इस समर मैंने मंगवाएं स्किन फ्रेंडली बेडशीट्स के कुछ बेहतरीन विकल्प वो भी 500 के अंदर

इस समर मैंने Amazon से कॉटन बेडशीट्स के कुछ बेहतरीन विकल्प आर्डर किए हैं, वो भी आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर। इनकी फैब्रिक क्वालिटी और कंफर्ट दोनों कमाल का है।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

गर्म मौसम में त्वचा अधिक संवेदनशील होती है, पसीना धूल, गंदगी यदि आसानी से स्किन रैशेज का कारण बन सकते हैं। ऐसे में त्वचा का ध्यान रखना जरूरी है। स्किन केयर प्रोडक्ट्स ही नहीं अपनी बेडशीट बदलने पर भी विचार करें। सिंथेटिक बेडशीट्स गर्मी में त्वचा को इरिटेट कर सकती हैं, इसलिए कॉटन बेडशीट्स मंगवाएं। इस समर मैंने Amazon से कॉटन बेडशीट्स के कुछ बेहतरीन विकल्प आर्डर किए हैं, वो भी आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर। इनकी फैब्रिक क्वालिटी और कंफर्ट दोनों कमाल का है। साथ ही डिजाइन भी काफी आकर्षक है, इन्हें आप भी आजमा सकते हैं।

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Amazon Brand की फ्लोरल प्रिंटेड बेडशीट एक बजट फ्रेंडली विकल्प है। अगर आप भी गर्मियों में कॉटन की हल्की आरामदायक बेडशीट की तलाश में हैं, तो ये विकल्प ट्राई करें। ये हर मौसम आपके बिस्तर पर आरामदायक महसूस होगी। अमेजॉन पर ये बेडशीट 59% के ऑफ पर उपलब्ध है, आधे से कम दाम में इन्हें घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।

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कॉटन ब्लेंड फैब्रिक से तैयार इस ट्रेडिशनल बेडशीट की फैब्रिक कमाल की है। खासकर गर्म मौसम में ये बॉडी पर पूरी तरह आरामदायक महसूस होगी। ये किंग साइज कॉटन बेडशीट हल्की और आरामदायक होने के साथ ही साथ टिकाऊ भी है। इस पर ट्रेडिशनल मंडाला जयपुरी प्रिंट बने हैं, जो इसे एक आकर्षक विकल्प बनाते हैं। साथ ही इसका कलर काफी रिफ्रेशिंग है, समर्स के लिए ये परफेक्ट रहेंगे। इसमें आपको दो मैचिंग पिलो कवर भी मिल जाएंगे।

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जयपुरी प्रिंटेड हरे रंग की ये बेडशीट आप सभी को बेहद पसंद आएगी। इसकी 100% कॉटन फैब्रिक समर्स के लिए इसे एक परफेक्ट विकल्प बनाती है और खासकर जिनकी स्किन सेंसिटिव है, वे इसे जरूर ऑर्डर करें। इसका कलर काफी यूनिक है, साथ ही इस पर बने प्रिंट और पैटर्न भी बेहद आकर्षक हैं। इसकी फैब्रिक सॉफ्ट और हवादार है, जो हर मौसम आपको कंफर्टेबल फील देगी। इसके साथ 2 मैचिंग पिलो कवर भी आएगा।

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Homefab कॉटन फैब्रिक से तैयार ये डबल बेड बेडशीट समर्स के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, अगर आपको कमरे में सिंपल और एस्थेटिक वाइब चाहिए तो इसे जरूर ऑर्डर करें। इसका कलर और लुक दोनों रिफ्रेशिंग है, जो गर्मियों में तरोताजगी का एहसास देंगे। साथ ही इसकी फैब्रिक भी हल्की और आरामदायक है, जिसकी मेंटेनेंस बेहद आसान है। तो इंतजार कैसा? मोबाइल उठाएं और इन्हें आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर आज ही ऑर्डर करें।

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100% कॉटन फैब्रिक से तैयार ये बेडशीट आरामदायक और टिकाऊ है। इस पर बने ट्रेडीशनल राजस्थानी प्रिंट इसका आकर्षण बढ़ा रहे हैं। इसका रिफ्रेशिंग कलर इसे समर्स के लिए बेस्ट विकल्प बनाता है। अगर आपको भी हल्के रंग के बेडशीट पसंद हैं, तो इसे 75% के ऑफ पर आज ही ऑर्डर करें। इसमें दो मैचिंग पिलो कवर्स भी आएंगे। ये प्रोडक्ट पूरी तरह ड्यूरेबल है, लंबे इस्तेमाल के बाद भी इसे किसी तरह का नुकसान नहीं होगा।

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Divine Casa डबल बेड कॉटन बेडशीट का प्रिंट और रंग दोनों ही मेरा पर्सनल फेवरेट है। ये आरामदायक और मुलायम होने के साथ ही साथ टिकाऊ भी है। यानी इसकी फैब्रिक को आप चाहे जितनी बार वॉश कर लें, ये जल्दी खराब नहीं होगी। इस पर बने प्रिंट और पैटर्न आकर्षक हैं, इस हल्के रंग की बेडशीट के साथ कंट्रास्ट में डार्क पिलो कवर आएगा, जो इसे अधिक आकर्षक बना रहा।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।