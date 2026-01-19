Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़Hacks to get rid of bad smell from shoes shoes and socks overnight
रातभर में गायब हो जाएगी जूतों से आ रही गंदी बदबू, बड़े काम की है ये 1 ट्रिक, जरूर करें ट्राई

रातभर में गायब हो जाएगी जूतों से आ रही गंदी बदबू, बड़े काम की है ये 1 ट्रिक, जरूर करें ट्राई

संक्षेप:

जूते-मोजे में कई बार गंदी बदबू आती है, जो हमें खुद भी बर्दाश्त नहीं होती। ऐसे में अगर जूते-मोजे कही उतारने पड़ जाए तो ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। अगर आप भी बदबू से परेशान है, तो इसे गायब करने के लिए बस एक हैक ट्राई करें।

Jan 19, 2026 06:37 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

कई लोगों का पैर काफी पसीजता है या फिर लंबे समय तक एक ही मोजे पहनने के कारण जूते-मोजे से बदबू आने लगती है। ऐसे में अगर कभी कही जूते उतारने पड़ जाए, तो बदबू से पूरा कमरा महक उठता है। इस बदबू के कारण आपको लोगों के बीच शर्मिंदा होना पड़ सकता है या फिर आप जूते उतारने की गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। इस शर्मिंदगी से बचने के लिए जूतों की बदबू को दूर करना पड़ेगा। कई लोग रोजाना मोजे बदलते हैं, फिर भी इससे छुटकारा नहीं मिलता है। चलिए बताते हैं जूतों की बदबू से निजात पाने के लिए क्या हैक अपनाना है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

जूतों की बदबू कैसे दूर करें

आप शाम में जब भी घर आते हैं, तो जूतों को उतारकर थोड़ा खुली हवा में रखें, जैसे घर की बालकनी वगैरह में। इसके कुछ देर बाद जूतों के अंदर टी बैग रख दें। जी हां, चाय बनाने वाला टी बैग जूतों के अंदर रख दें और ऐसे ही रातभर के लिए छोड़ दें। सुबह जब आप जूते पहनेंगे, तो बदबू नहीं मिलेगी। इसके अलावा जब भी आप घर पर रहें, तो जूतों को धूप भी दिखाएं। इससे जूतों के अंदर मौजूद नमी सूख जाएगी और बदबू गायब हो जाएगी। जूतों के साथ टी बैग वाली ट्रिक जरूर ट्राई करें, इससे बदबू से निजात मिलेगा और कोई झंझट भी नहीं है।

मोजे वाली स्मेल

जूतों की बदबू के कारण मोजे भी महक उठते हैं। मोजों की बदबू दूर करने के लिए आप रोजाना उन्हें बदल सकते हैं या फिर परफ्यूम छिड़ककर टांग सकते हैं। परफ्यूम की जगह खुशबू वाला पाउडर या बेकिंग सोडा लगाकर भी 30 मिनट तक रख सकते हैं, सुबह बदबू नहीं मिलेगी। बेकिंग सोडा क्लीनिंग एजेंट होता है और डिओडराइजर भी है, जो स्मेल को दूर करेगा। मोजों को भी धूप में जरूर रखें, जिससे बैक्टीरिया हट जाए और बदबू भी।

ये भी पढ़ें:रसोई के कामों को जल्दी निपटाने के लिए नोट कर लें 10 सिंपल किचन हैक्स
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
Cleaning Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।