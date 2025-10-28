सर्दियों में तुलसी के पौधे की देखभाल: ऐसे रखें पौधा को हरा और ताजा

Gardening Tips: तुलसी का पौधा भारतीय घरों में ना केवल धार्मिक बल्कि औषधीय दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। सर्दियों के मौसम में ठंड, कोहरा और नमी के कारण तुलसी का पौधा जल्द मुरझाने लगता है। इसकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और कभी-कभी पूरा पौधा सूख भी जाता है। ऐसे में इसकी सही देखभाल करना बहुत जरूरी हो जाता है ताकि यह पौधा ठंड के मौसम में भी हरा-भरा बना रहे और अपनी खुशबू एवं औषधीय गुण बनाए रखे। सर्दियों में तुलसी की देखभाल करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है जैसे – उचित धूप, पानी की सही मात्रा, मिट्टी की गुणवत्ता और तापमान का नियंत्रण, आदि। आइए जानें सर्दियों में तुलसी के पौधे को स्वस्थ रखने के कुछ आसान और असरदार टिप्स।