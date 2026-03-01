Hindustan Hindi News
लंचबॉक्स में लगी रबर हो गई काली तो चुटकियों में हो जाएगी साफ, बस करना होगा ये काम

Mar 01, 2026 09:21 am ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
Hack to clean plastic lunchbox & lid rubber: प्लास्टिक लंचबॉक्स को साफ करने में अक्सर उस पर स्क्रैच पड़ जाते है। वहीं इन लंचबॉक्स के ढक्कन में लगी रबर गंदी ही रह जाती है। इन दोनों को साफ करने का ये आसान सा हैक जान लें।

हर रोज लंचबॉक्स की सफाई करना आसान नहीं होता। खासतौर पर लंचबॉक्स के ढक्कन पर लगी रबर, जो खाने को बाहर गिरने से बचाती है और आपका खाना बॉक्स में सेफ बना रहता है। अक्सर ये गंदी ही रह जाती है। हर रोज टिफिन की सफाई में ढक्कन के कोने तो साफ किए जाते हैं लेकिन इनके अंदर लगी रबर को इग्नोर कर दिया जाता है। ढक्कन की रबर पर ध्यान तब जाता है जब ये गंदी हो जाती है और इस रबर काले रंग के धब्बे दिखने लगते हैं। आपके घर में भी लंच बॉक्स के ढक्कन में लगी रबर गंदी और काली हो गई है तो उसे साफ करने के लिए बस ये आसान सा नुस्खा अपनाएं। यहीं नहीं प्लास्टिक के टिफिन बॉक्स में लगे मसाले और केचप की वजह से बने धब्बों को बिना स्क्रैच किए साफ करने का भी नुस्खा जान लें।

गुनगुने पानी और लिक्विड डिटर्जेंट से करें सफाई

टिफिन के ढक्कन पर लगी रबर को निकालकर बाहर कर लें और किसी बर्तन में गुनगुना पानी और लिक्विड डिटर्जेंट डालकर उसमे रबर को भिगोएं। दस मिनट बाद रगड़कर साफ करें। इससे रबर पर जमी चिकनाई साफ हो जाएगी।

विनेगर और खाने वाले सोडा का करें इस्तेमाल

गुनगुने पानी में एक चम्मच विनेगर, एक चम्मच खाने वाला सोडा डालकर रखें। उसमे आधा नींबू का रस भी डाल दें। अब इस पानी में टिफिन की रबर को भिगोकर दस मिनट के लिए छोड़ दें। फिर नींबू के छिलके से ही इसे रगड़कर साफ करें। साथ ही ढक्कन के कोने जहां पर रबर लगी होती है। उसे भी नींबू के छिलके से रगड़ दें। बस अब साफ पानी से क्लीन कर लें। टिफिन का ढक्कन पूरी तरह से साफ हो जाएगा।

प्लास्टिक लंच बॉक्स को साफ करने के लिए शेफ पंकज भदौरिया ने बताया नुस्खा

प्लास्टिक के लंच बॉक्स अक्सर पीले पड़ जाते हैं और धोने पर उनमे स्क्रैच पड़ जाता है। ऐसे में शेफ पंकज भदौरिया का ये नुस्खा आपके काम आ सकता है। खाने के दाग लगे टिफिन को साफ करने के लिए बस इस आसान से तरीके को अपनाएं। बस गंदे टिफिन में थोड़ा सा गुनगुना पानी डालें। साथ में लिक्विड डिटर्जेंट और एक किचन टॉवल डाल दें। बस टिफिन का ढक्कन बंद कर अच्छी तरह से शेक करें। इससे सारी गंदगी बगैर स्क्रैच के निकल जाएगी और टिफिन अच्छी तरह से साफ हो जाएगा।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

शॉर्ट बायो


अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना

