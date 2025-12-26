Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़gardener neelam dhingra share tips to prevent tulsi plant dying in winters black bugs to dew tips for tulsi plant growth
ना काले कीड़े ना ही ओस की टेंशन, सर्दियों में तुलसी को हरा-भरा रखेंगे नीलम ढिंगरा के टिप्स

ना काले कीड़े ना ही ओस की टेंशन, सर्दियों में तुलसी को हरा-भरा रखेंगे नीलम ढिंगरा के टिप्स

संक्षेप:

Tips For Tulsi Plant Growth : अगर आप भी हर साल तुलसी के खराब होने से परेशान रहते हैं और तुलसी के पौधे को ओस से बचाने के सभी उपाय करके देख चुके हैं तो नीलम ढिंगरा के गार्डनिंग टिप्स आपकी मदद कर सकते हैं।

Dec 26, 2025 09:54 am ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

तुलसी का पौधा, बालकनी की शोभा बढ़ाने के साथ अपने औषधीय गुणों की वजह से आयुर्वेद में वरदान माना जाता है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग अपने घर पर तुलसी का पौधा लगाना पसंद करते हैं। लेकिन गर्मियों में हरा-भरा दिखने वाला यह पौधा अकसर सर्दियों में ठंड बढ़ने पर पीला पड़कर खराब होने लगता है। दरअसल, जब तापमान तेजी से गिरता है, तो तुलसी की जड़ में नमी की वजह से फंगस लगने लगती है। इसके अलावा सुबह की ओस तुलसी की पत्तियों को जलाने का काम करती है, जिससे पौधा तेजी से सूखने लगता है। अगर आप भी हर साल तुलसी के खराब होने से परेशान रहते हैं और तुलसी के पौधे को ओस से बचाने के सभी उपाय करके देख चुके हैं तो नीलम ढिंगरा के गार्डनिंग टिप्स आपकी मदद कर सकते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:जानिए, सर्दियों में किस रंग के कपड़े पहनने से लगती है कम ठंड

तुलसी को ओस से खराब होने से बचाएंगे नीलम ढिंगरा के गार्डनिंग टिप्स

पौधे की 2 इंच मिट्टी हटाएं

तुलसी के पौधे को हरा-भरा रखने के लिए गमले के 2 इंच ऊपर की मिट्टी को आराम से हटाएं। इसके बाद गमले में एलोवेरा की पत्ती के छोटे-छोटे टुकड़े काटकर डाल दें। ऐसा करने से पौधे की जड़ों को पोषण और नमी मिलने के साथ फंगस से भी बचाव होता है। तुलसी की मिट्टी में एलोवेरा डालने के बाद ऊपर से हल्दी भी डालकर निकाली हुई मिट्टी को दोबारा गमले में वापस डाल दें।

tulsi

ओस से कैसे करें बचाव

सर्दियों की ओस से तुलसी के पौधे का बचाव करने के लिए पौधे की ऊंचाई से बड़ी 4 पतली टहनियां लेकर उन्हें पौधे के चारों तरफ गाड़ दें। इसके बाद इन टहनियों के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट अच्छी तरह से लपेटकर फिक्स कर दें। यह उपाय तुलसी को पौधे पर सीधी ओस गिरने से बचाता है। जबकि दोपहर के समय प्लास्टिक शीट पौधे के लिए गर्मी बनाए रखकर एक अनुकूल वातावरण पैदा करती है। हालांकि इस उपाय को फॉलो करने से पहले इस बात का खास ख्याल रखें कि पौधे में हवा का संचार बनाए रखने के लिए कुछ देर प्लास्टिक शीट को जरूर खोलें।

काले कीड़ों से बचाव के लिए नीम ऑयल

सर्दियों में आपने अकसर तुलसी के पौधे पर काले रंग के छोटे-छोटे कीड़े चिपके हुए देखें होंगे। तुलसी के पौधे को इन कीड़ों से बचाने के लिए नीम के तेल की कुछ बूंदें पानी में थोड़े से लिक्विड सोप के साथ मिलाकर एक स्प्रे बोतल में भरकर रख लें। अब इस लिक्विड से तुलसी के पौधे पर छिड़काव करें। नीम का तेल एक प्रभावी कीटनाशक है, जो कीड़ों को मारकर उन्हें दोबारा आने से रोकता है। इस उपाय को सप्ताह में एक बार करें।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।