सेब नहीं इस फल को रोजाना खाने से दूर रहेंगे डॉक्टर, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट ने बताया सीक्रेट
Benefits of Banana: रोजाना सेब आपको सौ बीमारियों से दूर रखेगा, इस बारे में तो बहुत सुना होगा लेकिन ये फल आपको सेब से भी ज्यादा हेल्दी रखने में मदद करेगा। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर शुभम वत्स्य के मुताबिक ये फल आपकी ओवरऑल हेल्थ का ख्याल रखता है, जानें फायदे…
'एन एप्पल ए डे, कीप्स डॉक्टर अवे' ये कहावत तो आपने बचपन में खूब सुनी होगी। रोजाना एक सेब खाने से बीमारियां आपसे कोसों दूर रहती हैं। लेकिन समय के साथ अब पता चल गया है कि सेब से भी ज्यादा न्यूट्रिशन वाला फल है, जो ना केवल सस्ता है बल्कि आपको फायदे भी सेब से ज्यादा देगा। वैसे तो हेल्दी डाइट फॉलो करने से आप बीमारियों से दूर रहेंगे लेकिन बात जब सुपरफूड की आती है तो सेब को सबसे आगे रखा जाता है लेकिन गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर शुभम वत्स्य ने बताया कि डेली हेल्दी डाइट में केला खाना ज्यादा इफेक्टिव है। ये गट लेकर ओवरऑल हेल्थ पर असर डालता है। साथ ही इसे खाना भी बहुत आसान है। रिसर्च में ये प्रूफ हो चुका है कि केले में सेब की तुलना में ज्यादा न्यूट्रिशन होते हैं। साथ ही इसके फायदे भी ज्यादा है।
गट के लिए हेल्दी है केला
डॉक्टर वत्स्य ने यूट्यूब शॉर्ट्स में शेयर किया है कि केला एक बढ़िया स्नैक्स है जिसे आसानी से खाया जा सकता है। ये डाइजेस्टिव हेल्थ को सपोर्ट करता है। रेजिस्टेंस स्टार्च और प्रीबायोटिक फाइबर गट बैक्टीरिया को नरिश करते हैं। जिससे शॉर्ट चेन फैटी एसिड जैसे ब्यूटारेट के प्रोडक्शन को बढ़ाता है जिससे गट की लाइनिंग रिपेयर होती है। इन्फ्लेमेशन को कम करने के साथ ये कंपाउंड लंबे टाइम तक गट हेल्थ को इंप्रूव करते हैं।
पेट की हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है केला
डाइजेशन इंप्रूव करने के साथ केले में और भी कई प्रॉपर्टीज होती हैं जो स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करती हैं। रिसर्च में पता चल चुका है कि कच्चे केले एंटी अल्सर इफेक्ट होते हैं जो नेचुरली पेट की तकलीफ को दूर करते हैं। अगर हर दिन आप केला खाते हैं तो अपने पेट के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं।
स्ट्रेस और ब्लड प्रेशर दोनों की छुट्टी
केले में पोटैशियम की मात्रा ज्यादा होती है जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में खास रोल निभाती है। बॉडी में होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने के लिए भी इसमे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। जो केले को हार्ट फ्रेंडली फ्रूट भी बनाते हैं।
फ्राईड स्नैक्स से करें रिप्लेस
कुल मिलाकर अगर आपको हेल्दी रहना है और आप किसी हेल्दी स्नैक्स का ऑप्शन खोज रहे हैं को केला बेस्ट है। डॉक्टर वत्स्य के मुताबिक प्रोसेस्ड और फ्राईड फूड्स को केले से रिप्लेस करें, जिससे इसके फायदे मिल सकें। भले की हमेशा से सेब को इसके हेल्थ बेनिफिट्स की वजह से अच्छा माना जाता हो लेकिन केला किसी मामले में कम नहीं है। सबसे आसान तरीके से खाया जाने वाला स्नैक्स बजट फ्रेंडली भी है। और इंडिया के लगभग हर कोने में इसकी पैदावार हो ही जाती है।
सिंपल डाइट में छिपा है सेहत का खजाना
बहुत सारी फैंसी और महंगी डाइट को फॉलो करने के बजाय डॉक्टर एक सिंपल डाइट को फॉलो करने पर जोर देते हैं जो लंबे टाइम तक आपको हेल्दी रखने में मदद करे।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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