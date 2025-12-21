Gen Z Baby Names: बेटी-बेटे के लिए चुनें ये Gen Z नाम, एक बार सुनकर ही हो जाएंगे याद
Gen Z Baby Names: जेन जी बेटे-बेटियों के लिए अगर आप कुछ यूनिक नाम खोज रहे हैं, तो हम आपको ट्रेंडी-मॉडर्न नाम की लिस्ट बताते हैं। ये नाम आप अपने बच्चे के लिए चुन सकते हैं, इनके अर्थ भी सबसे अलग होंगे।
Gen Z बच्चों के बारे में आपने अबतक खूब सुन लिया होगा, इन्हें टेक सैवी जनरेशन कहा जाता है। जिन्हें डिजिटल दुनिया के बारे में सबकुछ पता है। इन बच्चों का जन्म 1997 से 2012 के बीच हुआ है। अगर आपके घर में भी जेन जी बच्चा है और आप उसके लिए दूसरा बढ़िया नाम खोजना चाहते हैं, तो कुछ नाम हम आपको बताने जा रहे हैं। इन नामों का हिंदू धर्म में अच्छा अर्थ भी होगा। आप चाहे तो किसी पंडित से इन नामों का अर्थ पूछ सकते हैं। जिस भी अक्षर से आपको नाम रखना हो, वो नाम आप चुन सकते हैं। बेटा हो या बेटी दोनों के लिए हम नाम बताने जा रहे हैं, ये नाम जेन जी जनरेशन के हिसाब से परफेक्ट और मीनिंगफुल होंगे। इन नामों को रखने के बाद लोग आप से पूछेंगे कि आखिर बच्चे का ये नाम किसने चुना।
लड़कों के लिए नाम-
समर
कियान
अथर्व
विवान
अनय
अमय
अगम
लक्ष्य
अद्विक
आयान
रियांश
आरव
युवान
रियान
अद्वैत
ध्रुव
ईशान
आर्यन
रेयान
कबीर
अरिन
युग
ओम
नील
वीर
लड़कियों के लिए नाम-
आरोही
अनाया
आरिका
कियारा
मायरा
रिवा
ईरा
तारा
सारा
सिया
ईवाराह
इशिका
नव्या
काव्या
समायरा
जीवा
नायरा
नोयना
