भी स्टेटस पर लिखने के लिए खूबसूरत सी लाइंस खोज रहे हैं, तो यहां से चुन सकते हैं।

Dec 30, 2025 03:54 pm IST

साल 2025 खत्म होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। ये वक्त है जब हम अपनी पुरानी यादों को संजोते हैं, सालभर का मोटा-मोटा हिसाब लगाते हैं। साल जैसा भी गया हो, काफी कुछ सिखा कर जाता है। कुछ गलतियां, कुछ कमियां रह भी जाएं तो उनसे सीख लेना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। कुल मिलाकर आप समय है नए साल के स्वागत का। 2026 की शुरुआत जितनी धूमधाम और खुशहाली से होगी, पूरा साल भी उतना ही बेहतरीन जाएगा। नए साल के आगाज पर आप लोग अपने सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप पर स्टेटस लगाते हैं। अगर आप भी स्टेटस पर लिखने के लिए खूबसूरत सी लाइंस खोज रहे हैं, तो यहां से चुन सकते हैं।

1) सदा दूर रहो गम की परछाइयों से,

सामना न हो कभी तन्हाइयों से!

हर अरमान हर ख्वाब पूरा हो आपका,

यही दुआ है दिल की गहराइयों से!

नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

2) पुरानी यादें सोचकर उदास न हो तुम,

नई खुशी के साथ नया साल मनाओ तुम,

परिवार के साथ मिलकर मुस्कुराओ तुम।

हैप्पी न्यू ईयर 2026!

3) समय के साथ बीते वर्ष की यादों का कारवां गुजरने वाला है

चंद दिनों के इंतज़ार के बाद आखिरकार साल बदलने वाला है।

ज़िंदगी का हर लम्हा खुशी से झूम उठेगा

नए साल का जश्न अब कभी नहीं रुकेगा..

दु:ख का एक लम्हा भी आपके पास न आए,

दुआ है ये साल आपके लिए खास बन जाए।

हैप्पी न्यू ईयर 2026!

4) चारों तरफ हो खुशियां ही खुशियां,

दरवाजे पर सजाएं रंगोली की सौगात ।

आपकी जिंदगी में आए खुशियों की बारात,

मुबारक हो आपको नव वर्ष बार-बार।

हैप्पी न्यू ईयर 2026

5) भूल जाओ बीते हुए कल को

दिल में बसाओ आने वाले कल को

मुस्कुराओ चाहे जो भी हो पल

खुशियां लेकर आएगा आने वाला कल

Happy New Year 2026

6) सच्चे दिल से न्यू ईयर मनाना

सबको खुशी का हिस्सा बनाना

अपना पराया सब भुला कर

दिल से सब को गले लगाना।

हैप्पी न्यू ईयर 2026

7) नया साल लेकर आया है नए ख्वाबों की कली,

हर पल नए अरमान, हर दिन नयी सच्चाई,

तू और मैं मिलकर इस सफर को खूबसूरत बनाएं,

नए साल में हम अपने दिलों के अरमान पूरा करें

हैप्पी न्यू ईयर 2026!

8) नए साल में हो सब खुशियां अपनी,

हर दिन हो खुशहाल, हो सबका जीवन सुखमय,

नई उम्मीदों के साथ चलें हम आगे,

खुशियों से भरा हो हर पल, हर रात, हर दिन

Happy New Year 2026!

9) नया साल खुशियां लाए आपके दरवाजे,

हर दिन हो उम्मीदों से भरा और रोशन हो रातें,

सफलता के रास्ते में बढ़ते जाएं कदम,

नया साल लाए आपके लिए सिर्फ प्यार और सम्मान

नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं!

10) अब मनाओ खुशियां और बांटो भी

जो ये नया साल आया है।

सही राह दिखाना उन भटके दोस्तों को

जिनकी आंखों में अब भी अंधकार छाया है।

हैप्पी न्यू ईयर 2026!

11) नवंबर गया, दिसंबर गया, गए सारे त्योहार,

नए साल की बेला पर झूम रहा संसार,

अब जिसका आपको था बेसब्री से इंतजार,

मंगलमय हो आपका 2026 का साल!

12) हर साल कुछ देकर जाता है

हर नया साल कुछ लेकर आता है,

चलो इस साल कुछ अच्छा करके दिखाएं