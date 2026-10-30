15 उल्टे-पुल्टे से फनी चुटकुले पढ़कर हंसी नहीं रुकेगी, पढ़ लें

सुबह की शुरुआत प्यारी सी स्माइल के साथ होनी चाहिए। लेकिन जब आपको हंसने का कारण ना मिले तो आपको जोक्स पढ़ लेना चाहिए। फनी और बिना बेस वाले फनी जोक्स पढ़कर चेहरे पर हंसी लाएं।

Hindi jokes 2026

दिन की शुरुआत हमेशा प्यारी सी स्माइल के साथ होनी चाहिए। और, जब दिन ही खराब हो तो हंसी कैसे आएगी। ऐसे में हंसी लाने के लिए कुछ कोशिश करनी चाहिए। जैसे ये 15 मजेदार चुटकुले, जिसे पढ़कर हंसी रोकना हो जाएगा मु्श्किल। यहां पढ़े ऐसे ही फुल मस्ती, हंसी-मजाक और फन से भरे मजेदार चुटकुले।

Hindi Jokes 1- पत्नी: सुनिए जी, मैं कैसी लग रही हूं आज?

पति: बिल्कुल चांद जैसी!

पत्नी: सच में! इतनी खूबसूरत?

पति: हां, बस फर्क इतना है कि चांद रात में निकलता है और तुम दिन-रात!

2- दोस्त 1: भाई, पार्टी कब दे रहा है?

दोस्त 2: जिस दिन मेरी किस्मत चमकेगी!

दोस्त 1: वो कैसे?

दोस्त 2: जिस दिन बिजली का बिल कोई और भरेगा।

3- मरीज: डॉक्टर साहब, मुझे भूलने की बीमारी हो गई है।

डॉक्टर: कब से?

मरीज: कब से क्या?

डॉक्टर: बीमारी कब से है?

मरीज: कौन सी बीमारी?

डॉक्टर: रहने दो भाई, फीस पहले दे दो!

4- पत्नी: आपको मुझसे ज्यादा प्यार किससे है?

पति: तुम्हीं से तो है!

पत्नी: फिर हर वक्त मोबाइल क्यों देखते रहते हो?

पति: क्योंकि तुम तो सामने हो, मोबाइल में तुम्हारी शिकायतों से बचने का तरीका ढूंढता हूं!

5- टीचर: बताओ, दुनिया में सबसे तेज क्या चलता है?

छात्र: सर, छुट्टी की घंटी!

टीचर: कैसे?

छात्र: बजते ही पूरी क्लास हवा हो जाती है!

6- दोस्त: भाई, सुबह जल्दी उठने का कोई तरीका बता।

दूसरा: रात को जल्दी सो जाया कर।

दोस्त: वो तो ठीक है, लेकिन रात को जल्दी सोने के लिए क्या करूं?

दूसरा: मोबाइल मुझे दे दिया कर, सुबह खुद उठ जाएगा!

7- महिला: भैया, आलू कितने किलो हैं?

सब्जीवाला: 40 रुपये किलो।

महिला: इतने महंगे! कुछ कम करो।

सब्जीवाला: मैडम, आलू हैं, शेयर बाजार नहीं जो रोज गिरेंगे!

8- पत्नी: सुनिए, मेरी किस्मत शादी के बाद ही खराब क्यों हुई?

पति: क्योंकि शादी से पहले तुम्हारी किस्मत अच्छी थी!

पत्नी: मतलब?

पति: मतलब मेरी किस्मत खराब थी, जो तुम्हारे हाथ लग गई!

9- बॉस: आपकी सबसे बड़ी खूबी क्या है?

लड़का: सर, मैं बहुत जल्दी सीखता हूं।

बॉस: और कमजोरी?

लड़का: सर, जो सीखता हूं वो जल्दी भूल भी जाता हूं।

बॉस: फिर यहां नौकरी क्यों मांग रहे हो?

लड़का: सर, ये भी भूल जाऊंगा कि नौकरी मिली थी या नहीं

10- दोस्त: भाई, मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे नाराज है।

दूसरा: फूल लेकर जा और माफी मांग ले।

दोस्त: फूल ले गया था।

दूसरा: फिर?

दोस्त: उसने पूछा, किसके लिए लाए हो? मैंने कहा, माली के लिए।

11- त्नी: मैंने फैसला किया है कि अब से मीठा बिल्कुल नहीं खाऊंगी।

पति: बहुत अच्छा फैसला है!

पत्नी: और तुम भी मेरा साथ दोगे।

पति: जरूर!

पत्नी: तो आज से मिठाई बंद!

पति: ठीक है, मैं बाहर जाकर खा लिया करूंगा!

12- पति: ये रोज-रोज ऑनलाइन क्या मंगवाती रहती हो?

पत्नी: अपनी खुशी के लिए!

पति: खुशी तो घर में भी मिल सकती है।

पत्नी: मिलती तो है, लेकिन तुम्हारे साथ रहने पर डिलीवरी बॉय की घंटी ज्यादा अच्छी लगती है!

13- दोस्त: तू चाय इतनी क्यों पीता है?

दूसरा: चाय पीने से दिमाग तेज चलता है।

दोस्त: फिर तो तू बहुत बुद्धिमान होगा!

दूसरा: नहीं भाई, चाय खत्म होते ही मेरा दिमाग भी बंद हो जाता है!

14- आदमी: भगवान जी, मेरी जिंदगी में इतनी परेशानियां क्यों हैं?

भगवान: बेटा, तुमने मांगा क्या था?

आदमी: सुख, शांति और पैसा!

भगवान: तो फिर तुमने EMI, बिजली बिल और रिश्तेदार क्यों पाल रखे हैं?

15- दोस्त 1: शादी के बाद जिंदगी कैसी चल रही है?

दोस्त 2: बिल्कुल ट्रेन जैसी!

दोस्त 1: मतलब आराम से?