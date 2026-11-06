'भाई, तेरी गर्लफ्रेंड कैसी है?...'जवाब सुनकर लगाएंगे ठहाके, पढ़ें मजेदार दिवाली जोक्स
दिवाली का त्योहार है तो आसपास हंसी और खुशी का माहौल होगा। इस माहौल को और भी ज्यादा खुशनुमा बनाना है तो पढ़ें ये मजेदार जोक्स और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, फिर लगाएं जमकर ठहाके।
त्योहार कोई सा भी हो हंसी और खुशी का मौका होता है। लेकिन इस खुशी के मौके पर ठहाके लगाने का दिल करे तो मजेदार चुटकुले पढ़ लें। दिवाली के मौके पर बम और फुलझड़ी तो खूब खरीद रहे होंगे लेकिन ऐसे फनी जोक्स पहले नहीं पढ़े होंगे। खुद भी पढ़ें और दोस्तों को भी भेजें दिवाली पर बने ये मजेदार चुटकुले, जिसे पढ़कर लगाएंगे जमकर ठहाके। तो देर ना करें और पढ़ें जबरदस्त फनी जोक्स इन हिंदी।
Diwali Special Funny Jokes in hindi
1- नौकरी पेशे वाली पत्नी – देखो मेरे पास आज सुतली बम,
रॉकेट, फूलझड़ी सब कुछ है तुम्हारे पास क्या है।
बेरोजगार पति – मेरे पास वह है जो लगा दूं तो कुछ ना बचेगा ……… माचिस।
2- पत्नी – इस बार दिवाली पर क्या खरीदोगे?
पति – तुम्हारे लिए फुलझड़ी!
पत्नी – और अपने लिए?
पति – कानों में रुई, ताकि तुम्हारी शॉपिंग की आवाज न सुनाई दे
3- लड़का – तुम्हें कैसी लड़की पसंद है?
दोस्त – जो फुलझड़ी जैसी हो!
लड़का – मतलब हँसमुख?
दोस्त – नहीं, जो थोड़ी देर चमके और फिर शांति से बुझ जाए!
4- दोस्त – भाई, तेरी गर्लफ्रेंड कैसी है?
दूसरा – एकदम फुलझड़ी!
पहला – मतलब सुंदर?
दूसरा – नहीं भाई, जरा सी बात पर चमकने और भड़कने लगती है!
5- पति – तुम बिल्कुल फुलझड़ी जैसी हो!
पत्नी – सच में, इतनी प्यारी हूँ?
पति – नहीं, जब जलती हो तो हाथ में नहीं आती!
6- मां – बेटा तुझे लड़की लम्बी ही क्यों चाहिए
बेटा – ताकि मम्मी मुझे दिवाली पर
जाले साफ ना करना पड़े।
7- वाइफ- पिछले साल दिवाली के मौके पर आपने लोहे की फोल्डिंग खाट गिफ्ट में दी थी
इस साल दिवाली पर गिफ्ट में क्या देंगे ?
पति- मन ही मन बोला (फोल्डिंग खाट में बिजली का करंट)
8- गोलू- 'मेरे पास रॉकेट हैं, पटाखे हैं, अनार हैं, चकरी हैं, बम हैं, तुम्हारे पास क्या भला है?
सोनू- 'मेरे पास?'माचिस है,
अगर आग लगा दूंगा सभी पे तो कुछ भी नहीं बचेगा।
9- दिवाली के दिन जब कोई पटाखा थोडा सा जलकर फुस्स हो जाता है
तो उसे पैर से कुचल कर कुछ लोग ऐसे फील लेते है
जैसे टाइम बम डिफ्यूज करके दुनिया को बचा लिया हो....
10- धनतेरस में जग और मग दोनों खरीद लें,
इस तरह आपकी दिवाली 'जगमग' हो जाएगी।
11- ना इश्क में, ना पढ़ाई में,
बहुत दर्द है, दिवाली की सफाई में।
12- दिवाली में घर दिये या लाइट से ना सजाएं,
उसकी जगह उन सभी को इनवाइट करें जो आप से जलते हैं,
कसम से घर जगमगा उठेगा।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
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