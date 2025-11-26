Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़Get best deals on winter jackets on Myntra black Friday sale

ब्लैक फ्राइडे सेल में Myntra से मंगवाएं स्टाइलिश और कंफर्टेबल जैकेट्स

संक्षेप:

Myntra पर ब्लैक फ्राईडे सेल शुरू हो रहा है, जिसमें सभी ब्रांड्स पर 40 से 80% तक डिस्काउंट के साथ-साथ अन्य एडीशनल बेनिफिट्स मिलेंगे।

Wed, 26 Nov 2025 02:45 PMAnjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

27 नवंबर से Myntra पर ब्लैक फ्राईडे सेल शुरू हो रहा है, जिसमें सभी ब्रांड्स पर 40 से 80% तक डिस्काउंट के साथ-साथ अन्य एडीशनल बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इस विंटर क्यों न इस सेल का फायदा उठाया जाए। विंटर वियर आम तौर पर काफी महंगे आते हैं, खासकर अगर ब्रांडेड विंटर वियर की बात करें, तो उनका बजट काफी हाई होता है। अगर आपको भी विंटर्स के लिए शॉपिंग करनी है, तो यहां टॉप रेटेड जैकेट्स के कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। इन्हें एक्सप्लोर करें और अपनी पसंदीदा जैकेट को आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर घर मंगवाएं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
ब्लैक फ्राइडे सेल में Myntra से मंगवाएं स्टाइलिश और कंफर्टेबल जैकेट्स
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

Roadster की नेवी ब्लू पैडेड जैकेट का लुक काफी अच्छा है। जैकेट में दो पॉकेट, स्नैप बटन के साथ जीप क्लोजर मिल जाएगा। ये बॉडी को पूरी तरह प्रोटेक्ट करते हैं और हवा पास होने से रोकते हैं। खासकर अगर आप ज्यादातर ट्रैवलिंग करती हैं, तो उस दौरान कैरी करने के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है।

Loading Suggestions...

DressBerry के इस पैडेड जैकेट का लुक काफी स्टाइलिश है। इसे क्रॉप टॉप और बैगी जींस के साथ स्टाइल कर सकती हैं। जैकेट में स्टैंड कॉलर, 3 पॉकेट और जीप क्लोजर मिल जाएगा। 100% पॉलिएस्टर मटेरियल से तैयार ये जैकेट ठंड में हवा को शरीर में प्रवेश करने से रोकता है, जिससे बॉडी गर्म और रिलैक्स्ड रहती है।

Loading Suggestions...

Roadster के इस रिवर्सिबल जैकेट को आप दोनों और से स्टाइल कर सकती हैं। इस एक जैकेट में अलग-अलग लुक प्लांट कर सकती हैं। इसे 100% नायलॉन फैब्रिक से तैयार किया गया है, जो बॉडी में हवा के प्रवेश को रोकते हैं और शरीर को गर्म रखते हैं। प्रीमियम क्वालिटी के रिवर्सिबल जैकेट पर 60% का ऑफ उपलब्ध है, इस समय यह आधे से कम दाम में उपलब्ध मिल रहा है।

Loading Suggestions...

ये रिवर्सिबल जैकेट सर्दियों में कैरी करने के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। खासकर वर्किंग महिलाएं और कॉलेज गर्ल्स के लिए परफेक्ट रहेगा। यह बॉडी में हवा के प्रवेश को रोकता है। वहीं इस एक जैकेट में आप दो अलग-अलग स्टाइल प्लांट कर सकती हैं। इसमें डिटेचबल हुड मिल जाएगा, आप चाहें तो इन्हें अपने अनुसार निकाल और लगा सकती हैं।

Loading Suggestions...

Tokyo Talkies का ये पफर जैकेट का लुक काफी अट्रैक्टिव है। काला रंग भला किसे पसंद नहीं होता। वहीं 72% के डिस्काउंट ऑफर के साथ इसे केवल 685 रुपए में घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं। ऐसा मौका बार-बार नहीं आएगा। इसमें अलग-अलग कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध है, अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को आज ही ऑर्डर करें।

Loading Suggestions...

लंबे समय से जैकेट खरीदने का सोच रही हैं, तो ब्लैक फ्राई डे सेल एक अच्छा मौका है। Roadster के इस ब्लू रंग के जैकेट पर 61% का ऑफ मिल रहा है, केवल 896 रुपए में इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं। ऐसा मौका बार-बार नहीं आएगा। इसका मटेरियल ड्यूरेबल है, जो लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा। वहीं ये शरीर में हवा के प्रवेश को भी रोकता है और बॉडी को पूरी तरह गर्म रखता है। आप चाहे तो इसमें दो अन्य कलर ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर सकती हैं।

Loading Suggestions...

Roadster के इस लैवेंडर का लुक महिलाओं को बेहद पसंद आया है। खासकर वर्किंग महिलाएं और कॉलेज गर्ल्स के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसका लाइटवेट मटेरियल बॉडी को रिलैक्स रखता है, वहीं इसकी फैब्रिक शरीर को गर्माहट देती है। अधिक ठंड में भी आप इसे आराम से कैरी कर सकती हैं। इस समय इस पर 68% का ऑफ मिल जाएगा, तो ज्यादा न सोचे इस मौके का फायदा उठाएं और इसे आज ही ऑर्डर करें।

Loading Suggestions...

ऑलिव ग्रीन रंग की इस जैकेट का लुक कमाल का है, अगर आप भी लंबे समय से जैकेट लेने का सोच रही हैं, तो ये ऑप्शन जरूर एक्सप्लोर करें। वर्किंग महिलाएं और कॉलेज गर्ल्स के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसका लाइटवेट मटेरियल बॉडी को रिलैक्स रखता है, वहीं इसकी फैब्रिक शरीर को गर्माहट देती है। खासकर अगर आप ज्यादातर ट्रैवलिंग करती हैं, तो उस दौरान कैरी करने के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari
इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म ग्रेजुएट अंजलि कुमारी हेल्थ, डाइट, लाइफस्टाइल, पर्सनल केयर और महिलाओं से संबंधित विषयों पर लगातार लिख रही हैं। लाइव हिंदुस्तान के साथ वे आपके लिए ऐसे प्रोडक्ट चुनने में मदद कर रही हैं, जो आपके दैनिक जीवन को और ज्यादा सहज और सेहतमंद बना सकते हैं। और पढ़ें
Fashion Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।