हल्के ठंड में स्टाइल करें फुल स्लीव टी-शर्ट्स, डिस्काउंटेड प्राइस पर करें इनकी शॉपिंग

संक्षेप:

अगर आप भी लॉन्ग स्लीव्स के टी शर्ट्स की तलाश में हैं, तो आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

Jan 28, 2026 04:04 pm IST Anjali Kumari
हल्के ठंड में स्टाइल करने के लिए फुल स्लीव की टी शर्ट से बेहतर भला क्या होगा? जिम जाना हो या आउटिंग पर चाहे कॉलेज जाना हो, ये फुल स्लीव्स टी शर्ट्स आपके बड़े काम आएंगे। ये हल्के ठंड में शरीर को कवर रखते हैं, जिससे आपकी बॉडी रिलैक्स्ड रहती है, और ठंड का प्रभाव कम हो जाता है। साथ ही ये देखने में भी बेहद स्टाइलिश है, इन्हें जींस और ट्राउजर किसी भी बॉटम वियर के साथ ऑर्डर कर सकते हैं। तो अगर आप भी लॉन्ग स्लीव्स के टी शर्ट्स की तलाश में हैं, तो आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

Van heusen का ये Men's कॉटन रेगुलर टी शर्ट रोजाना करने के लिए एक बेस्ट विकल्प है। खासकर जो लोग जिम जाते हैं, उन्हें ये बेहद पसंद आएगा। वहीं आप चाहे तो हल्के ठंड में इन्हें शर्ट या फिर स्वेटर के अंदर भी कैरी कर सकते हैं। इसमें एक अन्य कलर ऑप्शंस उपलब्ध है। वहीं ये शरीर पर पूरी तरह कंफर्टेबल महसूस होते हैं।

Urbano fashion का फुल स्लीव कॉटन टी शर्ट्स दर्द और गर्म दोनों मौसम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसे 100% कॉटन फैब्रिक से तैयार किया गया है, जो बॉडी पर पूरी तरह रिलैक्स्ड महसूस होता है। साथ ही इस पर प्रिंट भी बने हुए हैं। इसमें कई अलग-अलग कलर ऑप्शंस उपलब्ध मिल जाएंगे, अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को 64% के ऑफ पर आज ही ऑर्डर करें। इसे जींस और ट्राउजर के साथ स्टाइल करें और ऊपर से जैकेट के साथ पेयर करें।

अगर लंबे समय से फुल स्लीव्स टी-शर्ट लेने का सोच रहे हैं, तो ये ऑप्शन ट्राई करें। ये दो रंगों के कांबिनेशन से तैयार किए गए हैं, जिसपर टेक्स्ट लिखा है। इसका लुक आकर्षक है, आप इसे जैकेट और शर्ट के साथ लेयर कर सकते हैं। ये राउंड नेक स्टाइल टी शर्ट बॉडी को पूरी तरह रिलैक्ड रखता है। जिम जाना हो या आउटिंग पर आप इसे आराम से कैरी कर सकते हैं। इस समय यह 62% के ऑफ पर उपलब्ध मिल जाएगा।

U.S पोलो के इस लॉन्ग स्लीव टी-शर्ट को लोगों ने बेहद पसंद किया है। ठंड के मौसम में जैकेट और पुलओवर के नीचे कैरी करने के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। क्योंकि अंदर से बॉडी को वार्म और कंफर्टेबल रखते हैं। वहीं जिम जाना हो या आउटिंग पर इसे हल्के ठंड में आराम से कैरी कर सकते हैं। इनकी फैब्रिक भी हल्की और मुलायम है, जो बॉडी को इरिटेट नहीं करती।

80% कॉटन और 20% पॉलिस्टर फैब्रिक से तैयार जॉकी का तो शर्ट एक आरामदायक विकल्प है। इसे ऑफिस वियर से लेकर आउटिंग और जिम जाने के लिए आराम से कैरी कर सकते हैं। ठंड में अन्य शारीरिक गतिविधियों में भाग लेना हो तो भी इसे कैरी कर सकते हैं। वहीं इसकी मुलायम और आरामदायक फैब्रिक बॉडी को रिलैक्स्ड रखती है।

कॉटन ब्लेंड फैब्रिक से तैयार ये रेगुलर फिट टी शर्ट आप सभी को बेहद पसंद आएगी। इसके गले पर ओपन बटन दिए हुए हैं, आप अपने अनुसार उन्हें बंद और खोल सकते हैं। इसमें अलग-अलग कलर ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, जिसपर 20% का ऑफ उपलब्ध है। ऐसा मौका बार-बार नहीं आएगा। ये टी शर्ट बॉडी पर पूरी तरह कंफर्टेबल महसूस होती है, जिसे आप सर्दी हो या गर्मी किसी भी मौसम में कैरी कर सकते हैं।

100% कॉटन फैब्रिक से तैयार इस रेगुलर फिट लॉन्ग स्लीव टी-शर्ट आप सभी को बेहद पसंद आएगा। खासकर ठंड के मौसम में जैकेट के साथ पेयर करने के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। वहीं आप इसे शर्ट के साथ भी लेयर कर सकते हैं। इनकी फैब्रिक हल्की और मुलायम है, आप इसे ठंड के अलावा गर्मी में भी कैरी कर सकते हैं। इस समय ये 69% के ऑफ पर उपलब्ध मिल जाएगी।

3 सेट रेगुलर टी शर्ट आपके बहुत काम आएगी। इसका कंफर्ट और स्टाइल दोनों कमाल का है। राउंड नेक बटन स्टाइल टी-शर्ट लॉन्ग स्लीव्स के साथ आयेंगे, जिसे सर्दियों में जैकेट आदि के साथ पेयर कर सकते हैं। इसकी हल्की और मुलायम फैब्रिक शरीर पर आरामदायक महसूस होती है। अगर आप भी लंबे समय से फुल स्लीव टी शर्ट की तलाश में हैं, तो ये ऑप्शन जरूर ट्राई करें। 3 के पैक में इनपर 82% का ऑफ मिल जाएगा। तो ज्यादा न सोचें 82% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari
इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म ग्रेजुएट अंजलि कुमारी हेल्थ, डाइट, लाइफस्टाइल, पर्सनल केयर और महिलाओं से संबंधित विषयों पर लगातार लिख रही हैं। लाइव हिंदुस्तान के साथ वे आपके लिए ऐसे प्रोडक्ट चुनने में मदद कर रही हैं, जो आपके दैनिक जीवन को और ज्यादा सहज और सेहतमंद बना सकते हैं। और पढ़ें
