गहना भारी, लेकिन सोना कम! वजन बढ़ाने के लिए मिलाया जा रहा यह खास पाउडर
Gold Jewellery Adulteration Alert: शादी के सीजन में सोने की जूलरी खरीदने जा रहे हैं, तो सावधान रहें। दावा है कि कुछ लोग सोने में खास पाउडर मिलाकर उसका वजन बढ़ा रहे हैं। जानें इस मिलावट से कैसे बचें।
Asli Sona Kaise Pehchane: शादी के लिए सोने के गहने खरीदने जा रहे हैं, तो सिर्फ उनका डिजाइन और वजन देखकर पैसे न दें। पहले यह भी जान लें कि गहने में असली सोना कितना है। दरअसल, सोने में मिलावट का एक ऐसा तरीका सामने आया है, जिसमें खास तरह का पाउडर मिलाकर गहनों का वजन बढ़ाया जा सकता है। इससे गहना वजन में तो भारी हो जाता है, लेकिन उसमें सोना कम होता है। बाजार में इस पाउडर को 'गोल्ड पाउडर' या 'शुगर पाउडर' कहा जा रहा है। ऐसे में जूलरी खरीदते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
सोने में कैसे मिलाया जा रहा है पाउडर?
इंडिया बुलियन एंड जूलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष नवीन सोनी के अनुसार, कुछ लोग सोने में रूथेनियम, इरिडियम और ऑस्मियम जैसी भारी धातुओं का पाउडर मिला रहे हैं। इन धातुओं का वजन ज्यादा होता है। इसलिए इन्हें सोने में मिलाने से गहने का कुल वजन बढ़ जाता है।
इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए, किसी गहने में 9.5 ग्राम सोना है। इसमें 500 मिलीग्राम पाउडर मिला दिया जाए, तो उसका कुल वजन 10 ग्राम हो जाएगा। यानी गहना 10 ग्राम का दिखेगा, लेकिन उसमें असली सोना सिर्फ 9.5 ग्राम होगा। ग्राहक को पूरे 10 ग्राम के पैसे देने पड़ सकते हैं, जबकि उसे कम सोना मिलेगा। नवीन सोनी का कहना है कि कई बार इस मिलावट का पता गहने को पिघलाने पर ही चलता है। इतना ही नहीं, ऐसी जूलरी पर हॉलमार्क और एचयूआईडी नंबर होने के बाद भी मिलावट पकड़ना मुश्किल हो सकता है।
सोना खरीदते समय इन 6 बातों का रखें ध्यान
- हॉलमार्क जरूर देखें: सोने की जूलरी खरीदते समय बीआईएस हॉलमार्क जरूर चेक करें। बिना हॉलमार्क वाले गहने खरीदने से बचें।
- एचयूआईडी नंबर जांचें: गहने पर लिखा छह अंकों का एचयूआईडी नंबर बीआईएस केयर ऐप पर चेक करें। इससे हॉलमार्क की जानकारी मिल जाएगी।
- पक्का बिल जरूर लें: जूलरी खरीदने के बाद बिल लेना न भूलें। इसमें गहने का वजन, सोने की शुद्धता और मेकिंग चार्ज की जानकारी होनी चाहिए।
- जानी-पहचानी दुकान से खरीदें: सिर्फ कम दाम देखकर किसी भी दुकान से सोना न खरीदें। हमेशा भरोसेमंद जूलर से ही गहने लें।
- कैरेट की जानकारी लें: दुकानदार से पूछें कि गहना 18 कैरेट का है या 22 कैरेट का। दोनों में सोने की मात्रा अलग होती है। यह जानकारी बिल में भी जरूर देखें।
- शक हो तो जांच कराएं: अगर आपको गहने की शुद्धता पर शक है, तो किसी मान्यता प्राप्त जांच केंद्र पर उसकी जांच कराएं।
ईमानदार जूलर्स को भी हो रही परेशानी
नवीन सोनी के अनुसार, इस तरह की मिलावट से ईमानदारी से काम करने वाले जूलर्स को भी नुकसान हो रहा है। कुछ लोग सस्ती जूलरी और कम मेकिंग चार्ज का लालच देकर ऐसे गहने बेच रहे हैं। इससे ग्राहकों का भरोसा भी कम होता है।
इसलिए सोना खरीदते समय जल्दबाजी न करें। गहने का वजन, कैरेट, हॉलमार्क और बिल अच्छी तरह चेक करें। याद रखें, ज्यादा वजन का गहना होना इस बात की गारंटी नहीं है कि उसमें उतना ही असली सोना भी है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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