ना काले कीड़े ना ही ओस की टेंशन, सर्दियों में तुलसी को हरा-भरा रखेंगे नीलम ढिंगरा के टिप्स

तुलसी का पौधा, बालकनी की शोभा बढ़ाने के साथ अपने औषधीय गुणों की वजह से आयुर्वेद में वरदान माना जाता है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग अपने घर पर तुलसी का पौधा लगाना पसंद करते हैं। लेकिन गर्मियों में हरा-भरा दिखने वाला यह पौधा अकसर सर्दियों में ठंड बढ़ने पर पीला पड़कर खराब होने लगता है। दरअसल, जब तापमान तेजी से गिरता है, तो तुलसी की जड़ में नमी की वजह से फंगस लगने लगती है। इसके अलावा सुबह की ओस तुलसी की पत्तियों को जलाने का काम करती है, जिससे पौधा तेजी से सूखने लगता है। अगर आप भी हर साल तुलसी के खराब होने से परेशान रहते हैं और तुलसी के पौधे को ओस से बचाने के सभी उपाय करके देख चुके हैं तो नीलम ढिंगरा के गार्डनिंग टिप्स आपकी मदद कर सकते हैं।

तुलसी को ओस से खराब होने से बचाएंगे नीलम ढिंगरा के गार्डनिंग टिप्स पौधे की 2 इंच मिट्टी हटाएं तुलसी के पौधे को हरा-भरा रखने के लिए गमले के 2 इंच ऊपर की मिट्टी को आराम से हटाएं। इसके बाद गमले में एलोवेरा की पत्ती के छोटे-छोटे टुकड़े काटकर डाल दें। ऐसा करने से पौधे की जड़ों को पोषण और नमी मिलने के साथ फंगस से भी बचाव होता है। तुलसी की मिट्टी में एलोवेरा डालने के बाद ऊपर से हल्दी भी डालकर निकाली हुई मिट्टी को दोबारा गमले में वापस डाल दें।

ओस से कैसे करें बचाव सर्दियों की ओस से तुलसी के पौधे का बचाव करने के लिए पौधे की ऊंचाई से बड़ी 4 पतली टहनियां लेकर उन्हें पौधे के चारों तरफ गाड़ दें। इसके बाद इन टहनियों के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट अच्छी तरह से लपेटकर फिक्स कर दें। यह उपाय तुलसी को पौधे पर सीधी ओस गिरने से बचाता है। जबकि दोपहर के समय प्लास्टिक शीट पौधे के लिए गर्मी बनाए रखकर एक अनुकूल वातावरण पैदा करती है। हालांकि इस उपाय को फॉलो करने से पहले इस बात का खास ख्याल रखें कि पौधे में हवा का संचार बनाए रखने के लिए कुछ देर प्लास्टिक शीट को जरूर खोलें।