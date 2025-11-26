ब्लैक फ्राइडे सेल में Myntra से मंगवाएं स्टाइलिश और कंफर्टेबल जैकेट्स

संक्षेप: Myntra पर ब्लैक फ्राईडे सेल शुरू हो रहा है, जिसमें सभी ब्रांड्स पर 40 से 80% तक डिस्काउंट के साथ-साथ अन्य एडीशनल बेनिफिट्स मिलेंगे।

27 नवंबर से Myntra पर ब्लैक फ्राईडे सेल शुरू हो रहा है, जिसमें सभी ब्रांड्स पर 40 से 80% तक डिस्काउंट के साथ-साथ अन्य एडीशनल बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इस विंटर क्यों न इस सेल का फायदा उठाया जाए। विंटर वियर आम तौर पर काफी महंगे आते हैं, खासकर अगर ब्रांडेड विंटर वियर की बात करें, तो उनका बजट काफी हाई होता है। अगर आपको भी विंटर्स के लिए शॉपिंग करनी है, तो यहां टॉप रेटेड जैकेट्स के कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। इन्हें एक्सप्लोर करें और अपनी पसंदीदा जैकेट को आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर घर मंगवाएं।

Roadster की नेवी ब्लू पैडेड जैकेट का लुक काफी अच्छा है। जैकेट में दो पॉकेट, स्नैप बटन के साथ जीप क्लोजर मिल जाएगा। ये बॉडी को पूरी तरह प्रोटेक्ट करते हैं और हवा पास होने से रोकते हैं। खासकर अगर आप ज्यादातर ट्रैवलिंग करती हैं, तो उस दौरान कैरी करने के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है।

DressBerry के इस पैडेड जैकेट का लुक काफी स्टाइलिश है। इसे क्रॉप टॉप और बैगी जींस के साथ स्टाइल कर सकती हैं। जैकेट में स्टैंड कॉलर, 3 पॉकेट और जीप क्लोजर मिल जाएगा। 100% पॉलिएस्टर मटेरियल से तैयार ये जैकेट ठंड में हवा को शरीर में प्रवेश करने से रोकता है, जिससे बॉडी गर्म और रिलैक्स्ड रहती है।

Roadster के इस रिवर्सिबल जैकेट को आप दोनों और से स्टाइल कर सकती हैं। इस एक जैकेट में अलग-अलग लुक प्लांट कर सकती हैं। इसे 100% नायलॉन फैब्रिक से तैयार किया गया है, जो बॉडी में हवा के प्रवेश को रोकते हैं और शरीर को गर्म रखते हैं। प्रीमियम क्वालिटी के रिवर्सिबल जैकेट पर 60% का ऑफ उपलब्ध है, इस समय यह आधे से कम दाम में उपलब्ध मिल रहा है।

ये रिवर्सिबल जैकेट सर्दियों में कैरी करने के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। खासकर वर्किंग महिलाएं और कॉलेज गर्ल्स के लिए परफेक्ट रहेगा। यह बॉडी में हवा के प्रवेश को रोकता है। वहीं इस एक जैकेट में आप दो अलग-अलग स्टाइल प्लांट कर सकती हैं। इसमें डिटेचबल हुड मिल जाएगा, आप चाहें तो इन्हें अपने अनुसार निकाल और लगा सकती हैं।

Tokyo Talkies का ये पफर जैकेट का लुक काफी अट्रैक्टिव है। काला रंग भला किसे पसंद नहीं होता। वहीं 72% के डिस्काउंट ऑफर के साथ इसे केवल 685 रुपए में घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं। ऐसा मौका बार-बार नहीं आएगा। इसमें अलग-अलग कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध है, अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को आज ही ऑर्डर करें।

लंबे समय से जैकेट खरीदने का सोच रही हैं, तो ब्लैक फ्राई डे सेल एक अच्छा मौका है। Roadster के इस ब्लू रंग के जैकेट पर 61% का ऑफ मिल रहा है, केवल 896 रुपए में इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं। ऐसा मौका बार-बार नहीं आएगा। इसका मटेरियल ड्यूरेबल है, जो लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा। वहीं ये शरीर में हवा के प्रवेश को भी रोकता है और बॉडी को पूरी तरह गर्म रखता है। आप चाहे तो इसमें दो अन्य कलर ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर सकती हैं।

Roadster के इस लैवेंडर का लुक महिलाओं को बेहद पसंद आया है। खासकर वर्किंग महिलाएं और कॉलेज गर्ल्स के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसका लाइटवेट मटेरियल बॉडी को रिलैक्स रखता है, वहीं इसकी फैब्रिक शरीर को गर्माहट देती है। अधिक ठंड में भी आप इसे आराम से कैरी कर सकती हैं। इस समय इस पर 68% का ऑफ मिल जाएगा, तो ज्यादा न सोचे इस मौके का फायदा उठाएं और इसे आज ही ऑर्डर करें।

