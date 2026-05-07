Jokes of the Day: हाथी और चींटी की मजेदार बातें, हंसी नहीं रोक पाएंगे आप
अगर आप हंसने के लिए मजेदार जोक्स ढूंढ रहे हैं, तो हाथी और चींटी के ये फनी जोक्स आपका दिन बना देंगे। पढ़िए 15+ सुपर मजेदार जोक्स और दोस्तों के साथ शेयर करके हंसी का मजा दोगुना करें।
भागदौड़ भरी जिंदगी में हंसना और खुश रहना बहुत जरूरी है। मजेदार जोक्स ना सिर्फ मूड अच्छा करते हैं, बल्कि तनाव को भी कम करने में मदद करते हैं। खासकर हाथी और चींटी के जोक्स बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी को खूब पसंद आते हैं, क्योंकि इनमें मासूमियत के साथ मजेदार पंच भी होता है। सोशल मीडिया पर भी ऐसे जोक्स तेजी से वायरल होते रहते हैं और लोगों को खूब हंसाते हैं।
अगर आपका दिन थोड़ा बोरिंग जा रहा है या आप दोस्तों और परिवार के साथ कुछ मजेदार पल बिताना चाहते हैं, तो हाथी-चींटी के ये फनी जोक्स आपका मूड फ्रेश कर देंगे। यहां पढ़िए 15+ ऐसे सुपर मजेदार जोक्स, जिन्हें पढ़कर आपकी हंसी रुकना मुश्किल हो जाएगा।
1.
चींटी: हाथी भाई, तुम इतने बड़े क्यों हो?
हाथी: क्योंकि मैं बचपन में पूरा दूध पीता था।
चींटी: अच्छा! मैं तो चाय में डुबोकर बिस्किट खाती थी।
2.
चींटी ने हाथी से पूछा:
'अगर मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ जाऊं तो?'
हाथी बोला: 'तो लोग कहेंगे पहाड़ पर चींटी चढ़ गई।'
3.
हाथी बाइक चला रहा था।
चींटी पीछे बैठी थी।
अचानक ब्रेक लगा।
चींटी बोली: 'धीरे चला, मेरी चप्पल टूट जाती!'
4.
चींटी: मैं भी जिम जाऊंगी।
हाथी: क्यों?
चींटी: ताकि मैं भी तुम्हारी तरह भारी दिखूं।
5.
चींटी ने हाथी से कहा:
'चलो रेस लगाते हैं।'
हाथी: 'अगर मैं जीत गया तो?'
चींटी: 'तो मैं कह दूंगी नेटवर्क नहीं था।'
6.
हाथी स्कूल गया।
टीचर बोली: 'इतने बड़े होकर भी स्कूल?'
हाथी बोला: 'ऑनलाइन क्लास में स्क्रीन छोटी पड़ रही थी।'
7.
चींटी: तुम इतना खाते क्यों हो?
हाथी: क्योंकि डाइटिंग में मेरा खर्चा ज्यादा आता है।
8.
हाथी मोबाइल देख रहा था।
चींटी बोली: 'क्या कर रहे हो?'
हाथी: 'वजन कम करने की वीडियो देख रहा हूं।'
9.
चींटी ने हाथी को धक्का दिया।
हाथी हंसा और बोला: 'आज बड़ी ताकत आ रही है!'
10.
हाथी: मैं बहुत स्मार्ट हूं।
चींटी: हां, तभी तो लोग तुम्हें देखकर रास्ता बदल लेते हैं।
11.
चींटी होटल गई और बोली:
'एक प्लेट चीनी देना।'
वेटर: 'और कुछ?'
चींटी: 'नहीं, फैमिली साथ में आएगी।'
12.
हाथी डॉक्टर के पास गया।
डॉक्टर: क्या परेशानी है?
हाथी: 'मुझे लगता है मैं बहुत बड़ा हो गया हूं।'
13.
चींटी: तुम्हारा वजन कितना है?
हाथी: 'इतना कि वजन मशीन भी छुट्टी मांग ले।'
14.
हाथी बारिश में भीग रहा था।
चींटी बोली: 'छाता क्यों नहीं लिया?'
हाथी: 'पूरा बाजार छोटा पड़ गया।'
15.
चींटी ने हाथी से पूछा:
'तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानी क्या है?'
हाथी बोला: 'सेल्फी में पूरा नहीं आता।'
16.
हाथी: मैं बहुत फिट हूं।
चींटी: कैसे?
हाथी: 'मैं रोज 5 कदम चलता हूं… और सब हिल जाते हैं!'
नोट: इन जोक्स का उद्देश्य केवल हंसाना और गुदगुदाना है। किसी जाति, धर्म, भावना, विचार, रंग या लिंग के आधार पर किसी का मजाक उड़ाना या फिर उसे नीचा दिखाना बिल्कुल नहीं है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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