बजट फ्रेंडली Dinner Sets की तलाश में मुझे मिलें ये 6 विकल्प, घर बैठे ऑर्डर करें

बजट फ्रेंडली डिनर सेट्स की तलाश मुझे Amazon पर ले आई, यहां डिनर सेट्स की वैरायटी उपलब्ध है वो भी आधे से कम दाम पर।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

क्या मेरी तरह आप भी लंबे समय से डिनर सेट्स की तलाश में हैं? परंतु कोई बजट फ्रेंडली विकल्प नहीं मिल पा रहा! तो Amazon के ये 6 विकल्प जरूर एक्सप्लोर करें। बेस्ट क्वालिटी के फ़ैमिली डिनर सेट्स पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जहां आप इन्हें आधे से कम दाम में घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं। बेस्ट क्वालिटी के इन डिनर सेट्स को लंबे समय तक इस्तेमाल करने के बाद भी इनपर पीले दाग नहीं आते। मोबाइल उठाएं और इन्हें बेझिझक ऑर्डर करें।

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Larah by Borosil सिल्क सीरीज का 35 पीस डिनर सेट 6 फैमिली मेंबर के लिए परफेक्ट है। सफेद डिनर सेट पर बने ब्लू फ्लोरल डिजाइन देखने में रॉयल हैं। ये प्रोडक्ट माइक्रोवेव और डिशवॉशर सेफ है, जिसे आप बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकती हैं। साथ ही ये एक बजट फ्रेंडली विकल्प है, इस पर 45% का ऑफ मिल रहा है। लगभग आधे दाम में इन्हें घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं। इसका मटेरियल पूरी तरह सुरक्षित है, खाने में किसी तरह का टॉक्सिन रिलीज नहीं करता।

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अगर आपकी फैमिली में ज्यादा मेंबर्स हैं, तो ये 47 पीस का फ़ैमिली डिनर सेट आपके लिए परफेक्ट रहेगा। इसमें सभी जरूरी क्रोकरी हैं, जो 8 लोगों के लिए पूरी तरह पर्याप्त रहेगी। Larah by Borosil का पीले पत्तियों वाला ये डिनर सेट आजकल काफी ट्रेंड में है, लोग इसे बेहद पसंद कर रहे हैं। इसपर आराम से अपना फूड एंजॉय करें, पीले दाग धब्बों की चिंता न करें, ये क्रॉकरी सेट बार-बार इस्तेमाल के बाद भी पीला नहीं पड़ने वाला। साथ ही इसे टॉक्सिन फ्री मटेरियल से तैयार किया गया है, तो अब आप बेफिक्र होकर अपना फूड इंजॉय कर सकते हैं।

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Cello ग्लास क्रॉकरी सेट लाइट वेट और सुरक्षित है। 35 पीस Dinnerware set का प्रीमियम मेटेरियल पूरी तरह सुरक्षित है। इस पर फ्लोरल प्रिंट बने हैं, जो एस्थेटिक वाइब दे रहे। अगर आपको अपनी डाइनिंग टेबल पर पिंटरेस्ट फील चाहिए तो इसे ट्राई करें। इस डिनर सेट को लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकती हैं। इसपर मसालों के दाग-धब्बे नहीं लगते, इन्हें आराम से वॉश करें। साथ ही लाइटवेट और बजट फ्रेंडली है, ये 6 लोगों के परिवार के लिए परफेक्ट विकल्प है। वही इस समय इस पर 60% का ऑफ मिल रहा है, ये मौका बार-बार नहीं आएगा।

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Larah by Borosil का हरे और पीले पत्तियों वाले इस डिनर सेट 35 यूनिट हैं। ये 6 लोगों के परिवार के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसे सुरक्षित एवं ड्यूरेबल मटेरियल से तैयार किया गया है, जिसे लंबे समय तक बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर मसालों के दाग धब्बे नहीं आते। गरम खाना सर्वे करने के लिए ये पूरी तरह सुरक्षित है। साथ ही ये माइक्रोवेव और डिशवॉशर सुरक्षित प्रोडक्ट है। तो ज्यादा न सोचें, 42% के ऑफ पर लगभग आधे दाम में इसे आज ही ऑर्डर करें।

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Larah by Borosil के इस सिल्क सीरीज डिनर सेट में 35 यूनिट हैं। इन्हें बेफिक्र होकर रोजाना इस्तेमाल करें, बार-बार वॉश करने के बाद भी उसपर पीले दाग धब्बे नहीं आते। 6 फैमिली मेंबर के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। मेरी तरह आप भी लंबे समय से फ़ैमिली डिनर सेट की तलाश में हैं, तो ये एक अच्छा मौका है। इस समय 45% के आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर लगभग आधे दाम में इन्हें घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं। वहीं ये गिफ्टिंग के लिए भी परफेक्ट है।

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Cello tropical lagoon dazzle डिनर सेट 20 यूनिट में आयेंगे। ये माइक्रोवेव और डिशवॉशर सेफ है, आप इसे बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आपको भी अपने डाइनिंग टेबल पर पिंटरेस्ट वाइब चाहिए तो ये डिनर सेट बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इस पर बने फ्लोरल प्रिंट इसे एक एस्थेटिक विकल्प बना रहे। लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद भी इनपर पीले दाग नहीं आते, और ये लाइट वेट है, इसलिए टूटने का डर भी कम होता है। गिफ्टिंग के लिए भी बजट फ्रेंडली ऑप्शन है।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।