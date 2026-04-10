इस समर मैंने मंगवाएं स्किन फ्रेंडली बेडशीट्स के कुछ बेहतरीन विकल्प वो भी 500 के अंदर
इस समर मैंने Amazon से कॉटन बेडशीट्स के कुछ बेहतरीन विकल्प आर्डर किए हैं, वो भी आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर। इनकी फैब्रिक क्वालिटी और कंफर्ट दोनों कमाल का है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
गर्म मौसम में त्वचा अधिक संवेदनशील होती है, पसीना धूल, गंदगी यदि आसानी से स्किन रैशेज का कारण बन सकते हैं। ऐसे में त्वचा का ध्यान रखना जरूरी है। स्किन केयर प्रोडक्ट्स ही नहीं अपनी बेडशीट बदलने पर भी विचार करें। सिंथेटिक बेडशीट्स गर्मी में त्वचा को इरिटेट कर सकती हैं, इसलिए कॉटन बेडशीट्स मंगवाएं। इस समर मैंने Amazon से कॉटन बेडशीट्स के कुछ बेहतरीन विकल्प आर्डर किए हैं, वो भी आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर। इनकी फैब्रिक क्वालिटी और कंफर्ट दोनों कमाल का है। साथ ही डिजाइन भी काफी आकर्षक है, इन्हें आप भी आजमा सकते हैं।
Amazon Brand की फ्लोरल प्रिंटेड बेडशीट एक बजट फ्रेंडली विकल्प है। अगर आप भी गर्मियों में कॉटन की हल्की आरामदायक बेडशीट की तलाश में हैं, तो ये विकल्प ट्राई करें। ये हर मौसम आपके बिस्तर पर आरामदायक महसूस होगी। अमेजॉन पर ये बेडशीट 59% के ऑफ पर उपलब्ध है, आधे से कम दाम में इन्हें घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
कॉटन ब्लेंड फैब्रिक से तैयार इस ट्रेडिशनल बेडशीट की फैब्रिक कमाल की है। खासकर गर्म मौसम में ये बॉडी पर पूरी तरह आरामदायक महसूस होगी। ये किंग साइज कॉटन बेडशीट हल्की और आरामदायक होने के साथ ही साथ टिकाऊ भी है। इस पर ट्रेडिशनल मंडाला जयपुरी प्रिंट बने हैं, जो इसे एक आकर्षक विकल्प बनाते हैं। साथ ही इसका कलर काफी रिफ्रेशिंग है, समर्स के लिए ये परफेक्ट रहेंगे। इसमें आपको दो मैचिंग पिलो कवर भी मिल जाएंगे।
जयपुरी प्रिंटेड हरे रंग की ये बेडशीट आप सभी को बेहद पसंद आएगी। इसकी 100% कॉटन फैब्रिक समर्स के लिए इसे एक परफेक्ट विकल्प बनाती है और खासकर जिनकी स्किन सेंसिटिव है, वे इसे जरूर ऑर्डर करें। इसका कलर काफी यूनिक है, साथ ही इस पर बने प्रिंट और पैटर्न भी बेहद आकर्षक हैं। इसकी फैब्रिक सॉफ्ट और हवादार है, जो हर मौसम आपको कंफर्टेबल फील देगी। इसके साथ 2 मैचिंग पिलो कवर भी आएगा।
Homefab कॉटन फैब्रिक से तैयार ये डबल बेड बेडशीट समर्स के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, अगर आपको कमरे में सिंपल और एस्थेटिक वाइब चाहिए तो इसे जरूर ऑर्डर करें। इसका कलर और लुक दोनों रिफ्रेशिंग है, जो गर्मियों में तरोताजगी का एहसास देंगे। साथ ही इसकी फैब्रिक भी हल्की और आरामदायक है, जिसकी मेंटेनेंस बेहद आसान है। तो इंतजार कैसा? मोबाइल उठाएं और इन्हें आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर आज ही ऑर्डर करें।
100% कॉटन फैब्रिक से तैयार ये बेडशीट आरामदायक और टिकाऊ है। इस पर बने ट्रेडीशनल राजस्थानी प्रिंट इसका आकर्षण बढ़ा रहे हैं। इसका रिफ्रेशिंग कलर इसे समर्स के लिए बेस्ट विकल्प बनाता है। अगर आपको भी हल्के रंग के बेडशीट पसंद हैं, तो इसे 75% के ऑफ पर आज ही ऑर्डर करें। इसमें दो मैचिंग पिलो कवर्स भी आएंगे। ये प्रोडक्ट पूरी तरह ड्यूरेबल है, लंबे इस्तेमाल के बाद भी इसे किसी तरह का नुकसान नहीं होगा।
Divine Casa डबल बेड कॉटन बेडशीट का प्रिंट और रंग दोनों ही मेरा पर्सनल फेवरेट है। ये आरामदायक और मुलायम होने के साथ ही साथ टिकाऊ भी है। यानी इसकी फैब्रिक को आप चाहे जितनी बार वॉश कर लें, ये जल्दी खराब नहीं होगी। इस पर बने प्रिंट और पैटर्न आकर्षक हैं, इस हल्के रंग की बेडशीट के साथ कंट्रास्ट में डार्क पिलो कवर आएगा, जो इसे अधिक आकर्षक बना रहा।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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