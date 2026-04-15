क्या घर में वही पुराना पर्दा देखकर बोर हो गए हैं, Amazon से 500 के अंदर खरीदें टॉप रेटेड विकल्प
घर के पर्दे पुराने हो गए हैं, तो कुछ नया ट्राई करें! चटपटे रंग और प्रिंट के पर्दे घर की रौनक बढ़ा देंगे। Amazon से 500 के अंदर खरीदें टॉप रेटेड विकल्प।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
शादी सीजन चल रहा फिर फेस्टिव सीजन आ जाएगा, क्या अब भी वही सालों पुराना पर्दा चलाने का प्लान है? अगर नहीं, तो Amazon के इन बेस्ट सेलिंग पर्दों पर एक नजर जरूर डालें। यहां प्लेन, प्रिंटेड, नेट से लेकर एस्थेटिक पर्दों की वैरायटी उपलब्ध है। जिसमें आपको अलग-अलग साइज, रंग और पैटर्न उपलब्ध मिल जाएंगे। ये सभी 500 रुपए के अंदर मिलेंगे। यानी अब बड़ी बचत के साथ आप भी अपने घर में जोड़ सकते हैं, नया रंग और एस्थेटिक।
पत्तों के प्रिंट वाला ये पॉलिस्टर फैब्रिक के पर्दे 2 पीस में आयेंगे। इसकी फैब्रिक ड्यूरेबल है, बेफिक्र होकर लंबा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप भी पर्दा बदलने पर विचार कर रहे हैं, तो इसे प्राथमिकता पर रखें, इसका डिजाइन और फैब्रिक दोनों कमाल के हैं। इसमें अलग-अलग साइज विकल्प उपलब्ध है। खिड़की से लेकर अलग-अलग साइज के दरवाजे तक, आपको यहां सभी वैरायटी के पर्दे मिल जाएंगे।
Quantity: 2 का सेट (7 feet लंबा)
इस वेडिंग सीजन घर की शादी है और अभी तक वही पुराने पर्दे लगाए रखे हैं, तो इन्हें बदलने पर विचार करें। Amazon पर 500 के अंदर ऐसा कमाल का पर्दा मिल रहा है। फैब्रिक क्वालिटी और डिजाइन दोनों कमाल के हैं। इस पर बने ट्री प्रिंट इसे बेहद आकर्षक बना रहे हैं। साथ ही ये रिफ्रेशिंग कलर में आएगा और इसका मेंटेनेंस भी काफी आसान है। ये आपके कमरे को रौशनी, डस्ट और इंप्योरिटी से प्रोटेक्ट करने के साथ-साथ मॉडर्न लुक देगा।
Quantity: 2 का सेट (7 feet लंबा)
ये पर्दा देखने में जितना एस्थेटिक है, इसकी फैब्रिक उतनी ही ड्यूरेबल है। मॉडर्न एसथेटिक लुक के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसे कंज्यूमर्स ने काफी अप्रिशिएट किया है। तो अगर रिव्यू पर ट्रस्ट करते हैं, तो इसे एक बार में पसंद कर लें। इस समय ये 67% के आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर उपलब्ध है, ये मौका हाथ से न जाने दें।
Quantity: 2 का सेट (7 feet लंबा)
घर में सॉफ्ट एस्थेटिक लुक चाहिए तो ये पॉलिएस्टर पर्दे परफेक्ट ऑप्शन हैं। ये पॉलिस्टर डोर कर्टन ड्यूरेबल होने के साथ ही साथ अट्रैक्टिव और बजट फ्रेंडली भी है। अगर आपको सस्ते में आकर्षक पर्दा खरीदना है, तो ये ऑप्शन जरूर ट्राई करें। इसमें अलग-अलग कलर ऑप्शन उपलब्ध हैं, साथ ही इनके साइज विकल्प भी मिल जाएंगे। अपनी आवश्यकता कोई भी विकल्प ऑर्डर कर सकते हैं।
Quantity: 2 का सेट (7 feet लंबा)
ज्योमैट्रिकल पैनल पॉलिस्टर पर्दे आकर्षक विकल्प हैं। इसका रंग और डिजाइन दोनों अट्रैक्टिव है। अगर आप भी लाइट और रिफ्रेशिंग वाइब चाहती हैं, तो ये पर्दे परफेक्ट रहेंगे। इसकी फैब्रिक ड्यूरेबल है, जो लंबे इस्तेमाल के बाद भी जल्दी खराब नहीं होगी। पॉलिएस्टर मेटेरियल से तैयार इन पर्दे को आप आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें अलग-अलग साइज के ऑप्शन उपलब्ध मिल जाएंगे, वहीं इस डिजाइन में खिड़की के पर्दे भी उपलब्ध है।
Quantity: 2 का सेट (8 feet लंबा)
बजट फ्रेंडली पर्दा ढूंढ रहे हैं, तो ये ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। डार्क रंग के इस पर्दे को आसानी से मेंटेन किया जा सकता है। इनपर धूल गंदगी जल्दी जमा नहीं होती। ये घर में सॉफ्ट वाइब क्रिएट करता है। आप चाहें तो इसे दूसरे पर्दों के साथ कांबिनेशन में लगा सकते हैं, ये आकर्षक लगेंगे। अगर आपको भी ये विकल्प पसंद आए हैं, तो 62% के ऑफ पर इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
Quantity: 2 का सेट (9 feet लंबा)
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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