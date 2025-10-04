आपका घर कहेगा आपकी कहानी, त्यौहारों पर सजावट करते हुए ध्यान रखें ये बातें

घर आपका है, तो उससे आपकी झलक भी आनी चाहिए! इसके लिए सजावट का सामान चुनते वक्त आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। कौन-सी हैं ये बातें? बता रही हैं स्मिता

जब आप अपने दरवाजे से घर के अंदर कदम रखती हैं, तो अपने हाथों से सजा घर सुकून और अपनेपन का अहसास देता है। तभी तो नेचर मेंटल हेल्थ की रिपोर्ट बताती है कि जब हम घर को अपनी पसंद की तस्वीरों, कलाकृतियों और अन्य सजावट के सामान से खुद सजाते हैं, तो सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। ऐसा करने से आप तनावमुक्त महसूस करेंगी। घर की साज-सज्जा यानी होम डेकोर के हजारों तरीके हो सकते हैं, लेकिन उसमें पर्सनल टच देने से घर आकर्षक और मनमोहक तो बनता ही है, हर कोने में आपका व्यक्तित्व झलकता है। कैसे करें, इस काम की शुरुआत, आइए जानें:

रसोई से करें शुरुआत इंटीरियर डेकोरेटर रुचि देव बताती हैं कि रसोई सभी का पेट भरती है, इसलिए शुरुआत यहां से की जा सकती है। यदि रसोई को पर्सनल टच देना है, तो यहां के हार्डवेयर को अपडेट करना, रसोई में रखे सामान की जगह बदलना किचन को सजाने-संवारने का एक सस्ता और आसान तरीका हो सकता है। किचन कैबिनेट्स के नॉब आदि को अनोखे और चमकदार डिजाइनों से अपडेट करके आप पूरी रसोई का लुक बदल सकती हैं।

खुशियों वाला कोना अपने कमरे और घर में बनाए गए ऑफिस स्पेस को ‘मूड बूस्टर स्पेस’ बनाया जा सकता है। तस्वीरों, पोस्टकार्ड और पत्रिकाओं के कटआउट लगाकर उन्हें क्रिएटिव कोने का रूप दिया जा सकता है। जो भी आपको अच्छा लगता है या प्रेरणा देता है, उसी तरह उस जगह को सजाएं। इस जगह मूड बूस्टर स्पेस का इस्तेमाल आप मौसम, अपनी जीवनशैली या किसी ऐसे प्रोजेक्ट को दर्शाने के लिए कर सकती हैं, जिस पर आप अभी काम कर रही हैं। इससे कमरा आकर्षक तो लगेगा ही, आपके बारे में भी बहुत कुछ बताएगा।

कला को भी दें जगह रुचि देव के अनुसार, ‘बड़े आकार का आकर्षक और एब्सट्रैक्ट आर्टवर्क आपके व्यक्तित्व के बारे में बताता है। अपने लिविंग रूम में ऐसा आर्टवर्क दीवारों पर लगाएं, जिन पर घर में घुसते ही नजर पड़े। आपकी पसंद का आर्टवर्क कोने को जीवंत कर देगा। घर में ऐसे क्षेत्र का चुनाव करें, जहां रंग चमकदार दिखें, जैसे कोई खाली कोना या जहां सूर्य की रोशनी समान रूप से आती हो। आकर्षक आर्टवर्क जगह को जीवंत कर देता है और नीरसता भी दूर करता है।

पालतू जानवर की लगाएं तस्वीर अपने पालतू की खूबसूरत तस्वीर को फ्रेम करके घर की दीवार पर लगाएं। यदि पालतू जानवर नहीं हैं, तो अपने पसंदीदा पशुओं या मछली की भी तस्वीर या पेंटिंग लगा सकती हैं। यह एक आम पेंटिंग हो सकती है या मजेदार कैरिकेचर भी। पशुओं के चित्र लगाने से सुखद अहसास होता है।

पुरानी चीजों का जादू कुछ लोगों को पुरानी अनोखी चीजों का जुनून होता है। वे इसे चैरिटी शॉप, सेल और ऑनलाइन मार्केट में खोजते रहते हैं। यदि आपको भी कुछ इस तरह का शौक है, तो अपने घर को सजाने में इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। यह कोई एक बहुत पुराना आईना भी हो सकता है। रेट्रो लैंप या कोई अनोखा पुराना फर्नीचर भी हो सकता है। पुरानी चीजें आपको पुरानी यादों में ले जा सकते हैं। ये आपको इतिहास से जोड़ देते हैं।

दिखाएं अपनी कलाकारी अपनी रचनात्मकता को निखारें और खुद से कुछ बनाने की कोशिश करें। खुद से तैयार की गई पेंटिंग या हाथ से बनाया भित्ति चित्र, कस्टम शेल्फिंग या अनोखे सजावटी सामान तैयार करके बेडरूम की दीवार पर लगाएं। अपने हाथों से कुछ बनाकर सजाने से आपको न सिर्फ खुशी मिलेगी, बल्कि आपका घर और भी खास बन जाएगा।