अब बारिश में भी कपड़े सुख जाएंगे, आज ही ऑर्डर करें Clothes Drying Stands

कपड़े सुखाने वाले ये स्टैंड Amazon पर summer sale में आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर उपलब्ध मिल जाएंगे। बेहद सस्ते में इन्हें घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।

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आजकल बेमौसम बरसात हो रही है और कुछ महीनों में मानसून भी आ रहा है, ऐस में कपड़े सुखाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बारिश वाले दिनों में कपड़े उठाने और सूखने के लिए डालने में ही पूरा दिन निकल जाता है। कपड़े गीले भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनमें स्मेल आ जाती है। ऐसी समस्याओं को अवॉइड करना चाहते हैं, तो clothes drying stand ट्राई करें। कपड़े सुखाने वाले ये स्टैंड Amazon पर summer sale में आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर उपलब्ध मिल जाएंगे। बेहद सस्ते में इन्हें घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।

Happer का प्रीमियम क्लॉथ ड्राइंग स्टैंड, स्पेशियस और लाइटवेट है। इसे घर के किसी भी कोने में लगा सकते हैं। साथ ही ये आसानी से फोल्ड हो जाएंगे, काम खत्म होने पर इन्हें हटाकर रख दें। इसमें 2 लेयर है, जिसमें 13 हैंगर रॉड और 10 एडिशनल हुक्स मिल जाएंगे। इस तरह जगह की बचत होती है। अब बारिश के मौसम में कपड़े सुखाने के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा।

Lifelong की ये फोल्डेबल clothes drying stand एक्सपेंडेबल है, जिसे आप अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। घर की बालकनी या गार्डन में इसे कपड़े सुखाने के लिए इस्तेमाल करें। बारिश होने पर इन्हें सीधा उठाकर घर के अंदर रख सकते हैं। जिससे बार-बार एक-एक कपड़े उठाने और डालने का झंझट खत्म हो जाएगा।

Happer Premium clothes drying stand में 3 लेयर हैं, जो आसानी से फोल्ड हो जाते हैं। इसमें चक्के लगे हुए हैं, ये आसानी से एक जगह से दूसरे जगह मूव हो जाएंगे। इनमें 24 हैंगर रॉड्स और 2 विंग्स है, जिसपर आराम से ढेर सारे कपड़े सुखा सकते हैं। ये पोर्टेबल है, इसे इधर से उधर मूव करना बेहद आसान होगा।

TEX-RO मेटल क्लॉथ ड्राइंग स्टैंड पोर्टेबल हैं, आप इसे इधर से उधर आसानी से मूव कर सकते हैं। जैसे की बारिश में इन्हें बाहर से अंदर लाकर रख दें और पंखा चला दें, कपड़े खुद ब खुद सूख जाएंगे। आपको एक-एक करके कपड़े उठाने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही इसे असेंबल करना भी आसान है और ये आसानी से फोल्ड हो जाता है। इस 3 लेयर ड्राइंग स्टैंड पर आपको 58% का ऑफ मिल रहा, इसे केवल 1044 में घर बैठे ऑर्डर करें।

प्रीमियम स्टेनलेस स्टील फोल्डेबल क्लॉथ ड्राइंग स्टैंड, मानसून में कपड़े सुखाने के लिए परफेक्ट रहेंगे। आजकल कभी भी बिना बताए बारिश शुरू हो जाती है, आप इस चीज के लिए पहले से प्रिपेयर रहे। इसलिए आज हम लेकर आए हैं, clothe drying stand के कुछ बेहतरीन विकल्प, उन्हीं में से एक ये स्टैंड है, जो काफी स्पेशियस और ड्यूरेबल है। आप इसे जरूर ट्राई करें।

Amazon Brand का 3 लेयर वाला ये स्टेनलेस स्टील clothe drying stand कपड़े सुखाने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। ये ड्यूरेबल है, आप इसे लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जगह की बचत होती है और ये पोर्टेबल है, जिसे आप घर के किसी भी कोने में मूव कर सकते हैं। साथ ही इसे असेंबल करना भी आसान है और ये आसानी से फोल्ड हो जाता है।

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