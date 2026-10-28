पार्टी वियर कपड़े बार-बार ड्राई क्लीन कराने पड़ते हैं? ये 1 स्मार्ट हैक बचाएगा आपके पैसे!
पार्टी वियर कपड़े थोड़ी देर पहनने के बाद ज्यादा गंदे नहीं होते, लेकिन उनमें से अजीब स्मेल आने लगती है। ऐसे में बार-बार ड्राई क्लीन कराने की जरूरत नहीं है। दीप्ति कपूर का बताया ये 1 स्मार्ट हैक आपके पैसे और टाइम दोनों बचाने में मदद करेगा।
पार्टी में पहनने वाले कपड़े ज्यादा गंदे नहीं होते, लेकिन उनमें पसीने और परफ्यूम की मिली-जुली अजीब सी स्मेल आने लगती है। कई बार तो सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए ड्रेस पहनी जाती है, जिस वजह से वो गंदी बिल्कुल नहीं होती लेकिन स्मेल की प्रॉब्लम जरूर हो जाती है। ऐसे में क्या इन्हें बार-बार ड्राई क्लीन के लिए भेजना जरूरी है? बिल्कुल नहीं, आपको ड्राई क्लीन का खर्चा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। बस छोटा सा हैक याद रखें, जो आपके पार्टी वियर कपड़ों से अजीब स्मेल निकालने में मदद करेगा। इससे दोबारा पहनने पर ये कपड़े ज्यादा फ्रेश और धुले हुए नजर आएंगे। इंस्टाग्राम पर दीप्ति कपूर ने इस हैक को साझा किया है, आइए जानते हैं।
ड्राई क्लीन नहीं, इस हैक से दूर करें कपड़ों की बदबू
पार्टी वियर कपड़े ज्यादा गंदे नहीं हुए हैं, लेकिन उनमें से पसीने की गंदी स्मेल आ रही है तो इन्हें ड्राई क्लीन के लिए भेजना जरूरी नहीं है। एक छोटे से हैक से आप हल्के या भारी कपड़ों की स्मेल पूरी तरह से रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी सस्ती बिना फ्लेवर वाली वोडका लेनी है और पानी के साथ बराबर मात्रा में मिलाकर एक स्प्रे बॉटल में भर लेना है। आइए जानते हैं इसे इस्तेमाल कैसे करना है।
ऐसे इस्तेमाल करें ये हैक
वोडका और पानी के मिक्सचर को ड्रेस के उन हिस्सों पर स्प्रे करें, जहां से पसीने की बदबू आने की संभावना ज्यादा होती है। जैसे अंडरआर्म्स और गर्दन के आसपास वाला हिस्सा। अब ड्रेस को सूखने के लिए छोड़ दें। जैसे ही ये पूरी तरह ड्राई हो जाए, इसे अलमारी में रख दें। ड्रेस में से आने वाली पसीने और परफ्यूम की मिली-जुली स्मेल गायब हो जाएगी।
क्या हर फैब्रिक पर इस्तेमाल कर सकते हैं ये हैक?
दीप्ति कपूर के मुताबिक ये हैक आमतौर पर सभी तरह के फैब्रिक के लिए सुरक्षित है। हालांकि हर कपड़े की बनावट और फिनिश अलग-अलग होती है, इसलिए इस्तेमाल करने से पहले कपड़े के किसी हिस्से पर पैच टेस्ट कर लेना बेहतर है।
कब पड़ेगी ड्राई क्लीन की जरूरत?
ये हैक तब इस्तेमाल किया जा सकता है, जब आपने ड्रेस कुछ ही देर के लिए पहनी हो और वो ज्यादा गंदी ना हुई हो। हालांकि अगर उसपर खाने-पीने के या किसी चीज के दाग लग गए हैं और ड्रेस गंदी नजर आ रही है, तो ड्राई क्लीन कराना जरूरी हो जाता है। ये हैक सिर्फ कपड़े की गंदी स्मेल हटाकर उसे फ्रेश और धुला हुआ दिखाने में मदद कर सकता है।
त्योहारों पर काम आएगा ये सिंपल सा हैक
दिवाली के साथ ही कई त्योहार आने वाले हैं। ऐसे में नए कपड़े पहनना लगा ही रहता है। लेकिन कुछ देर के लिए पहने गए कपड़ों को बार-बार ड्राई क्लीन के लिए भेजना टाइम और पैसे दोनों को वेस्ट करना है। इसलिए इस फेस्टिव सीजन आप वोडका और पानी वाला ये मिक्सचर यूज कर सकते हैं। महंगे कपड़े दो-तीन पार्टियों में बिना ड्राई क्लीन के आराम से पहने जाएंगे।
नोट: यह रिपोर्ट सोशल मीडिया पर मौजूद यूजर-जनरेटेड कंटेंट पर आधारित है। लाइव हिन्दुस्तान ने इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है और न ही इनका समर्थन करता है।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
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अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
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अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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