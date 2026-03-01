Gangaur Geet: गोर गोर गोमती…गणगौर पूजा में गाए जाने वाले फेमस मारवाड़ी गीत, आप भी याद कर लें लिरिक्स
गणगौर को राजस्थान में खूब धूम-धाम के साथ मनाते हैं। 16 दिन तक चलने वाले इस त्योहार में गणगौर के खूब गीत गाए जाते हैं। यहां हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं 4 ऐसे गीत जो गणगौर पूजा में जरूर गाए जाते हैं।
गणगौर एक बेहद सुंदर त्योहार है जिसे 16 दिनों तक मनाया जाता है। गणगौर शब्द को समझने के लिए इसे दो अलग शब्दों में बांट सकते हैं जिसमें पहले शब्द 'गण' का अर्थ भगवान शिव और 'गौर' का मतलब देवी पार्वती है। यह त्योहार भगवान शिव और माता पार्वती के अटूट मिलन का प्रतीक है।ये त्योहार होली के अगले ही दिन से शुरू हो जाता है और फिर चैत्र शुक्ल की तृतीया तिथि पर मिट्टी से बनाए गए ईसर और पार्वती को विसर्जित कर दिया जाता है। 16 दिन तक चलने वाले इस त्योहार के दौरान कुछ गीतों को भी गाया जाता है। यहां पढ़िए गणगौर के वो गीत जो जरूर गाए जाते हैं।
गोर-गोर गोमती
गोर गोर गोमती, इसर पूजे पार्वती
म्हे पूजा आला गिला, गोर का सोना का टिका
म्हारे है कंकू का टिका
टिका दे टमका दे ,राजा रानी बरत करे
करता करता आस आयो, मास आयो
छटो छ: मास आयो, खेरो खंडो लाडू लायो
लाडू ले बीरा ने दियो , बीरा ले भावज ने दियो
भावज ले गटकायगी, चुन्दडी ओढायगी
चुन्दडी म्हारी हरी भरी, शेर सोन्या जड़ी
शेर मोतिया जड़ी, ओल झोल गेहूं सात
गोर बसे फुला के पास, म्हे बसा बाणया क पास
कीड़ी कीड़ी लो, कीड़ी थारी जात है
जात है गुजरात है, गुजरात का बाणया खाटा खूटी ताणया
गिण मिण सोला, सात कचोला इसर गोरा
गेहूं ग्यारा, म्हारो भाई ऐमल्यो खेमल्यो, लाडू ल्यो , पेडा ल्यो
जोड़ जवार ल्यो, हरी हरी दुब ल्यो, गोर माता पूज ल्यो
दूब लाने का गीत
बड़ी वाला बाड़ी खोल, बाली की किवाड़ी खोल, छोरियां आई दूब न।
थे कुण्या जीरी बेटी हो, कुण्या जीरी भैण हो, के तुम्हारो नाम है।
म्हे ब्रह्मादास जीरी बेटी हो, ईसरदास जीरो भैण हो, रोवां म्हारा नाम है।
बाड़ी वाला बाड़ी खोल, बाड़ी की किवाड़ी खोल।
(इस गीत में अपने नाम लगा सकते हैं।)
सुबह का गीत
हरिये गोबर गीली दाबो, मोत्यां चोक पुरावों,
मोत्यां का दोय आखा ल्यावो निरणी गोर पुजावो।
गौर ए गणगौर माता खोल ए किवाड़ी
बाहर ऊबी थारी पूजण वाली।
पूजो ए पूजो बाईयां , काई काई मांगों
म्हे मांगा अन्न धन , लाछर लक्ष्मी।
जलहर जामी बाबुल मांगा, राता देई मायड़
कान कंवर सो बीरो मांगा , राई सी भौजाई।
ऊंट चढयो बहनोई मांगा , चूंदड़ वाली बहना
पूस उड़ावन फूफो मांगा , चूड़ला वाली भुवा।
काले घोड़े काको मांगा , बिणजारी सी काकी
कजल्यो सो बहनोई मांगा , गौरा बाई बहना।
भल मांगू पीहर सासरो ये भल मांगू सौ परिवार ये
गौर ए गणगौर माता खोल ए किवाड़ी।
एलखेल गीत
एल खेल नदी बेव ओ पाणी कठ जासी रे,
आधो जासी अल्या गल्या आधो इसर न्हासी रे,
इसरजी न्हाया धोया गोरा बाई न्हासी रे,
गोराबाई के बेटो हुयो भुवा बधाई ल्यासी रे,
अरदा ताणों परदा ताणों बांदरबाल बंधाओ रे,
सार केरी सुई ल्याओ पाट करा बांगा रे,
आवो रे भतीजा थांकी भुवा ल्याई बागा रे,
भुवा क भरोसे जी भतीजा रेग्या नागा रे,
नागा नागा के करो, था न और सिवास्यां बागा
पैरो र म्हारा भाई भतीजा, भुवा ल्याई बागा।
Photo Credit:kr_xedit
लेखक के बारे मेंAvantika Jain
