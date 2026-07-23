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गार्डनिंग हैक: नींबू से लद जाएगा पौधा, महीने में एक बार डाल दें ये घोल

By Shubhangi Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
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अगर आपके नींबू के पौधे में पत्ते तो हैं, लेकिन फूल और फल कम आ रहे हैं, तो महीने में सिर्फ एक बार इस आसान घरेलू घोल को डालकर देखें। ऐसा करने से उसकी ग्रोथ बेहतर होगी। जानें इसके बारे में -

गार्डनिंग हैक: नींबू से लद जाएगा पौधा, महीने में एक बार डाल दें ये घोल

हर किसी की चाहत होती है कि घर के गमले में लगा नींबू का पौधा सालभर हरा-भरा रहे और उस पर ढेर सारे फूलों के साथ रसदार नींबू भी आएं। लेकिन कई बार खूब पानी देने, धूप दिखाने और खाद डालने के बाद भी पौधा वैसा नहीं बढ़ता जैसा हम चाहते हैं। पत्तियां तो निकलती हैं, लेकिन फूल कम आते हैं या फल बनने से पहले ही झड़ जाते हैं।

अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो महंगी खाद खरीदने से पहले एक घरेलू तरीका ट्राई कर सकते हैं। यह पौधे की अच्छी ग्रोथ, ज्यादा फूल और बेहतर फल आने में मदद कर सकता है।

  • क्या है यह आसान देसी नुस्खा?

नींबू के पौधे के लिए पतली की हुई छाछ का घोल काफी फायदेमंद माना जाता है। छाछ में मौजूद प्राकृतिक तत्व मिट्टी को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। जब मिट्टी स्वस्थ रहती है, तो जड़ों को भी अच्छा वातावरण मिलता है और इसका असर पूरे पौधे की ग्रोथ पर दिखाई दे सकता है।

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  • ऐसे तैयार करें घोल

एक भाग ताजी छाछ लें और इसमें तीन से चार भाग साफ पानी मिला दें। दोनों को अच्छी तरह मिलाकर पतला घोल तैयार कर लें। ध्यान रखें कि छाछ हमेशा ताजी हो। बहुत ज्यादा खट्टी या खराब हो चुकी छाछ का इस्तेमाल ना करें।

  • पौधे में कब और कैसे डालें?

इस घोल को महीने में सिर्फ एक बार पौधे की जड़ों के आसपास मिट्टी में डालें। ध्यान रखें कि घोल सीधे पत्तियों या फूलों पर न डालें। घोल डालने के बाद जरूरत हो तो थोड़ा सादा पानी भी डाल सकते हैं।

क्या हैं इसके फायदे?

  1. अगर मिट्टी को सही पोषण मिलता है, तो पौधे की नई पत्तियां अच्छी तरह निकलेंगी और उसकी ग्रोथ भी बेहतर होगी।
  2. अगर पौधे को सही धूप, पानी और पोषण मिल रहा हो, तो इस घरेलू उपाय से फूल आने की प्रक्रिया को भी सहारा मिल सकता है।
  3. स्वस्थ पौधे में फल भी बेहतर तरीके से आते हैं। इसलिए नियमित देखभाल के साथ यह उपाय फल आने में मददगार माना जाता है।

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सिर्फ घोल डालना ही काफी नहीं, इन बातों का भी रखें ध्यान!

  • पौधे को रोज कम से कम छह से आठ घंटे धूप जरूर मिले।
  • जरूरत के हिसाब से ही पानी दें, ज्यादा पानी जड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है।
  • सूखी और खराब टहनियों की समय-समय पर छंटाई करें।
  • महीने में एक बार जैविक खाद भी दें। गमले की मिट्टी को बीच-बीच में हल्का ढीला करते रहें, ताकि जड़ों तक हवा पहुंचती रहे।

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ये गलतियां करने से बचें

बहुत गाढ़ी छाछ कभी ना डालें और महीने में एक बार ही काफी है, ज्यादा डाल देने से अन्य समस्याएं हो सकती हैं। पानी भरी मिट्टी में घोल डालने से बचें। अगर पौधे में बीमारी या कीड़े लगे हैं, तो पहले उसका इलाज करें।

Shubhangi Gupta

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