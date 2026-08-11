Independence Day 2026: तिरंगे झंडे से जुड़ी ये 8 रोचक बातें क्या आप सब जानते हैं?
15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी तो स्कूल, कॉलेज से लेकर ऑफिस और सब जगह हो गई होगी। लेकिन इसके साथ ही अपने देश के इतिहास और स्वतंत्रता दिवस से जुड़ी बातों को भी जरूर याद कर लेना चाहिए, जैसे तिरंगे झंडे से जुड़ी ये 8 रोचक बातें जानें और बच्चों को बताएं।
किसी देश का झंडा सिर्फ रंग-बिरंगा कपड़ा नहीं होता, ये उस देश की पहचान, संप्रभुता, सांस्कृतिक वैल्यू को दिखाता है। देश-विदेश में ये झंडा उसकी पहचान होता है। इसीलिए हमेशा अपने देश के झंडे का सम्मान करने के लिए बोला जाता है। 15 अगस्त को भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएगा और लाल किले पर प्रधानमंत्री देश के झंडे को फहराएंगे। भारत के झंडे में बने तीन रंग और अशोक चक्र के बारे में तो सभी लोग जानते होंगे। लेकिन इसके साथ ही कुछ और रोचक बाते हैं जो आपके तिरंगे झंडे को खास बनाती हैं। इन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को हर किसी को जानना चाहिए। तो चलिए आप भी जानें तिरंगे झंडे से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां।
फैक्ट नंबर 1
भारत के तिरंगे झंडे को आंध्र प्रदेश के स्वंत्रता सेनानी पिंगली वैंकेय्या ने डिजाइन किया था। जो 22 जुलाई 1947 को भारत के संविधान सभा ने ऑफिशियली अपनाया था। तिरंगे झंडे के मूल डिजाइन में चरखा था, जिसे अशोक के धर्म चक्र से बदल दिया गया था।
फैक्ट नंबर 2
संविधान के मुताबिक भारत का तिरंगा झंडा हमेशा खादी से बना होना चाहिए। हाथ से बुने झंडे को केवल ऊन, कॉटन, सिल्क खादी के धागों से ही बनाया जा सकता है।
फैक्ट नंबर 3
भारत में ऑफिशियली तिरंगा झंडा बनाने का अधिकार केवल कर्नाटक के खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ के पास है। ये संस्था ही तिरंगे को बनाने और सप्लाई का काम करती है।
फैक्ट नंबर 4
भारत के तिरंगे झंडे को बनाने का अधिकार खादी डेवलपमेंट एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के पास है। ये इकलौती संस्था है जो तिरंगे को बना सकती है।
फैक्ट नंबर 5
भारत के झंडे को हिंदी में तिरंगा बोलते हैं। जिसमे इसमे मौजूद तीन रंगों-केसरिया, सफेद, हरा रंग शामिल है। साथ ही नीले रंग का अशोक चक्र जो धर्म चक्र की निशानी है।
फैक्ट नंबर 6
अशोक चक्र को धर्म चित्र के रूप में चुना गया था। अशोक चक्र का साइज झंडा कोड में परिभाषित नहीं किया गया था। अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं जो समान दूरी पर हों। अशोक चक्र झंडे की सफेद पट्टी पर नेवी-ब्लू रंग में होता है।
फैक्ट नंबर 7
भारत के नेशनल फ्लैग की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 होना चाहिए। झंडे की तीनों पट्टियां चौड़ाई और लंबाई में बराबर होनी चाहिए।
फैक्ट नंबर 8
भारत-पाकिस्तान अटारी बॉर्डर पर सबसे बड़ा भारतीय झंडा फहराया गया। देश का सबसे बड़ा झंडा 110 मीटर लंबा, 24 मीटर चौड़ा और 55 टन वजन का है।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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