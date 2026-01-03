अब बाजार की नहीं, घर की हल्दी खाइए: ऐसे उगाएं आसानी से
हल्दी सिर्फ मसाला नहीं, बल्कि एक औषधीय जड़ी-बूटी है। अच्छी खबर यह है कि आप इसे आसानी से घर पर गमले या किचन गार्डन में उगा सकते हैं और केमिकल-फ्री ताजी हल्दी पा सकते हैं।
हल्दी भारतीय रसोई का ऐसा मसाला है जिसके बिना खाना अधूरा माना जाता है। सिर्फ स्वाद ही नहीं, बल्कि आयुर्वेद में भी हल्दी को एक शक्तिशाली औषधि माना गया है। यह सूजन कम करने, इम्यूनिटी बढ़ाने और कई बीमारियों से बचाव में मदद करती है। लेकिन आजकल बाजार में मिलने वाली हल्दी में पॉलिश, रंग और केमिकल होने की आशंका रहती है जिससे इसके पोषण गुण कम हो सकते हैं।
ऐसे में घर पर हल्दी उगाना ना सिर्फ सुरक्षित है, बल्कि बेहद आसान भी है। आपको इसके लिए किसी बड़ी जमीन या खास तकनीक की जरूरत नहीं होती। बस एक सही गमला, अच्छी मिट्टी और थोड़ी देखभाल से आप अपने घर में ही ताजी, खुशबूदार और केमिकल-फ्री हल्दी उगा सकते हैं।
घर पर हल्दी उगाने के आसान टिप्स
- सही हल्दी का चुनाव: हल्दी उगाने के लिए हमेशा ताजी और ऑर्गेनिक हल्दी की गांठ लें। ध्यान रखें कि उस पर छोटे-छोटे अंकुर (आंखें) दिख रहे हों, क्योंकि यही नए पौधे में बदलते हैं।
- रोपने से पहले तैयारी: हल्दी की गांठ को 8–10 घंटे सादे पानी में भिगो दें। इससे अंकुरण की प्रक्रिया तेज होती है और पौधा जल्दी बढ़ता है।
- गमला और मिट्टी: हल्दी की जड़ें फैलती हैं, इसलिए कम से कम 12–14 इंच गहरा और चौड़ा गमला चुनें। मिट्टी का मिश्रण हल्का और उपजाऊ होना चाहिए:
-गार्डन मिट्टी
-गोबर की खाद या वर्मी कम्पोस्ट
-रेत या कोकोपीट (यह मिश्रण पानी की निकासी में मदद करता है।)
- रोपने का तरीका: हल्दी की गांठ को 2–3 इंच गहराई में मिट्टी में रखें। अंकुर वाला हिस्सा ऊपर की ओर रखें और हल्की मिट्टी से ढक दें।
- धूप और पानी: हल्दी को तेज धूप नहीं बल्कि हल्की धूप पसंद होती है। रोज 4–5 घंटे की धूप काफी है। मिट्टी को हल्का नम रखें, लेकिन पानी जमा ना होने दें।
- खाद और देखभाल: हर 20–25 दिन में गोबर की खाद, कम्पोस्ट या सरसों की खली का घोल दें। इससे गांठें मोटी और पोषक बनती हैं। कीटों से बचाव के लिए नीम तेल का स्प्रे महीने में एक बार करें।
- कटाई कब करें: 7–9 महीने बाद जब पत्ते पीले होकर सूखने लगें, तब हल्दी तैयार होती है। मिट्टी से सावधानी से निकालें, धोकर सुखाएं और इस्तेमाल करें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
