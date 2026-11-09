गोवर्धन पूजा पर गोबर से कैसे बनाएं पर्वत? देखें 8 आसान और सुंदर डिजाइन
गोवर्धन पूजा पर घर में गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो इन 4 आसान डिजाइन्स से आइडिया लें। इन्हें फूलों और पत्तियों से कम समय में खूबसूरती से सजा भी लें।
गोवर्धन पूजा के दिन घरों में गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है और भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने गोकुल के लोगों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था। तभी से इस दिन गोवर्धन पूजा की परंपरा चली आ रही है। अगर आप भी इस बार घर पर गोवर्धन पर्वत बनाने वाले हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि इसे किस तरह तैयार करें, तो परेशान न हों। कुछ आसान तरीकों और घर में मिलने वाली चीजों से इसे खूबसूरत बना सकते हैं। (All Photos: Pinterest)
गोवर्धन पूजा पर कैसे बनाएं गोवर्धन पर्वत?
गोवर्धन पूजा के लिए गोबर से पर्वत बनाना काफी आसान है। इसके लिए सबसे पहले एक साफ जगह चुनें। वहां गोबर से पहाड़ जैसा आकार बनाएं। इसे बीच में थोड़ा ऊंचा और किनारों से ढलान वाला रखें। अब अपनी पसंद के हिसाब से फूलों, पत्तियों, घास या फिर खील से इसे सजा लें।
अगर आप पहली बार गोवर्धन पर्वत बना रही हैं, तो बहुत बड़ा या मुश्किल डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं है। छोटा और सिंपल पर्वत भी अच्छा दिखता है। बस इसे बनाते समय सफाई का ध्यान रखें और पूजा के लिए इस्तेमाल होने वाली जगह को पहले से तैयार कर लें।
1. सिंपल फूल-पत्तियों वाला डिजाइन
अगर आप सिंपल गोवर्धन पर्वत बनाना चाहते हैं, तो यह डिजाइन आपके लिए अच्छा रहेगा। इसमें ज्यादा सजावट या सामान की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस गोबर, कुछ फूल और पत्तियां लेकर आप इसे आसानी से बना लेंगे।
- पहाड़ का आकार बनाएं: सबसे पहले साफ जगह पर गोबर से छोटा सा पहाड़ जैसा आकार तैयार करें। इसे नीचे से चौड़ा और ऊपर से थोड़ा ऊंचा रखें।
- गोवर्धन महाराज बनाएं: पर्वत के साथ गोबर से छोटे-से गोवर्धन महाराज का रूप दें।
- फूलों से सजाएं: अब गेंदे की पंखुड़ियों और हरी पत्तियों से पूरे डिजाइन को सजा दें। सामने एक छोटा दीया भी रख सकती हैं।
2. रंगोली के रंगों से सजाएं गोवर्धन पर्वत
अगर आप गोवर्धन पर्वत को थोड़ा कलरफुल और अट्रैक्टिव लुक देना चाहती हैं, तो रंगोली के रंगों का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले गोबर से छोटा सा पर्वत और सामने गोवर्धन महाराज का आकार बना लें। अब पर्वत के आसपास रंगोली के रंगों से चारों तरफ रंगों से बॉर्डर भी बना सकते हैं या फिर बीच-बीच में भर भी सकते हैं। इससे आपका गोवर्धन पर्वत काफी सुंदर दिखेगा।
3. खील से सजाएं गोवर्धन पर्वत
गोवर्धन पर्वत को सजाने के लिए खील का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले गोबर से छोटा सा पहाड़ और सामने गोवर्धन महाराज का आकार बना लें। अब पर्वत के चारों तरफ खील से बॉर्डर तैयार करें। चाहें तो खील से छोटे फूल या दूसरे डिजाइन भी बना सकती हैं। आखिर में आसपास छोटे दीये रख दें। इससे आपका गोवर्धन पर्वत पारंपरिक और खूबसूरत दिखेगा।
4. सफेद रंग या आटा-मैदा से सजाएं गोवर्धन पर्वत
अगर आप गोवर्धन पर्वत को सिंपल और सुंदर लुक देना चाहती हैं, तो सफेद रंग या आटा-मैदा इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके लिए पहले गोबर से गोवर्धन पर्वत और सामने गोवर्धन महाराज का आकार बना लें। अब सफेद रंग या आटे-मैदे की मदद से पर्वत पर छोटी-छोटी धारियां, फूल और बॉर्डर बनाएं। चाहें तो आसपास भी सफेद रंग से रंगोली जैसा डिजाइन बना सकती हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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