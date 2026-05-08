Great Summer Sale Deals का उठाएं लाभ, आधे से कम दाम में खरीदें AC कंफर्टर

समर्स की शॉपिंग करने का सोच रहे हैं, तो ये एक अच्छा मौका है। Amazon Great Summer Sale शुरू हो चुका है, अभी जाएं और शॉपिंग शुरू करें।

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Ac में ठंड लगती है, लेकिन सर्दियों वाले कंबल में गर्मी लगने लगती है! तो क्या आपने अभी तक AC कंफर्टर नहीं खरीदा? समर सीजन आते ही AC चलाना शुरू हो जाता है। Ac में बॉडी टेंपरेचर मेंटेन रखना जरूरी है। इसमें AC कंफर्टर आपकी मदद करेंगे। खास कर रात को AC में सोते हुए कंफर्टर जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि, समर्स में इनका डिमांड बढ़ते ही इनका प्राइस भी काफी बढ़ जाता है, पर Amazon Great Summer Sale 2026 शुरू हो चुका है, यहां Ac कंफर्टर पर 50 से 80% तक ऑफ मिल जाएगा। ये एक शानदार मौका है, बंपर डिस्काउंट ऑफर्स का फायदा जरूर उठाएं।

DIVINE CASA माइक्रोफाइबर 120 GSM लाइटवेट ब्लैंकेट आप सभी को बहुत पसंद आएगी। इसे सिर्फ गर्मी नहीं हर सीजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से लोगों को गर्मी में रैशेज निकल आते हैं, या फिर घर में छोटे बच्चे हैं, तो इसकी फैब्रिक बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। समर डील्स में ये 72% के ऑफ पर उपलब्ध है, बंपर डिस्काउंट ऑफर्स का फायदा उठाएं और बेहद सस्ते में इन्हें घर बैठे ऑर्डर करें।

Trance Home लिनन प्रीमियम 100% कॉटन डबल बेड ब्लैंकेट की फैब्रिक बेहद हल्की और आरामदायक है। इस पर बने प्रिंट और पैटर्न भी आकर्षक हैं। इस रिवर्सिबल ब्लैंकेट को आप दोनों और से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर बने पत्तियों का प्रिंट कंप्लीट समर वाइब दे रहा और आपके कमरे में पिंटरेस्ट लुक एट करेगा। अगर आपको भी ये विकल्प पसंद आया है, तो sale deals में इसे आधे दाम पर आर्डर कर सकती हैं।

Trance Home की प्रीमियम 100% कॉटन फैब्रिक से तैयार ये dohar एक हल्का आरामदायक विकल्प है। इसकी फैब्रिक बेहद हल्की और मुलायम है। अगर घर में बच्चे हैं, तो उनकी स्किन के लिए भी ये अच्छा रहेगा। ये रिवर्सिबल भी है, इसे दोनों ओर से इस्तेमाल कर सकते हैं। समर्स में अगर आप भी Ac में अभी तक सर्दियों वाले ब्लैंकेट इस्तेमाल करते आ रहे हैं, तो उन्हें बदलने पर।विचार करें, 51% के ऑफ पर आधे दाम में ये कंफर्टर ऑर्डर करें।

Cozy Furnish का ये सुपर सॉफ्ट कॉटन रिवर्सिबल ब्लैंकेट एक हल्का और आरामदायक विकल्प है। अगर आपने AC चलाना शुरु कर दिया है और आपको भी कंफर्टर की जरूरत है, तो AMAZON Great Summer Sale में इसे आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस का आर्डर कर सकते हैं। इस पर बने प्रिंट और पैटर्न समर वाइब दे रहे, जो आपके कमरे में एस्थेटिक ऐड करेंगे।

BSB HOME प्योर कॉटन रिवर्सिबल डबल बेड लाइटवेट कंफर्टर बॉडी पर पूरी तरह आरामदायक महसूस होगा। इस पर दोनों ओर फ्लोरल प्रिंट बने हैं, जो इसके आकर्षण का केंद्र हैं। इस ब्लैंकेट की फैब्रिक मुलायम और हल्की है, जिससे इसे इस्तेमाल करना बेहद आसान है। अगर आपको भी कंफर्टेबल ब्लैंकेट की तलाश है, तो 71% के ऑफ पर इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।

100% कॉटन फैब्रिक से तैयार ये रिवर्सिबल AC ब्लैंकेट आप सभी को बेहद पसंद आएगा। इस ब्लैंकेट पर एक तरफ फ्लोरल प्रिंट बने हैं, तो दूसरी तरफ कुछ पैटर्न बने हैं, ये देखने में बेहद अट्रैक्टिव है और आपके कमरे को पिंटरेस्ट लुक देगा। इसकी कॉटन फैब्रिक हल्की और हवादार है, जो बॉडी में ठंडक का एहसास बनाए रखती है। अगर लंबे समय से ऐसा कुछ ढूंढ रही है, तो AMAZON Great Summer Sale डील्स में इस पर 84% का आकर्षक डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा, केवल 469 रुपए में इसे घर बैठे ऑर्डर करें।

HOMEKART सुपर सॉफ्ट कॉटन प्रिंटेड Ac blanket/Dohar आप सभी को बेहद पसंद आएगा। ये लाइट वेट और ड्यूरेबल है, लंबे इस्तेमाल के बाद भी इसे कुछ नहीं होगा। साथ ही ये स्किन फ्रेंडली भी है। अगर घर में बच्चे हैं, तो आप इसे बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस समय ये 76% के ऑफ पर उपलब्ध मिल जाएगा। इसे आज ही ऑर्डर करें।

STORY@HOME किए डबल बेड 100% कॉटन AC ब्लैंकेट AMAZON Great Summer Sale डील्स में 60% के ऑफ पर उपलब्ध है। इतना ही नहीं इस पर फ्लोरल प्रिंट बने हैं, जो बेहद रिफ्रेशिंग हैं, ये आपके कमरे में समर वाइब ऐड करेंगे। इसे काफी लोगों ने खरीदा है और इस पर पॉजिटिव रिव्यू भी दिए हैं।

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