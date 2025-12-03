Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़From winter bedsheets to cotton bedsheets you can buy on discounted prices

इस सर्दी कॉटन से लेकर गर्म बेडशीट्स पर पाएं मिनिमम 50% का ऑफ, यहां हैं कुछ बेस्ट विकल्प

संक्षेप:

गम बेडशीट हो या वेलवेट और कॉटन की, Amazon पर इन सभी वैरायटी पर 50 से 80% का आकर्षक डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध मिल जाएगा।

Wed, 3 Dec 2025 05:53 PMAnjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

ठंड का मौसम चल रहा है और बहुत से लोग गर्म बेडशीट्स की तलाश में होंगे। मार्केट में हाई डिमांड की वजह से बेडशीट्स का प्राइस भी काफी बढ़ जाता है, परंतु यहां प्रीमियम क्वालिटी की बेडशीट पर 50% से अधिक का डिस्काउंट उपलब्ध मिल जाएगा। यानी आप इन्हें आधे से कम दाम में खरीद सकती हैं। वहीं अगर गर्म बेडशीट्स के ऊपर बिछाने के लिए कॉटन बेडशीट चाहिए या फिर आपको वेलवेट बेडशीट्स पसंद हैं, तो उनके भी कई विकल्प उपलब्ध हैं। अपने पसंद अनुसार इन प्रोडक्ट्स को आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर घर बैठे ऑर्डर करें।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
इस सर्दी कॉटन से लेकर गर्म बेडशीट्स पर पाएं मिनिमम 50% का ऑफ, यहां हैं कुछ बेस्ट विकल्प

इस सर्दी आधे दाम पर खरीदें विंटर बेडशीट्स के बेस्ट ऑप्शंस

अगर आप लंबे समय से गर्म बेडशीट्स की तलाश में हैं, तो यहां इनकी वैरायटी उपलब्ध है। अलग-अलग क्वालिटी से लेकर अलग-अलग प्राइस रेंज में आपको कई सारे विंटर बेडशीट्स के ऑप्शन मिलेंगे। अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी विकल्प को ऑर्डर कर सकते हैं। ये बेडशीट्स ठंड के मौसम में बिस्तर पर जाते ही आपकी बॉडी को गर्म कर देते हैं, जिससे एक अच्छी नींद आती है। इस समय बेडशीट्स की सभी वैरायटी पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध मिल जाएगा, तो ज्यादा न सोचें मोबाइल उठाएं और इन्हें ऑर्डर करें।

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

वेलवेट बेडशीट्स पसंद है, तो आधे दाम पर करें इनकी शॉपिंग

बहुत से लोग सर्दियों में वेलवेट बेडशीट का इस्तेमाल करते हैं, ये हल्की और आरामदायक होने के साथ ही बॉडी को गर्म रखती है। अगर आपको भी ऐसा कुछ खरीदना है, तो ये एक अच्छा मौका है। Amazon पर वेलवेट बेडशीट की वैरायटी उपलब्ध है। वो भी 50% से अधिक डिस्काउंट के साथ। यानी आप इन्हें आधे से कम दाम में घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। डबल बेड से लेकर सिंगल बेड तक प्रिंटेड से लेकर सिंपल प्लेन बेडशीट तक यहां आपको आपकी पसंदीदा बेडशीट मिल जाएगी।

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

कॉटन की आरामदायक और मुलायम बेडशीट्स पर पाएं मिनिमम 50% से 80% का ऑफ

अगर आप गर्म बेडशीट के ऊपर कॉटन बेडशीट बिछाना चाहते हैं, या आपको सर्दियों में भी कॉटन की बेडशीट पर सोना पसंद है, तो यहां उनकी भी वैरायटी उपलब्ध है। जिस पर 50 से 80% तक का ऑफ मिल जाएगा। 2000 की बेडशीट केवल 600 से 700 में आएगी। तो इंतजार कैसा, इस मौके का फायदा उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें। यहां आपको सिंगल बेड से डबल बेड और कई प्रिंट और कलर ऑप्शंस उपलब्ध मिलेंगे।

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari
इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म ग्रेजुएट अंजलि कुमारी हेल्थ, डाइट, लाइफस्टाइल, पर्सनल केयर और महिलाओं से संबंधित विषयों पर लगातार लिख रही हैं। लाइव हिंदुस्तान के साथ वे आपके लिए ऐसे प्रोडक्ट चुनने में मदद कर रही हैं, जो आपके दैनिक जीवन को और ज्यादा सहज और सेहतमंद बना सकते हैं। और पढ़ें
Healthy Lifestyle

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।