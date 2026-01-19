रातभर में गायब हो जाएगी जूतों से आ रही गंदी बदबू, बड़े काम की है ये 1 ट्रिक, जरूर करें ट्राई
जूते-मोजे में कई बार गंदी बदबू आती है, जो हमें खुद भी बर्दाश्त नहीं होती। ऐसे में अगर जूते-मोजे कही उतारने पड़ जाए तो ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। अगर आप भी बदबू से परेशान है, तो इसे गायब करने के लिए बस एक हैक ट्राई करें।
कई लोगों का पैर काफी पसीजता है या फिर लंबे समय तक एक ही मोजे पहनने के कारण जूते-मोजे से बदबू आने लगती है। ऐसे में अगर कभी कही जूते उतारने पड़ जाए, तो बदबू से पूरा कमरा महक उठता है। इस बदबू के कारण आपको लोगों के बीच शर्मिंदा होना पड़ सकता है या फिर आप जूते उतारने की गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। इस शर्मिंदगी से बचने के लिए जूतों की बदबू को दूर करना पड़ेगा। कई लोग रोजाना मोजे बदलते हैं, फिर भी इससे छुटकारा नहीं मिलता है। चलिए बताते हैं जूतों की बदबू से निजात पाने के लिए क्या हैक अपनाना है।
जूतों की बदबू कैसे दूर करें
आप शाम में जब भी घर आते हैं, तो जूतों को उतारकर थोड़ा खुली हवा में रखें, जैसे घर की बालकनी वगैरह में। इसके कुछ देर बाद जूतों के अंदर टी बैग रख दें। जी हां, चाय बनाने वाला टी बैग जूतों के अंदर रख दें और ऐसे ही रातभर के लिए छोड़ दें। सुबह जब आप जूते पहनेंगे, तो बदबू नहीं मिलेगी। इसके अलावा जब भी आप घर पर रहें, तो जूतों को धूप भी दिखाएं। इससे जूतों के अंदर मौजूद नमी सूख जाएगी और बदबू गायब हो जाएगी। जूतों के साथ टी बैग वाली ट्रिक जरूर ट्राई करें, इससे बदबू से निजात मिलेगा और कोई झंझट भी नहीं है।
मोजे वाली स्मेल
जूतों की बदबू के कारण मोजे भी महक उठते हैं। मोजों की बदबू दूर करने के लिए आप रोजाना उन्हें बदल सकते हैं या फिर परफ्यूम छिड़ककर टांग सकते हैं। परफ्यूम की जगह खुशबू वाला पाउडर या बेकिंग सोडा लगाकर भी 30 मिनट तक रख सकते हैं, सुबह बदबू नहीं मिलेगी। बेकिंग सोडा क्लीनिंग एजेंट होता है और डिओडराइजर भी है, जो स्मेल को दूर करेगा। मोजों को भी धूप में जरूर रखें, जिससे बैक्टीरिया हट जाए और बदबू भी।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।