Great Indian Festival प्री डील्स में डिस्काउंटेड प्राइस में खरीदें ब्रांडेड घड़ी

Amazon Indian Festival Sale शुरू होने वाला है, इसके प्री डील्स के ऑफर्स का फायदा उठाएं। Titan, Sonata, Timex जैसे ब्रांड्स की घड़ियों पर मिलेगा आकर्षक डिस्काउंट।

Anjali Kumari लाइव हिन्दुस्तानSun, 21 Sep 2025 08:45 AM
फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है, नवरात्रि और दिवाली आने वाले हैं। ये एक ऐसा त्यौहार है, जब लोग एक दूसरे के साथ गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं। गिफ्टिंग के लिए घड़ी से बेहतर और क्या होगा। अगर आप अपने भाई, पापा या पति के लिए दिवाली गिफ्ट को लेकर कन्फ्यूज़ हैं, तो Great Indian Festival सेल के प्री डील्स का फायदा उठाएं और ऑर्डर करें ब्रांडेड घड़ियों के बेस्ट विकल्प। Titan, Sonata, Timex जैसे ब्रांड्स की घड़ियों पर कई आकर्षक ऑफर्स एवं डिस्काउंट उपलब्ध है। इस समय वॉचेज पर 50% तक ऑफ मिल सकता है, यानी मार्केट प्राइस से आधे दाम पर आप इन्हें घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा कैश बैक और अन्य बैंक ऑफर्स भी मिलेगा, तो इंतजार कैसा मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

Great Indian Festival प्री डील्स में डिस्काउंटेड प्राइस में खरीदें ब्रांडेड घड़ी
Fastrack की एनालॉग डायल घड़ी ड्यूरेबल है, जो लंबे समय तक इस्तेमाल करने के बाद भी खराब नहीं होगी। इसका ब्लॉक लेदर स्ट्रैप इसे अधिक आकर्षक बना रहा। इस बजट फ्रेंडली वॉच को प्री डील्स में 22% के डिस्काउंट पर आर्डर कर सकते हैं। ये कैजुअल वियर के साथ काफी अट्रैक्टिव लगेगी। दिवाली आने वाली है, इसे गिफ्टिंग के लिए ऑर्डर करें।

Titan Workwear Quartz की ये घड़ी फॉर्मल लुक के साथ परफेक्टली मैच करेगी। इसका लेदर स्ट्रैप कंफर्टेबल और ड्यूरेबल है, जो जल्दी खराब नहीं होता। Great Indian Festival Sale में इसकी MRP पर 22% का ऑफ मिल रहा है, यानी आप इसे मार्केट प्राइस से सस्ते में घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं। इस बार फेस्टिवल पर गिफ्टिंग के लिए इसे जरूर ऑर्डर करें।

Casio Enticer Analog ब्ल्यू डायल घड़ी फॉर्मल और कैजुअल दोनों तरह के आउटफिट के साथ बिल्कुल परफेक्ट लगेगी। खासकर ऑफिस में विंटेज स्टाइल कैरी करना है, तो इसे आज ही ऑर्डर करें। स्टेनलेस स्टील मेटेरियल से तैयार इसका बैंड आपकी कलाइयों पर बेहद आरामदायक महसूस होगा। अगर आप भी लंबे समय से घड़ी लेने का सोच रहे थे, तो इस मौके का लाभ जरूर उठाएं।

TIMEX की ये घड़ी विंटेज क्लासी लुक के लिए परफेक्ट है। इसे फॉर्मल और कैजुअल वियर, किसी भी आउटफिट के साथ कैरी कर सकते हैं। इसका लेदर स्ट्रैप कंफर्टेबल और ड्यूरेबल है, जो कलाइयों पर बेहद आरामदायक महसूस होगा। इस प्रोडक्ट पर 40% का ऑफ मिल रहा है। Amazon GREAT INDIAN FESTIVAL Sale के प्री डील्स का फायदा उठाएं, और इसे लगभग आधे दाम पर ऑर्डर करें।

FASTRACK GROOVE QUARTZ एनालॉग घड़ी न केवल देखने में अट्रैक्टिव है, बल्कि कलाइयों पर भी कंफर्टेबल महसूस होती है। इसका स्टेनलेस स्टील स्ट्रैप जल्दी खराब नहीं होगा। फेस्टिवल पर इसे गिफ्टिंग के लिए ऑर्डर करें, या आप इस दिवाली इसे अपने लिए भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये एक यूनिक पीस है, जो सभी को पसंद आएगा।

TITAN NEO ANALOG लेदर स्ट्रैप घड़ी, फॉर्मल और कैजुअल दोनों लुक के लिए परफेक्ट है। ये फॉर्मल वियर के साथ काफी अट्रैक्टिव लगेगी। ऑफिस वियर के तौर पर इसे रोजाना कैरी करें। इसके बैंड कलाइयों पर आरामदायक महसूस होते हैं। इसपर 16% का ऑफ मिल रहा है, डिस्काउंटेड प्राइस पर इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं। ऐसा मौका बार-बार नहीं आएगा इसका फायदा जरूर उठाएं।

