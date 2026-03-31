किचन ऑर्गनाइजर्स की शॉपिंग पर पाएं शानदार छूट, खरीदें ये 8 विकल्प
आप अपने किचन को ऑर्गेनाइज रखना चाहते हैं, तो इन ऑर्गेनाइजर्स पर एक बार नजर जरूर डालें। यहां खरीदें 8 बेहतरीन विकल्प।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
किचन में छोटी-मोटी चीजें इधर उधर बिखरी रहती हैं और हर दिन उन्हें समेटने में आलस आता है। तो इन ऑर्गेनाइजर्स की मदद लें। ये किचन ऑर्गेनाइजर्स चीजों को उनकी जगह पर रहने में मदद करते हैं। इस तरह किचन के काम में कम समय लगता है। एक सही किचन ऑर्गेनाइजर छोटे से छोटे किचन में काफी जगह बना देता है, ताकि चीजों को सही ढंग से रखा जा सके। इस प्रकार छोटा किचन भी क्लीन और फ्रेश दिखता है। अगर आप भी अपने किचन को ऑर्गेनाइज रखना चाहते हैं, तो इन ऑर्गेनाइजर्स पर एक बार नजर जरूर डालें।
प्लास्टिक का ये स्पाइस होल्डर ऑर्गेनाइजर 360° पर घूमता है। इस एस्थेटिक प्रोडक्ट को अपने किचन या डाइनिंग टेबल पर रखें, जिसमें रोजाना इस्तेमाल में आने वाले छोटे-मोटे मसाले के डब्बे आराम से आ जाएंगे। ये न केवल चीजों को ऑर्गेनाइज्ड रखने में मदद करेगा, बल्कि किचन में मॉडर्न लुक भी ऐड करता है। वहीं इस समय इस पर 60% का ऑफ मिल रहा है, तो बिना इंतजार किए इसे आज ही ऑर्डर करें।
Kundi Rustic का वुडन स्पाइस रैक ऑर्गेनाइजर किचन में छोटी सी जगह में आ जाएगा। इस पर रोजाना इस्तेमाल में आने वाले छोटे-मोटे डब्बे खासकर मसाले रख सकती हैं। ये किचन आइटम को ऑर्गेनाइज रखते हैं, साथ ही देखने में भी काफी आकर्षक हैं। इस प्रकार ये किचन को मॉडर्न लुक देंगे। इसका मटेरियल ड्यूरेबल है लंबे इस्तेमाल के बाद भी यह जल्दी खराब नहीं होगा। तो बेफिक्र होकर 86% के ऑफ के साथ बेहद सस्ते में इसे आज ही ऑर्डर करें।
स्टेनलेस स्टील मटेरियल से तैयार ये 2 टायर किचन ऑर्गेनाइजर रैक कम जगह में ज्यादा स्पेस क्रिएट करेगा। इस तरह आप चीजों को ऑर्गेनाइज्ड रख सकती हैं, जिससे किचन क्लीन और फ्रेश नजर आएगा। अगर आपका किचन छोटा है, तो इसे जरूर मंगवाएं। रोजाना इस्तेमाल में आने वाले डब्बे और अन्य किचन आइटम रखने के लिए ये एक परफेक्ट ऑप्शन है।
ये हैंगिंग ऑर्गेनाइजर स्टैंड बड़े काम की चीज है। इसे सिंक के साइड में लगाएं और इन हुक्स में रोजाना इस्तेमाल में आने वाला चमचा, कैंची और अन्य हैंगिंग आइटम टांग सकती हैं। इसे लगाने के लिए दीवारों को ड्रिल करने की जरूरत नहीं है। इसे बाथरूम में भी टांग सकते हैं। तो ज्यादा न सोचें, मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
Lyrovo का काउंटरटॉप ऑर्गेनाइजर आपके किचन की शोभा। बढ़ा देगा। इसकी मदद से छोटे किचन में भी अधिक स्पेस बना सकती हैं, इसमें रोजाना इस्तेमाल में आने वाले छोटे-मोटे डब्बे और अन्य किचन आइटम आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। आप इसे बाथरूम में या ऑफिस के कॉपी एरिया में आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस समय ये प्रोडक्ट 53% के ऑफ पर उपलब्ध है, आधे दाम में इसे आज ही ऑर्डर करें।
छोटा किचन होने पर अक्सर काउंटर स्पेस नहीं बच पाता है, परंतु दीवारें या किचन में बने रैक तो खाली होंगे। इस ऑर्गेनाइजर को आराम से उनपर टांग सकते हैं। इसमें ऊपर की ओर एक रैक बना है, जिसपर छोटे-मोटे डब्बे या सिल्वर फाइल, बटर पेपर रोल आदि रख सकती हैं। वहीं नीचे की ओर किचन टिश्यू होल्डर भी मिल जाएगा। इस प्रकार जगह की बचत होगी और किचन में एस्थेटिक ऐड होगा। ये बड़े काम की चीज है, इसे हाथ से न जानें दें।
स्टेनलेस स्टील मेटेरियल से तैयार टेबलटॉप स्पाइस रैक 2 लेयर में आएंगे, जिनपर रोजाना इस्तेमाल में आने वाले डब्बे आदि आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। इन्हें आप इधर से उधर मूव कर सकती हैं। साथ ही इसका मटेरियल भी ड्यूरेबल है, जो आसानी से खराब नहीं होगा। इसे किचन के किसी भी कोने में ऑर्गेनाइज्ड रूप से रखकर इनपर रोजाना इस्तेमाल के डब्बे रख सकती हैं। इस प्रकार किचन फ्रेश और क्लीन रहता और चीज ढूंढने में अधिक समय व्यर्थ नहीं होता।
2 सेट का स्टैंडिंग ऑर्गेनाइजर आपके बहुत काम आएगा। इन पर गर्म बर्तन या अन्य रोजाना इस्तेमाल में आने वाले डब्बे आदि आराम से ऑर्गेनाइज रूप से रख सकती हैं। ये फ्लोटिंग रैक आपके बहुत काम आएगा। खासकर जिन लोगों का किचन छोटा है, उनके लिए ये पूरी तरह परफेक्ट रहेगा। इसे अपने अनुसार इधर-उधर मूव कर सकते हैं। तो ज्यादा न सोचें आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर इसे आज ही ऑर्डर करें।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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