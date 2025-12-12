Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़Full sleeves Anarkali kurta sets you can style this winter

ठंड में फुल स्लीव्स कुर्ता सेट्स में फ्लॉन्ट करें अपना स्टाइल, यहां हैं कुछ बेस्ट ऑप्शंस

संक्षेप:

Amazon पर फुल स्लीव्स के कुर्ता सेट्स की वैरायटी उपलब्ध मिल जाएगी, जिनपर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर भी मिल रहा है। तो ज्यादा न सोचें इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

Dec 12, 2025 05:23 pm ISTAnjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
share

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

ठंड में आउटफिट्स को लेकर कन्फ्यूज़ रहती हैं, तो हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन है। फुल स्लीव्स अनारकली कुर्ता सेट्स ट्राई करें। आउटिंग पर जाना हो या छोटी-मोटी पार्टी अटेंड करनी हो, या वेडिंग फंक्शन में जाना हो फुल स्लीव्स के कुर्ता सेट्स हमेशा आपके काम आते हैं। कुर्ता सेट्स फॉरएवर ट्रेडिंग आउटफिट है, जिन्हें सर्दियों में आप ओवरकोट और जैकेट के साथ पेयर कर सकती हैं। साथ ही कार्डिगन्स के साथ ये काफी अट्रैक्टिव लुक देते हैं। Amazon पर फुल स्लीव्स के कुर्ता सेट्स की वैरायटी उपलब्ध मिल जाएगी, जिनपर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर भी मिल रहा है। तो ज्यादा न सोचें इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
ठंड में फुल स्लीव्स कुर्ता सेट्स में फ्लॉन्ट करें अपना स्टाइल, यहां हैं कुछ बेस्ट ऑप्शंस
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

Rangnavi का रेयान फैब्रिक से तैयार फ्लोरल प्रिंटेड अनारकली स्टाइल कुर्ता सेट एक आकर्षक विकल्प हैं। फुल स्लीव्स के इस ट्रेडिंग कुर्ता सेट्स को आप किसी भी ओकेजन पर कैरी कर सकती हैं। इसका लुक बेहद आकर्षक है, पार्टी के अलावा रोजाना ऑफिस वियर के तौर पर भी कैरी कर सकते हैं। इन्हें कार्डिगन या ओवरकोट के साथ स्टाइल करें।

Loading Suggestions...

प्योर कॉटन फैब्रिक से तैयार ये कुर्ता, प्लाजो और दुपट्टा सेट आप सभी को पसंद आएगा इस पर बने फ्लोरल प्रिंट इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे हैं। फुल स्लीव्स के इस कुर्ता सेट को आप सर्दी में किसी भी विंटर वियर कार्डिगन या जैकेट के साथ स्टाइल कर सकती हैं। साथ ही गर्मी में भी ये इस्तेमाल में आ जाएंगे। तो ज्यादा न सोचें, 75% के ऑफ के साथ इसे आज ही ऑर्डर करें।

Loading Suggestions...

KLOSIA का ये कुर्ता, पैंट और दुपट्टा सेट एक परफेक्ट फेस्टिव वियर आउटफिट है। वेडिंग हो या फेस्टिवल फुल स्लीव्स के सिंपल और एलिगेंट कुर्ता सेट्स आपके लुक में चार चांद लगा देंगी। खासकर सर्दी में इस कुर्ता सेट को ओवरकोट या जैकेट के साथ स्टाइल कर सकते हैं। फुल स्लीव्स के ये आउटफिट हल्के ठंड में शरीर पर कंफर्टेबल महसूस होगी। इसकी फैब्रिक हल्की और आरामदायक है। साथ ही इसपर 73% का ऑफ उपलब्ध है, इसे आज ही ऑर्डर करें।

Loading Suggestions...

KLOSIA का ये प्रिंटेड अनारकली कुर्ता सेट फुल स्लीव्स में आयेगा, हल्के ठंड में पार्टी अटेंड करने के लिए आउटफिट की तलाश है, तो ये ऑप्शन ट्राई करें। इसपर बने प्रिंट और पैटर्न आपके आकर्षण में चार चांद लगा देंगी। इसे सर्दी के साथ ही गर्मी में भी स्टाइल कर सकती हैं। वहीं आरामदायक फैब्रिक बॉडी को इरिटेट नहीं करती और लंबे समय तक पहने रखने के बाद भी ये पूरी तरह से कंफर्टेबल महसूस होगी।

Loading Suggestions...

फुल स्लीव्स का ये अनारकली कुर्ता सेट देखने में जितना अट्रैक्टिव है, इसकी फैब्रिक उतनी ही हल्की और मुलायम है। इसका कलर और प्रिंट मेरा पर्सनल फेवरेट है। वहीं आरामदायक फैब्रिक बॉडी को इरिटेट नहीं करती और लंबे समय तक पहने रखने के बाद भी ये पूरी तरह से कंफर्टेबल महसूस होगी। इसे 73% के ऑफ पर आज ही ऑर्डर करें।

Loading Suggestions...

सिल्क फैब्रिक से तैयार MOKOSH का ये पार्टी वियर अनारकली कुर्ता फुल स्लीव्स में आयेगा। इस पर की गई एंब्रॉयडरी इसके आकर्षण में चार चांद लगा रही है। इसका सिल्क फैब्रिक शाइनी और मुलायम है, जिसे आप किसी भी ट्रेडिशनल इवेंट पर आराम से कैरी कर सकती हैं। इसे जैकेट या ओवरकोट के साथ स्टाइल करें। साथ ही इसपर 73% का ऑफ उपलब्ध है, इसे आज ही ऑर्डर करें।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari
इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म ग्रेजुएट अंजलि कुमारी हेल्थ, डाइट, लाइफस्टाइल, पर्सनल केयर और महिलाओं से संबंधित विषयों पर लगातार लिख रही हैं। लाइव हिंदुस्तान के साथ वे आपके लिए ऐसे प्रोडक्ट चुनने में मदद कर रही हैं, जो आपके दैनिक जीवन को और ज्यादा सहज और सेहतमंद बना सकते हैं। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।