इस बार करवा चौथ पर करें 8 टॉप रेटेड ऑर्गेंजा साड़ियों की शॉपिंग, मिलेगा आकर्षक डिस्काउंट
साल के सबसे बड़े सेल, Great Indian Festival के मौके पर ऑर्गेंजा साड़ियों पर कई आकर्षक डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध मिल जाएगा। यहां आप इन्हें आधे दाम पर ऑर्डर कर सकती हैं। तो ज्यादा न सोचें मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
करवा चौथ आने वाला है, जिसकी तैयारी आप सभी ने शुरू कर दी होगी। महिलाओं को बेसब्री से इस दिन का इंतजार होता है। खासकर महिलाएं शॉपिंग को लेकर काफी एक्साइटेड रहती हैं। अगर आपने अभी तक अपने लिए साड़ी नहीं खरीदी, तो इस बार ऑर्गेंजा साड़ी ट्राई करें। ये लाइट वेट साड़ी देखने में काफी आकर्षक लगती है। ऑर्गेंजा साड़ी को पार्टी वियर से लेकर फेस्टिवल्स पर यहां तक कि ऑफिस वियर के तौर पर भी कैरी किया जा सकता है। साल के सबसे बड़े सेल, Great Indian Festival के मौके पर ऑर्गेंजा साड़ियों पर कई आकर्षक डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध मिल जाएगा। यहां आप इन्हें आधे दाम पर ऑर्डर कर सकती हैं। तो ज्यादा न सोचें मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
AKHILAM की प्लेन ऑर्गेंजा साड़ी पर बेहद खूबसूरत सा बॉर्डर वर्क किया गया है, जो इसके लुक में चार चांद लगा रहा। ये लाइटवेट है और देखने में सिंपल और एलिगेंट है। करवा चौथ पर पहनने के लिए परफेक्ट रहेगी। इसे पार्टी वियर से लेकर फेस्टिवल्स पर आराम से कैरी किया जा सकता है। इस 5.5 मीटर लंबी साड़ी के साथ 0.8 मीटर का अनस्टिच्ड ब्लाउज पीस मिल जाता है, जिसे आप अपने अनुसार स्टाइल करवा सकती हैं। तो इस बार 78% के आकर्षक ऑफ के साथ इसे आज ही ऑर्डर करें।
AKHILAM की ऑर्गेंजा साड़ी पर खूबसूरत प्रिंट बने हुए हैं। ये देखने में जितनी आकर्षक है, इसे पहनने पर ये उतनी ही हल्की महसूस होती है। यह बेहद लाइटवेट साड़ी है, जिसे आसानी से कैरी किया जा सकता है। लंबे घंटों तक पहनने के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। इस बार करवा चौथ पर इसे ऑर्डर करें। इसे दिवाली और छठ पूजा पर भी कैरी कर सकती हैं। इस 5.5 मीटर की साड़ी के साथ आपको 0.8 मीटर का ब्लाउज पीस मिल जाता है, जिसे आप अपने स्टाइल से स्टिच करवा सकती हैं।
ऑर्गेंजा फैब्रिक से तैयार ये जरी पत्ता बॉर्डर साड़ी परफेक्ट फेस्टिव वियर आउटफिट है। करवा चौथ पर ये वाइब्रेंट रंग की साड़ी आपके ऊपर खूब जचेगी। आप इसे वेडिंग सेरेमनी या अन्य ट्रेडिशनल इवेंट पर भी कैरी कर सकती हैं। 5.5 मीटर की इस साड़ी के साथ आपको अनस्टिच्ड ब्लाउज मिल जाएगा, जिसे आप अपने अनुसार स्टाइल करवा सकती हैं। साल के सबसे बड़े सेल में इसपर 81% का ऑफ उपलब्ध है। इसे आज ही ऑर्डर करें।
प्लेन ऑर्गेंजा साड़ी पर लेस बॉर्डर दिया गया है, जो देखने में काफी अट्रैक्टिव लग रहा। इस लाइटवेट ऑर्गेंजा साड़ी को कैरी करना भी आसान है। ये देखने में जितनी अट्रैक्टिव है, पहनने पर उतनी ही लाइटवेट और कंफर्टेबल महसूस होती है। ये आजकल काफी ट्रेडिंग है, इस बार करवा चौथ पर इसे जरूर ट्राई करें। 5.5 मीटर कि इस साड़ी के साथ आपको 0.8 मीटर का अनस्टिच्ड ब्लाउज पीस मिल जाता है, आप इसे अपने अनुसार डिजाइन करवा सकती हैं। साथ ही इसपर 76% का ऑफ मिल जाएगा।
Satrani की इस ऑर्गेंजा साड़ी पर फ्लोरल प्रिंट किया गया है, जो इसे एक परफेक्ट फेस्टिव वियर साड़ी बनाता है। करवा चौथ ही या दिवाली आप इसे कभी भी कैरी कर सकती हैं। वहीं गिफ्टिंग के लिए भी ये एक खूबसूरत विकल्प है। 5.5 मीटर की इस साड़ी के साथ आपको 0.8 मीटर का ब्लाउज पीस मिल जाएगा, जिसे आप अपने अनुसार स्टाइल करवा सकती हैं। इसपर 74% का ऑफ मिल रहा, तो ज्यादा न सोचें इसे आज ही ऑर्डर करें।
ORHANS की स्टाइलिश एथनिक प्लेन ऑर्गेंजा साड़ी पर बॉर्डर वर्क है। ये गर्लिश साड़ी है, जिसे लड़कियां भी स्टाइल कर सकती हैं। इसकी फैब्रिक लाइटवेट है, इसलिए इसे लंबे समय तक कैरी किया जा सकता है। इस बार करवा चौथ पर कुछ अलग और स्टाइलिश ट्राई करें। लेस वर्क की ये साड़ी महिलाओं को पसंद आएगी। साड़ी की लंबाई 5.5 मीटर है, साथ ही इसमें 0.8 मीटर का आर्ट सिल्क मैचिंग ब्लाउज पीस मिल जाएगा। इस पर 53% का ऑफ मिल रहा है, यानी केवल 699 रुपए में इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
AKHILAM की इस खूबसूरत ऑर्गेंजा साड़ी पर की गई फ्लोरल एंब्रॉयडरी इसका आकर्षण बढ़ा रही है। ये लाइट वेट साड़ी देखने में बेहद आकर्षक है। करवा चौथ पर साड़ी लेने का प्लान कर रही हैं, तो ये ऑप्शन ट्राई करें। ये देखने में जितनी अट्रैक्टिव है, बॉडी पर उतनी ही आरामदायक महसूस होगी। साल के सबसे बड़े सेल में इसपर 82% का ऑफ उपलब्ध है। तो ज्यादा न सोचें इसे आज ही ऑर्डर करें।
Mirchi Fashion की ये ऑर्गेंजा सिल्क साड़ी एक परफेक्ट फेस्टिव वियर आउटफिट है। इस पर बॉर्डर और फ्लोरल प्रिंट बने हुए हैं, जो देखने में काफी आकर्षक लग रहे। वहीं इसकी फैब्रिक भी हल्की और मुलायम है, जिसे लंबे समय तक पहना जा सकता है। इसे महिलाओं के साथ लड़कियां भी स्टाइल कर सकती हैं। तो ज्यादा न सोचें इसे आज ही ऑर्डर करें।
