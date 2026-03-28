Jokes of the Day: ‘चंदू सॉफ्टवेयर कंपनी में …’ मजेदार जोक्स पढ़कर हो जाएंगे लोटपोट
Jokes of the Day: दिन भर काम की टेंशन और स्ट्रेस को हल्का करने के लिए कुछ वक्त रिलैक्स करना चाहिए। और, कुछ फालतू बातें भी कर लेनी चाहिए। जैसे ये मजेदार जोक्स, जिन्हें पढ़ लिया तो हंसी रोकना मुश्किल हो जाएगा।
जिंदगी में दुख और परेशानियां तो बहुत सारी हैं। तो हंसने-खिलखिलाने के मौके कैसे मिलेंगे। इस सवाल का जवाब है मजेदार जोक्स। जिन्हें पढ़कर आप कभी भी हंस लें और मन को हल्का कर लें। दिन अगर बोझिल और दिमाग में काम का तनाव भरा हुआ है तो बस पढ़ लें ये मजेदार जोक्स। सारा तनाव और दुख कुछ सेकेंड के लिए तो छूमंतर हो जाएगा। यहां पढ़ें फनी जोक्स।
Funny Jokes In Hindi
जोक्स 1- पति और पत्नी का ज़ोरदार झगड़ा होता है.
पति गुस्से से- तेरी जैसी 50 मिलेंगी.
पत्नी हंसके- अभी भी मेरी जैसी ही चाहिए!
जोक्स 2- मां – बेटा क्या कर रहे हो?
बेटा – पढ़ रहा हूं मां..
माँ – शाबाश! क्या पढ़ रहे हो?
बेटा – आपकी होने वाली बहु के SMS.
दे थप्पड़, दे थप्पड़!
जोक्स 3- रिश्तेदार इतने भी बुरे नहीं है जितना स्टार प्लस दिखाता है!
और, पड़ोसी इतने अच्छे भी नहीं जितना तारक मेहता में दिखाया जाता है।
जोक्स 4- चंदू सॉफ्टवेयर कंपनी में इंटरव्यू देने गया....
सर- Java के कोई चार वर्जन बताओ?
चंदू- मर जावा, मिट जावा, लुट जावा और सदके जावा
सर- तुसी अब अपने घर जावा।
जोक्स 5- एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को परम सत्य ज्ञान दिया
जिंदगी के इस सफर में सेहत का भी ख्याल रखिए....
ऐसा ना हो कि....
आप पीछे रह जाएं और आपका पेट आप से भी कहीं आगे निकल जाए।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना
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