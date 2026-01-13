Hindustan Hindi News
Jan 13, 2026 02:26 pm ISTAnjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
Amazon Great Republic Day Sale 2026 जनवरी 16 से शुरू होने वाला है। परंतु Amazon ने अभी से ही प्री डील्स लॉन्च कर दिए हैं। कार्डिगन हो या वूलन कुर्ता सेट महिलाओं के सर्दियों के कपड़ों पर 50 से 85% तक का ऑफ उपलब्ध मिल रहा है। इन प्री डील्स का फायदा उठाएं और इन्हें बेहद सस्ते में घर बैठे ऑर्डर करें। इन पर डिस्काउंट के अलावा कैशबैक, फ्री डिलीवरी की सुविधा और अन्य एडीशनल बेनिफिट्स भी उपलब्ध मिल जाएंगे। स्टॉक लिमिटेड है, इससे पहले की आपका पसंदीदा प्रोडक्ट आउट ऑफ़ स्टॉक हो जाए, फौरन मोबाइल उठाएं और इन डील्स को एक्सप्लोर करें।

प्री डील्स का लाभ उठाएं, कार्डिगन से लेकर वूलन कुर्ता सेट्स पर पाएं आकर्षक ऑफ

आधे से कम दाम पर करें वूलन कुर्ता सेट्स की शॉपिंग

अगर आप भी सर्दियों में कुर्ता सेट्स की तलाश में हैं, तो यह एक अच्छा मौका है। अमेजॉन पर Amazon Great Republic Day Sale 2026, 16 जनवरी से शुरू होने वाला है। परंतु उनके प्री डील्स में कई आकर्षक ऑफर और डिस्काउंट चल रहे हैं। जिनमें आप अपने पसंदीदा आइटम को बेहद सस्ते में ऑर्डर कर सकती हैं। वूलन कुर्ता सेट्स पर भी 80% तक का ऑफ उपलब्ध है, तो इंतजार कैसा, इन डील्स को एक्सप्लोर करते हैं।

इस सर्दी अट्रैक्टिव लॉन्ग स्वेटर्स में फ्लांट करें अपना स्टाइल

लॉन्ग स्वेटर को वेस्टर्न और एथेनिक दोनों तरह के कपड़ों के साथ स्टाइल कर सकते हैं। अगर आपके पास लॉन्ग स्वेटर नहीं है, तो ये एक अच्छा मौका है। Amazon Great Rupublic Day sale के प्री डील्स का फायदा उठाएं और इन्हें 50 से 85% के ऑफ पर फ्री डिलीवरी की सुविधा के साथ घर बैठे ऑर्डर करें। यह मौका बार-बार नहीं आएगा, आप इसे गिफ्टिंग के परपस से भी ऑर्डर कर सकती हैं।

प्री डील्स में विंटर कार्डिगन स्वेटर्स पर मिल रहा है एडिशनल डिस्काउंट ऑफर

Amazon Great Republic Day Sale के प्री डील्स में आपको कार्डिगन स्वेटर पर 90% तक का ऑफ मिल जाएगा। बेस्ट ब्रांडेड कार्डिगन्स यहां आप बेहद सस्ते में ऑर्डर कर सकती हैं। लिमिटेड स्टॉक है, इसलिए ज्यादा इंतजार न करें, ऑप्शंस एक्सप्लोर करें और इन्हें आज ही ऑर्डर करें। इन पर डिस्काउंट के साथ एडीशनल बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं, तो जायदा न सोचें, ये मौका बार-बार नहीं आयेगा।

वूलन कुर्ती की शॉपिंग पर मिलेगा 60% का मिनिमम ऑफ

सर्दियों में वूलन कुर्ती बहुत जरूरी होती है, मार्केट जाना हो या ऑफिस आप इन्हें मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। ये वूलन कुर्ती शरीर को कंफर्टेबल रखती हैं और आपको नियमित दिनचर्या को करने में किसी तरह की परेशानी नहीं होती। अगर आप भी लंबे समय से वूलन कुर्ती खरीदने का सोच रही हैं, तो इस मौके का फायदा उठाएं और साल के पहले सेल में वूलन कुर्ती को मिनिमम 60% के ऑफ पर आज ही ऑर्डर करें।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari
इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म ग्रेजुएट अंजलि कुमारी हेल्थ, डाइट, लाइफस्टाइल, पर्सनल केयर और महिलाओं से संबंधित विषयों पर लगातार लिख रही हैं। लाइव हिंदुस्तान के साथ वे आपके लिए ऐसे प्रोडक्ट चुनने में मदद कर रही हैं, जो आपके दैनिक जीवन को और ज्यादा सहज और सेहतमंद बना सकते हैं। और पढ़ें
