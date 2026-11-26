काम की बात: गैस की बदबू आने पर भूलकर भी ना करें ये 1 गलती, वरना हो सकता है बड़ा धमाका!
गैस लीक होने पर ज्यादातर लोग एक ऐसी गलती कर बैठते हैं, हो बड़े धमाके का कारण बन सकती है। ऐसी स्थिति में लोग काफी डर जाते हैं और उनके लिए समझना मुश्किल होता है कि खुद को सुरक्षित कैसे रखें। ऐसे में ये 3 सेफ्टी टिप्स आपके काम आएंगी।
हम सभी के घरों में कुकिंग के लिए LPG सिलेंडर का इस्तेमाल होता है। ऐसे में इससे जुड़ी सेफ्टी टिप्स हर किसी को पता होनी चाहिए। जरा सोचकर देखिए किसी दिन अचानक से अगर आपके घर में गैस की गंध आने लगे तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? ऐसी इमरजेंसी की स्थिति कभी भी आ सकती है और यहीं लोग ज्यादातर ऐसी गलतियां कर देते हैं, जो बड़े हादसे की वजह बन सकती हैं। गैस की बदबू आमतौर पर तभी आती है, जब गैस लीक हो रही हो। अगर ये बहुत लंबे टाइम से लीक हो रही है, तो छोटी सी गलती घर में बड़े धमाके की वजह बन सकती है। आइए जानते हैं गैस लीक होने पर किन गलतियों से बचना चाहिए और खुद को सुरक्षित कैसे रखें।
गैस लीक होने पर भूलकर भी ना करें ये गलती
मान लीजिए, आप रात में सो कर उठें और गैस की तेज बदबू आए, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? जाहिर है, ज्यादातर लोग सबसे पहले लाइट का स्विच ऑन करेंगे। बस यही एक गलती घर में तेज धमाके की वजह बन सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला एक बटन दबाने से ऐसा कैसे हो सकता है। आइए इसे आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं।
स्विच ऑन या ऑफ करने से कैसे हो सकता है हादसा?
दरअसल LPG की अपनी कोई महक नहीं होती। इसलिए कंपनियां इसमें तेज गंध मिलाती हैं, ताकि लीक होने पर पता चल सके। ये गैस हवा से भारी होती है इसलिए नीचे से पूरे कमरे में भरती जाती है। ऐसे में जब भी आप कोई स्विच ऑन या ऑफ करते हैं, तो उसके अंदर दो मेटल के टुकड़े जुड़ते हैं या अलग होते हैं। इसी पल एक छोटी सी चिंगारी निकलती है।
ये चिंगारी पल भर में पूरे कमरे में फैली गैस में आग लगा देती है। आग लगने पर गैस तेजी से फैलती है। चूंकि उसे कमरे में उतनी जगह नहीं मिलती, इसलिए वो दरवाजे-खिड़कियां और दीवार तोड़कर बाहर निकलने लगती है। यही वजह है कि कभी भी गैस लीक होने पर कोई स्विच ऑन या ऑफ नहीं करना चाहिए।
गैस लीक होने पर ये 3 काम करें
- गैस की बदबू आने पर कोई भी स्विच ऑफ या ऑन ना करें। यहां तक कि एग्जॉस्ट फैन का स्विच ऑन करने की भी कोशिश ना करें।
- सबसे पहले गैस का रेगुलेटर बंद करें। साथ ही घर के सारे खिड़की-दरवाजों को खोल दें, ताकि गैस बाहर निकल सके।
- घर से बाहर निकलकर खड़े हो जाएं और LPG सिलेंडर इमरजेंसी हेल्पलाइन 1906 पर मदद के लिए कॉल करें।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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