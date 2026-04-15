क्या घर में वही पुराना पर्दा देखकर बोर हो गए हैं, Amazon से 500 के अंदर खरीदें टॉप रेटेड विकल्प

घर के पर्दे पुराने हो गए हैं, तो कुछ नया ट्राई करें! चटपटे रंग और प्रिंट के पर्दे घर की रौनक बढ़ा देंगे। Amazon से 500 के अंदर खरीदें टॉप रेटेड विकल्प।

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शादी सीजन चल रहा फिर फेस्टिव सीजन आ जाएगा, क्या अब भी वही सालों पुराना पर्दा चलाने का प्लान है? अगर नहीं, तो Amazon के इन बेस्ट सेलिंग पर्दों पर एक नजर जरूर डालें। यहां प्लेन, प्रिंटेड, नेट से लेकर एस्थेटिक पर्दों की वैरायटी उपलब्ध है। जिसमें आपको अलग-अलग साइज, रंग और पैटर्न उपलब्ध मिल जाएंगे। ये सभी 500 रुपए के अंदर मिलेंगे। यानी अब बड़ी बचत के साथ आप भी अपने घर में जोड़ सकते हैं, नया रंग और एस्थेटिक।

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पत्तों के प्रिंट वाला ये पॉलिस्टर फैब्रिक के पर्दे 2 पीस में आयेंगे। इसकी फैब्रिक ड्यूरेबल है, बेफिक्र होकर लंबा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप भी पर्दा बदलने पर विचार कर रहे हैं, तो इसे प्राथमिकता पर रखें, इसका डिजाइन और फैब्रिक दोनों कमाल के हैं। इसमें अलग-अलग साइज विकल्प उपलब्ध है। खिड़की से लेकर अलग-अलग साइज के दरवाजे तक, आपको यहां सभी वैरायटी के पर्दे मिल जाएंगे।

Quantity: 2 का सेट (7 feet लंबा)

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इस वेडिंग सीजन घर की शादी है और अभी तक वही पुराने पर्दे लगाए रखे हैं, तो इन्हें बदलने पर विचार करें। Amazon पर 500 के अंदर ऐसा कमाल का पर्दा मिल रहा है। फैब्रिक क्वालिटी और डिजाइन दोनों कमाल के हैं। इस पर बने ट्री प्रिंट इसे बेहद आकर्षक बना रहे हैं। साथ ही ये रिफ्रेशिंग कलर में आएगा और इसका मेंटेनेंस भी काफी आसान है। ये आपके कमरे को रौशनी, डस्ट और इंप्योरिटी से प्रोटेक्ट करने के साथ-साथ मॉडर्न लुक देगा।

Quantity: 2 का सेट (7 feet लंबा)

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ये पर्दा देखने में जितना एस्थेटिक है, इसकी फैब्रिक उतनी ही ड्यूरेबल है। मॉडर्न एसथेटिक लुक के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसे कंज्यूमर्स ने काफी अप्रिशिएट किया है। तो अगर रिव्यू पर ट्रस्ट करते हैं, तो इसे एक बार में पसंद कर लें। इस समय ये 67% के आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर उपलब्ध है, ये मौका हाथ से न जाने दें।

Quantity: 2 का सेट (7 feet लंबा)

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घर में सॉफ्ट एस्थेटिक लुक चाहिए तो ये पॉलिएस्टर पर्दे परफेक्ट ऑप्शन हैं। ये पॉलिस्टर डोर कर्टन ड्यूरेबल होने के साथ ही साथ अट्रैक्टिव और बजट फ्रेंडली भी है। अगर आपको सस्ते में आकर्षक पर्दा खरीदना है, तो ये ऑप्शन जरूर ट्राई करें। इसमें अलग-अलग कलर ऑप्शन उपलब्ध हैं, साथ ही इनके साइज विकल्प भी मिल जाएंगे। अपनी आवश्यकता कोई भी विकल्प ऑर्डर कर सकते हैं।

Quantity: 2 का सेट (7 feet लंबा)

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ज्योमैट्रिकल पैनल पॉलिस्टर पर्दे आकर्षक विकल्प हैं। इसका रंग और डिजाइन दोनों अट्रैक्टिव है। अगर आप भी लाइट और रिफ्रेशिंग वाइब चाहती हैं, तो ये पर्दे परफेक्ट रहेंगे। इसकी फैब्रिक ड्यूरेबल है, जो लंबे इस्तेमाल के बाद भी जल्दी खराब नहीं होगी। पॉलिएस्टर मेटेरियल से तैयार इन पर्दे को आप आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें अलग-अलग साइज के ऑप्शन उपलब्ध मिल जाएंगे, वहीं इस डिजाइन में खिड़की के पर्दे भी उपलब्ध है।

Quantity: 2 का सेट (8 feet लंबा)

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बजट फ्रेंडली पर्दा ढूंढ रहे हैं, तो ये ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। डार्क रंग के इस पर्दे को आसानी से मेंटेन किया जा सकता है। इनपर धूल गंदगी जल्दी जमा नहीं होती। ये घर में सॉफ्ट वाइब क्रिएट करता है। आप चाहें तो इसे दूसरे पर्दों के साथ कांबिनेशन में लगा सकते हैं, ये आकर्षक लगेंगे। अगर आपको भी ये विकल्प पसंद आए हैं, तो 62% के ऑफ पर इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

Quantity: 2 का सेट (9 feet लंबा)

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।