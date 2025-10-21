Govardhan Puja 2025 : पूजा के बाद गोबर से बने गोवर्धन पर्वत का क्या करें ? जानें कैसे करें इस्तेमाल

संक्षेप: Tips to use cow dung after Govardhan Puja 2025 : धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजा के बाद बचे हुए गोबर को कभी भी कूड़े या किसी अपवित्र स्थान पर नहीं फेंकना चाहिए। तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति के मन में यह सवाल आ सकता है कि पूजा के बाद बचे हुए गोबर का क्या करें।

Govardhan Puja Ke Bad Bache Hue Gobar Ka Kya Karen: दिवाली के पांच दिवसीय त्योहारों में चौथे दिन गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट पूजा 2025 भी कहा जाता है। यह पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है। इस दिन कान्हा के भक्त भगवान श्रीकृष्ण को 56 भोग लगाने के साथ गाय के गोबर का गोवर्धन पर्वत बनाकर विधि-विधान से उसकी पूजा करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजा के बाद बचे हुए गोबर को कभी भी कूड़े या किसी अपवित्र स्थान पर नहीं फेंकना चाहिए। तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति के मन में यह सवाल आ सकता है कि पूजा के बाद बचे हुए गोबर का क्या करें। अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो पढ़ें ये खबर।

पूजा के बाद गोवर्धन के गोबर से करें ये काम पौधों की खाद (वर्मी कम्पोस्ट) बनाएं गोबर को जैविक खाद बनाने के लिए उपयोग करें। इसके लिए गोबर को सूखे पत्तों, घास, और रसोई के कचरे के साथ मिलाकर एक गड्ढे में डालें। इसे समय-समय पर हिलाकर नमी बनाए रखें। 2-3 महीने में गोबर से उत्तम खाद बनकर तैयार हो जाएगी। जिसे आप पौधों को स्वस्थ और हरा-भरा रखने के लिए उपयोग कर सकते हैं।

लिपाई के लिए गोवर्धन पर्वत के गोबर से घर के आंगन की लिपाई करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि, ऐसा करने से माता लक्ष्मी का आगमन सदैव बना रहता है और भगवान कृष्ण की भी कृपा बनी रहती है। ऐसा करने से व्यक्ति के घर में सकारात्मकता और धन-समृद्धि बनी रहने के साथ कीड़े-मकोड़े भी दूर रहते हैं।

मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए पूजा के बाद गोबर को किसी पवित्र स्थान या पौधों की जड़ों में सीधा दबा दें। गोबर वहां की मिट्टी को उपजाऊ बनाने के साथ पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है।

उपले बनाने के लिए बचे हुए गोबर से उपले या कंडे बनाए जा सकते हैं। जिन्हें सर्दियों में जलाकर वातावरण को शुद्ध और ठंड से बचा जा सकता है। आप इनका उपयोग खाना बनाने के लिए भी कर सकते हैं।