प्रकृति से जुड़े रहना चाहते हैं, तो घर सजाने के लिए मंगवाएं बोहो थीम डेकोर आइटम्स

बोहो थीम न केवल देखने में आकर्षक है, बल्कि मन को सकारात्मकता एवं शांति प्रदान करती है। घर सजाने के लिए मंगवाएं ये 8 बोहो थीम डेकोर आइटम।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

आजकल बोहो स्टाइल डेकोर ट्रेडिंग है। लिविंग रूम से लेकर बेडरूम तक हर जगह बोहो स्टाइल डेकोर देखने को मिलेगा। इस तरह के डेकोर में प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। जुट से बने डेकोर आइटम और पेड़ पौधों से घर सजाते हैं। दीवारों पर हल्का हरा, भूरा या मिंट ग्रीन रंग लगाते हैं। अगर आप भी अपने घर को बोहो स्टाइल थीम से सजाना चाहते हैं, तो इसमें ये होम डेकोर आपकी मदद कर सकते हैं। इन्हें लिविंग एरिया से लेकर बेडरूम में कहीं भी लगाएं, ये आपके आकर्षण का केंद्र बन जाएंगे। बोहो थीम न केवल देखने में आकर्षक है, बल्कि मन को सकारात्मकता एवं शांति प्रदान करती है।

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ये वुडन वॉल डेकोर आपके खाली बोरिंग दीवारों में नई जान डाल देंगे। फुल पत्तियों के आकृति वाला ये डेकोर आइटम प्रकृति से जुड़े रहने में मदद करेगा। अगर आप अपनी वहीं पुरानी खाली दीवारों को देखकर बोर हो गई हैं, तो ये विकल्प आज ही ऑर्डर करें। ये देखने में बेहद आकर्षक हैं, और इस समय डिस्काउंटेड प्राइस पर सस्ते में उपलब्ध मिल जाएगा।

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Boho थीम डेकोर की बात हो और macrame art की बात न हो ऐसा नहीं हो सकता। ये मैगजीन न्यूज़पेपर होल्डर एक बेहद आकर्षक प्रोडक्ट है। इसे आप अपनी खाली दीवारों पर कहीं भी टांग सकती हैं। जिनमें छोटी-मोटे किताबें, मैगजीन आदि आराम से एडजस्ट हो जाएंगे और साथ ही साथ ये डेकोर की तरह भी काम करती हैं। इन्हें अधिक आकर्षक बनाने के लिए आप चाहे तो इनमें अपना प्लांटर भी लगा सकती हैं।

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3 पीस का ये डेकोर आइटम देखने में बेहद आकर्षक है। इसे लिविंग एरिया बेडरूम या फिर घर के किसी भी खाली दीवार पर सजा सकते हैं। ये डेकोर आपकी बोरिंग से बोरिंग दीवारों में नई जान डाल देंगे। काले रंग के वुडन प्लेटफॉर्म पर गोल्डन हाइलाइट से बने ये फ्लोरल पैटर्न बोहो थीम डेकोर के लिए परफेक्ट हैं। इस समय इनपर 72% का ऑफ उपलब्ध मिल जाएगा, तो बिना इंतजार किए इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

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Macrame इनडोर वॉल हैंगिंग डेकोर आपके बहुत काम आयेंगे। इनमें एक शेल्फ आएगा जिसपर आप प्लांटर या किताबें आदि रख सकते हैं। इन्हें कमरे से लेकर लिविंग एरिया में कहीं भी टांग दें, ये दीवारों का आकर्षण का केंद्र बन जाएंगे। इन्हें बालकनी में भी टांग सकते हैं। बोहो थीम डेकोर चाहिए तो इस तरह के आइटम जरूर ऑर्डर करें।

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बोहो आर्ट वाल हैंगिंग आपके बोरिंग से बोरिंग दीवार को इंटरेस्टिंग बना देंगे। इन्हे लिविंग एरिया बेडरूम या किचन में अपने अनुसार किसी भी खाली दीवार को सजाने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। इनमें अलग-अलग पैटर्न बने हैं, जो प्रकृति को दर्शाते हैं। बर्थडे हो या एनिवर्सरी ये गिफ्टिंग के लिए भी एक परफेक्ट आइटम है। इस समय इस पर 78% का उपलब्ध मिल जाएगा।

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ये वाल आर्ट मेरा पर्सनल फेवरेट है। आजकल ये काफी ट्रेडिंग है और लोग इसे बेहद पसंद कर रहे। इस पर बने पैटर्न प्रकृति को दर्शाते हैं, जो आपकी बोहो थीम डेकोर में आकर्षण का केंद्र होंगे। इन्हें अपनी लिविंग एरिया के खाली दीवारों पर सजा सकते हैं और चाहे तो इन्हें बेडरूम में भी लगा सकते हैं। ये डिजिटल आर्ट एक बेहद आकर्षक विकल्प है। 55% के ऑफ पर इसे आधे दाम में आज ही ऑर्डर करें।

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बोहो वॉल आर्ट देखने में बेहद आकर्षक है। वुडन प्लेटफार्म पर बने ये अलग-अलग प्रकृति को दर्शाती हुई आकृतियां, आपके डेकोर में चार चांद लगा देंगी। इन्हें लिविंग रूम से लेकर बेडरूम हो या ऑफिस आप कहीं भी टांग सकते हैं। खासकर जो बोहो स्टाइल थीम चाहते हैं, उनके लिए ये परफेक्ट रहेगा। ये 72% के ऑफ पर केवल 199 रुपए में उपलब्ध मिल जाएंगे।

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Macrame art से तैयार ये वॉल हैंगिंग आपके बोरिंग दीवारों को इंटरेस्टिंग बना देंगी। ये देखने में बेहद आकर्षक हैं, आजकल लोग इस तरह के पैटर्न को काफी पसंद कर रहे हैं। इसे लिविंग एरिया बेडरूम या फिर घर के किसी भी खाली दीवार पर सजा सकते हैं। बर्थडे हो या एनिवर्सरी ये गिफ्टिंग के लिए भी एक परफेक्ट आइटम है। इस समय इस पर 86% का उपलब्ध मिल जाएगा।

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