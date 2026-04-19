Femina Miss India 2026: ब्यूटी विद ब्रेन हैं विनर साध्वी सैल, जिंदगी में सफलता पाने के लिए दिया ये खास मंत्र
फेमिना मिस इंडिया का 61वां ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित KIIT में आयोजित हुआ। इसमें 30 कंटेस्टेंट्स ने हिस्सा लिया, जिसमें गोवा की रहने वालीं साध्वी सैल ने मिस इंडिया का ताज अपने सिर सजाया।
Femina Miss India 2026: शनिवार को भुवनेश्वर के KIIT में 61वें मिस इंडिया प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब गोवा की साध्वी सैल ने अपने नाम किया। ग्रैंड फिनाले में देशभर से आई करीब 30 कंटेस्टेंट्स को पछाड़ते हुए उन्होंने ये ताज अपने सिर पर सजाया। उनका नाम अनाउंस होते ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और साध्वी की आंखों में खुशी के आंसू झलक पड़े। साध्वी के कॉन्फिडेंस, ग्रेस, खुद को प्रेजेंट करने के स्टाइल ने जजों का दिल जीत लिया। महाराष्ट्र की राजनंदिनी पंवार फेमिना मिस इंडिया 2026 फर्स्ट रनरअप बनीं, तो वहीं जम्मू कश्मीर की श्री अद्वैता फेमिना मिस इंडिया 2026 की सेकंड रनरअप रहीं। इसके साथ ही मिस इंडिया 2026 साध्वी सैल मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट में भारत का प्रतिनिधित्व करती दिखेंगी।
कौन हैं साध्वी सैल
फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब अपने नाम करने वाली साध्वी सैल गोवा की रहने वाली हैं। उन्होंने इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन में ग्रेजुएशन पूरा किया है। वह 7 भाषा लिख, बोल और पढ़ सकती है। उन्हें ब्यूटी विद ब्रेन कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। साध्वी ने अपने आत्मविश्वास और बुद्धिमानी से ये खिताब अपने नाम किया है। कॉन्टेस्ट जीतने के बाद साध्वी ने फौरन अपने पापा-मम्मी को फोन किया और ये खबर दी। वह अपनी मातृभाषा में बात कर रही थीं और उनकी आंखों से खुशी के आंसू गिर रहे थे।
खूबसूरत लुक में बिखेरा जलवा
साध्वी सैल ने कॉन्टेस्ट के लिए सिल्वर-ब्लैक शेड वाला मोनोक्रोमैटिक गाउन चुना था, जो उन्हें रॉयल लुक दे रहा था। हाई नेक डिजाइन के साथ फ्रंट कट-आउट पैटर्न ड्रेस को बोल्ड बना रहा था। स्टेज लाइट्स के हिसाब से गाउन पर की गई स्टोन और सीक्विन वर्क शाइन कर रहे थे। स्ट्रेट फिट और फ्लोइंग सिल्हूट उनकी पर्सनैलिटी को और ग्रेसफुल लुक दे रहा था और इसके साथ उन्होंने मिनिमल मेकअप और क्लासी जूलरी कैरी की हुई थी।
सफलता का खास मंत्र
खिताब जीतने के बाद साध्वी ने बात करते हुए कहा कि मुझे यह सब बहुत ही हैरान करने वाला लग रहा है कि हमें यह मौका मिला। हम सभी ने बहुत ही अच्छा समय बिताया। मैं वैश्विक मंच पर देश को गौरवान्वित करना चाहती हूं। आगे उन्होंने कहा कि जो लोग जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, वह सिर्फ मेहनत पर भरोसा करें और दूसरों से अपनी तुलना कभी न करें। आप जो भी हैं, जैसे भी हैं वही आपकी सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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