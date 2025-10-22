Hindustan Hindi News
गोबर से कैसे बनाएं गोवर्धन पर्वत और श्रीकृष्ण की आकृति? यहां से सीखें सबसे आसान तरीका

संक्षेप: Govardhan Puja 2025 : अगर आप पहली बार गोवर्धन पूजा 2025 करने वाले हैं और गोवर्धन पर्वत और श्री कृष्ण की आकृति बनाना नहीं जानते हैं तो इस खबर में आपको आकृति के लिए गोबर तैयार करने से लेकर बनाने तक का आसान तरीका बताया जाएगा।

Wed, 22 Oct 2025 03:18 PMManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
हिंदू धर्म में गोवर्धन पूजा 2025 का बेहद खास महत्व माना गया है। यह खास दिन हर साल दीपावली के अगले दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। प्रकृति से जुड़ा यह पर्व इस साल 22 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। इस दिन लोग भगवान श्रीकृष्ण की उस लीला को याद करते हैं जब उन्होंने अपनी छोटी ऊंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रजवासियों की इंद्रदेव के प्रकोप से रक्षा की थी। गोवर्धन पर्वत को धरती, अन्न और गोवंश का प्रतीक माना जाता है। लोग इस दिन गोवर्धन पूजा करने के लिए घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत और श्री कृष्ण की आकृति बनाते हैं। बता दें, इस साल गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त दोपहर 03 बजकर 13 मिनट से शाम 05 बजकर 49 मिनट तक है। ऐसे में अगर आप पहली बार गोवर्धन पूजा करने वाले हैं और गोवर्धन पर्वत और श्री कृष्ण की आकृति बनाना नहीं जानते हैं तो इस खबर में आपको आकृति के लिए गोबर तैयार करने से लेकर बनाने तक का आसान तरीका बताया जाएगा।

गोवर्धन पर्वत और श्री कृष्ण की आकृति के लिए कैसे तैयार करें गोबर

गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाने के लिए सबसे पहले साफ और फ्रेश गोबर लें। अगर गोबर थोड़ा सूखा है, तो उसमें थोड़ा पानी मिलाकर उसे चिकना कर लें। आप चाहें तो गोबर में थोड़ी सी मिट्टी भी मिला सकते हैं। ऐसा करने से पर्वत का आकार बनाना आसान हो जाता है।

गोवर्धन पूजा के लिए गोबर से क्या-क्या बनाएं?

सबसे पहले आंगन या खुले स्थान को साफ कर लें। इसके बाद गोबर को एक पहाड़ी का आकार दें। यह पहाड़ी गोवर्धन पर्वत का प्रतीक होगी। पहाड़ी के आसपास छोटे-छोटे गोबर के गोले बनाकर गाय, बछड़े, पेड़ की आकृतियां बना लें। बीच में भगवान श्रीकृष्ण की प्रतीमा बनाकर इन्हें फूलों, फूलों की माला, खील, आदि से सजाएं।

श्रीकृष्ण की आकृति बनाएं

पर्वत के शीर्ष पर थोड़ा चपटा स्थान बनाकर गोबर से छोटी लगभग 6-8 इंच ऊंची श्रीकृष्ण की मूर्ति बनाएं। पतली टहनी से श्रीकृष्ण की बांसुरी बनाकर हाथ में रखें। इसके बाद असली या गोबर से मोर पंख बनाकर मुकुट में लगाएं। आकृति में एक हाथ में बांसुरी, दूसरा हाथ पर्वत उठाने की मुद्रा में बनाएं। आपकी गोवर्धन पूजा के लिए श्रीकृष्ण की आकृति बनकर तैयार हो जाएगी।

