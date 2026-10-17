केले के छिलके फेंके नहीं! पौधों के लिए ऐसे करें इस्तेमाल, 3 तरीकों से भर-भर के आएंगे फल-फूल
Gardening Tips in Hindi: केले के छिलकों का इस्तेमाल गार्डनिंग के लिए भी किया जा सकता है। इनमें पोटैशियम होता है जो पौधे की ग्रोथ के लिए बेहद जरूरी होता है। यहां दिए गए 3 तरीकों से आप केले के छिलकों से जैविक खाद तैयार कर सकते हैं। जिससे पौधे की ग्रोथ और फल-फूल आने में मदद मिलेगी।
केला खाने के बाद आप उसके छिलके का क्या करते हैं? जाहिर है कूड़े में फेंक देते होंगे। लेकिन अगर हम कहें कि ये बेकार के छिलके आपके बड़े काम आ सकते हैं, तो क्या आपको यकीन होगा? शायद नहीं, लेकिन गार्डनिंग एक्सपर्ट्स पुराने टाइम से इनका भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल केले के छिलके में पोटैशियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस जैसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। ये पौधे के विकास में मदद करते हैं, साथ ही फूल-पत्तियां लाने में भी भूमिका निभाते हैं। केले के छिलकों का इस्तेमाल आप गार्डनिंग में कई तरीकों से कर सकते हैं क्योंकि ये पौधे के लिए नेचुरल फर्टिलाइजर की तरह काम करते हैं। यहां हम आपके साथ कुछ तरीके शेयर कर रहे हैं, जो गार्डनिंग एक्सपर्ट्स अक्सर अपनाते हैं।
केले के छिलकों से बनाएं लिक्विड फर्टिलाइजर
गार्डनिंग में केले के छिलकों से तैयार लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल काफी किया जाता है। ये पौधे में पोटेशियम की कमी को दूर करता है, जिससे पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है और उसपर फूल-पत्तियां आने शुरू हो जाते हैं। इसे बनाने लिए दो से तीन केले के छिलकों को एक लीटर पानी में भिगोकर रख दें। इन्हें 2-3 दिन के लिए ऐसे ही रहने दें। इसे बीच-बीच में चलाते रहें, फिर पानी को छानकर पौधे में दें। बचे हुए छिलके आप गमले की मिट्टी में गाड़ सकते हैं।
हफ्ते में कितनी बार देना है ये पानी?
ये लिक्विड फर्टिलाइजर आप हफ्ते में एक बार पौधे में डाल सकते हैं। वरना 10-12 दिनों में एक बार तो पौधे में ये पानी जरूर डालें। इससे पौधे की जड़ों को पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और कैल्शियम जैसे पोषक तत्व मिलते हैं, जो ग्रोथ के लिए काफी जरूरी है।
मिट्टी में भी गाड़ सकते हैं केले के छिलके
अगर आप ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो केले के छिलकों को गमले की मिट्टी में ऐसे ही गाड़ सकते हैं। बेहतर होगा कि इन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में काटने के बाद मिट्टी में मिक्स करें, क्योंकि ये जल्दी गलते हैं। गलने के बाद ये मिट्टी में अपने पोषक तत्व रिलीज करते हैं, जिससे पौधे की जड़ों को पोषण मिलता है।
पाउडर बनाकर भी कर सकते हैं इस्तेमाल
गार्डनिंग एक्सपर्ट्स केले के छिलकों का पाउडर बनाकर भी इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए बेकार छिलकों को धूप में 2-3 दिनों के लिए सुखा लें और पीसकर पाउडर तैयार कर लें। फर्टिलाइजर के तौर पर आप ये पाउडर पौधे की मिट्टी में डाल सकते हैं। इस पाउडर को साफ और एयर टाइट कंटेनर में लंबे समय तक स्टोर कर के भी रखा जा सकता है।
किन पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं केले के छिलके?
केले के छिलकों से तैयार जैविक खाद का इस्तेमाल ज्यादातर पौधों में किया जा सकता है। खासकर फूलों, सब्जियों झाड़ीदार और फलदार पौधों के लिए ये काफी अच्छी होती है। इससे पौधे की जड़ों को पोटेशियम मिलता है, जो ग्रोथ के लिए जरूरी पोषक तत्वों में से एक है। हालांकि ध्यान रहे ये आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर का विकल्प नहीं है। इसे केवल एक सपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
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