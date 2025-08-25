आखिर लालबागचा राजा की इतनी क्यों है मान्यता? जानें बप्पा के स्वरूप से जुड़ी दिलचस्प बातें Ganesh Chaturthi 2025 Mumbai Lalbaugcha Raja Fascinating Facts About Bappa Form and History, लाइफस्टाइल - Hindustan
Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानMon, 25 Aug 2025 01:19 PM
गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म का एक बहुत ही खास उत्सव है, जो विशेष महत्व रखता है। यूं तो देशभर में गणेश चतुर्थी की धूम मची रहती है लेकिन महाराष्ट में अलग ही नजारा देखने को मिलता है। ये त्योहार भगवान गणेश जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। गणेश उत्सव के दस दिनों तक पूरे महाराष्ट्र में भक्ति से सराबोर माहौल बना रहता है। मुंबई की सड़कों से लेकर पंडालों तक हर जगह बप्पा की भक्ति की झलक देखने को मिलती है। इसी भक्ति और आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक है 'लालबागचा राजा', जिनके दर्शन के लिए ना केवल मुंबई बल्कि देश-विदेश से भी श्रद्धालु आते हैं। परेल के लालबाग क्षेत्र में स्थापित ये गणेश पंडाल हर साल गणेशोत्सव का मुख्य आकर्षण बनता है और लाखों लोग यहां बप्पा के दर्शन करने पहुंचते हैं। चलिए जानते हैं मुंबई के 'लालबागचा राजा' की लोकप्रियता इतनी ज्यादा क्यों है।

लालबागचा राजा की लोकप्रियता

मुंबई का बेहद फेमस गणेश पंडाल 'लालबागचा राजा' के नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इन्हें 'मन्नतों का राजा' भी कहा जाता है क्योंकि यहां आने वाले भक्त मानते हैं कि बप्पा उनकी हर इच्छा पूरी करते हैं। यही कारण है कि दस दिनों तक यहां भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। रोजाना लगभग डेढ़ मिलियन श्रद्धालु बप्पा के दर्शन के लिए आते हैं और लंबे समय तक कतारों में खड़े होकर भी वे सिर्फ एक झलक पाने के लिए उत्साहित रहते हैं।

बप्पा का अनोखा स्वरूप दिखता है 'लालबागचा राजा'

हर साल गणेश उत्सव के दौरान 'लालबागचा राजा' की मूर्ति भक्तों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण होती है। करीब 18 से 20 फीट ऊंची ये प्रतिमा अपने भव्य और अद्वितीय रूप में भक्तों का दिल जीत लेती है। इस मूर्ति में भगवान गणेश सिंहासन पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। उनके चेहरे की बनावट ऐसी होती है, जिसे देखकर भक्त भावुक हो जाते हैं। सबसे खास बात है कि गणेश जी की मूर्ति के इस डिजाइन को पेटेंट भी कराया जाता है। पिछले 89 सालों से कांबली परिवार गणेश जी की इस प्रतिमा का निर्माण कर रहा है।

क्या है लालबागचा राजा का इतिहास, कैसे हुई शुरुआत?

लालबागचा राजा की शुरुआत करीब 1934 में हुई थी। इन्हें बनाने की परंपरा कोली समुदाय के मछुआरों ने शुरू की थी। तब से लेकर आज तक ये पंडाल लगातार हर साल गणेशोत्सव के समय स्थापित किया जाता था है। सबसे खास बात यह है कि दिन-ब-दिन इस पंडाल की लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है। अब ये सिर्फ एक पंडाल नहीं रहा, बल्कि मुंबई की आस्था और पहचान का प्रतीक बन चुका है।

भक्ति और आस्था का संगम है ये पंडाल

लालबागचा राजा की खासियत यह है कि यहां जात-पात और धर्म का कोई भेदभाव नहीं होता। हर वर्ग और समुदाय के लोग यहां बप्पा के दर्शन करने आते हैं। बॉलीवुड के सितारे हों, उद्योगपति हों या आम लोग, सभी भक्त बराबर श्रद्धा से यहां अपनी मन्नत मांगते हैं। यहां तक कि अंबानी परिवार और अन्य बड़ी हस्तियां भी बप्पा के आशीर्वाद के लिए लालबाग पंडाल पहुंचती हैं।

क्यों इतने खास हैं लालबागचा राजा

गणेश उत्सव के दौरान दस दिनों तक चलने वाला उत्सव में ' लालबागचा राजा' का उत्सव पूरे मुंबई को भक्ति और उत्साह के रंग में रंग देता है। गणेश विसर्जन तक ये माहौल और भी भव्य हो जाता है। लोग मानते हैं कि लालबागचा राजा सिर्फ एक प्रतिमा नहीं बल्कि उनके विश्वास और उम्मीदों का सच्चा रूप हैं। यही कारण है कि ये पंडाल हर साल करोड़ों दिलों में अपनी जगह बनाता है और दुनिया भर में 'मन्नतों के राजा' के रूप में प्रसिद्ध है।

