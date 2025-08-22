गणेश चतुर्थी पर दिल्ली-NCR में सजेंगे ये फेमस पंडाल, फैमिली संग जरूर कर आएं दर्शन

Ganesh Chaturthi 2025: आइए जानते हैं दिल्ली और उसके आसपास की वे जगहें जहां गणेश चतुर्थी का उत्सव बेहद भव्य और खास अंदाज में मनाया जाता है।

27 अगस्त से गणेश उत्सव की शुरुआत हो रही है। इस दौरान पूरे देश के साथ-साथ देश की राजधानी दिल्ली भी बप्पा के स्वागत में रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगा उठती है। यहां हर साल बड़े-बड़े पंडाल सजाए जाते हैं, विशाल झांकियां निकाली जाती हैं और जगह-जगह सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। गणेश उत्सव का त्यौहार ना सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि इस दौरान मेलों और उत्सवों के जरिए पूरे परिवार को साथ समय बिताने मौका भी मिल जाता है। राजधानी दिल्ली में कई जगहों पर गणेश चतुर्थी के अवसर पर खास तैयारियां होती हैं, जहां भक्त बड़े उत्साह से बप्पा के दर्शन करने आते हैं। आइए जानते हैं दिल्ली और उसके आसपास की वे जगहें जहां गणेश चतुर्थी का उत्सव बेहद भव्य और खास अंदाज में मनाया जाता है।

श्री सिद्धि विनायक मंदिर, दिल्ली दिल्ली के सबसे प्रसिद्ध पंडालों में से एक श्री सिद्धि विनायक मंदिर है। यहां हर साल गणेश चतुर्थी के मौके पर विशाल मेले और पंडाल का आयोजन किया जाता है। खास बात ये है कि यहां बप्पा को साढ़े बारह मन मोदकों का भोग लगाया जाता है। भक्त अपनी मनोकामना पूरी होने की आशा में गणेश जी को चिट्ठी भी लिखते हैं। यहां 10 दिनों तक लगातार शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जिसमें नृत्य, गायन और धार्मिक प्रस्तुतियां देखने को मिलती हैं।

कालकाजी मंदिर, नई दिल्ली कालकाजी देवी मंदिर दिल्ली के बहुत पुराने धार्मिक स्थलों में से एक है। इस मंदिर में गणेश जी की सिद्ध प्रतिमा भी मौजूद है। गणेश चतुर्थी पर इस मंदिर के आसपास का माहौल और भी खूबसूरत और मन को मोहने वाला हो जाता है। खासतौर पर हिमगिरि अपार्टमेंट में हर साल इस अवसर पर शानदार मेले का आयोजन होता है। इस दौरान रोजान शाम 4 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं और खाने-पीने के स्टॉल पर जबरदस्त भीड़ उमड़ती है। लोग परिवार के साथ यहां आ कर पूजा करने के साथ-साथ खरीदारी और घूमने का आनंद उठाते हैं।

कनॉट प्लेस का गणेश मंदिर कनॉट प्लेस का गणेश मंदिर शहर के सबसे पुराने गणेश मंदिरों में से एक है। इसकी स्थापना 31 अक्टूबर, 1952 को वी. शंकर अय्यर ने की थी। ये गणेश मंदिर दिल्ली के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर के ठीक बगल में स्थित है, जिस वजह से अक्सर भक्त दोनों मंदिरों को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन गणेश चतुर्थी के दिन यहां का माहौल बिल्कुल अलग ही होता है। मंदिर के भीतर सजावट, भक्ति गीत और भक्तों की भीड़ इसे बहुत ही खास बना देती है।

गुरुग्राम का डीएलएफ फेज 2 मेला दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी गणेश उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। खासकर डीएलएफ फेज 2 इलाके में हर साल विशाल पंडाल और मेला लगता है। यहां सुबह-शाम पूजा के साथ ही लोग नृत्य और गायन प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं। खाने-पीने और खरीदारी के लिए लगाए गए स्टॉल यहां के अट्रैक्शन का बड़ा हिस्सा होते हैं।