टॉवल से लेकर शैंपू साबुन तक सब रहेंगे ऑर्गेनाइज्ड, खरीदें ये 8 बाथरूम ऑर्गेनाइजर

अगर आप भी अपने बाथरूम को साफ और ऑर्गेनाइज्ड रखना चाहते हैं, तो Amazon से घर बैठे इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स ऑर्डर कर सकते हैं।

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अगर समझ नहीं आता बाथरूम में कौन सी चीज कहां रखें और अक्सर कभी साबुन तो कभी टॉवल फर्श पर पड़ा रहता है, तो ऐसे में बाथरूम ऑर्गेनाइजर्स आपके काम आ सकते हैं। अलग-अलग तरह के ऑर्गेनाइजर्स छोटे से बड़े बाथरूम की शोभा बढ़ा देते हैं। अगर आप भी अपने बाथरूम को साफ और ऑर्गेनाइज्ड रखना चाहते हैं, तो Amazon से घर बैठे इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स ऑर्डर कर सकते हैं। वहीं दीवारों के साथ भी छेड़खानी नहीं करनी तो ऐसे कई विकल्प मिलेंगे जिन्हें आप बिना ड्रिल के अपने टाइल पर लगा सकते हैं। तो इंतजार कैसा मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

प्लास्टिक का ये अंडर सिंक स्टोरेज ऑर्गेनाइजर बाथरूम में अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस बनाता है, जिसमें सर्फ, साबुन जैसे रोजाना इस्तेमाल में आने वाले कई आइटम आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। इन्हें आप किचन और बाथरूम कहीं भी रख सकती हैं। इनका मटेरियल पानी से खराब नहीं होगा, इसलिए ये बाथरूम में रखने के लिए एक सुरक्षित विकल्प हैं।

360 डिग्री रोटेटिंग मेकअप ऑर्गेनाइजर होल्डर को अपने बाथरूम में सिंक केबिन के ऊपर रख सकती हैं। ये आजकल काफी ट्रेडिंग है। अब महिलाएं अपने बाथरूम में ही मेकअप और स्किन केयर भी रखती हैं, ताकि नहाने के फौरन बाद उन्हें भी अप्लाई कर लिया जाए। ये ऑर्गेनाइजर उन सभी महिलाओं के लिए परफेक्ट रहेगा। साथ ही ये एस्थेटिक है, आपके बाथरूम को भी एक मॉडर्न लुक देगा। इस समय ये 63% के ऑफ पर उपलब्ध है, ये मौका हाथ से न जाने दें।

अगर आपका बाथरूम बहुत छोटा है और आप उनमें एक सिंपल ऑर्गेनाइजर लगाना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन बेस्ट रहेगा। हर बाथरूम में कॉर्नर स्पेस जरूर होता है और वो अक्सर खाली रह जाता है, ऐसे में इस तरह के ऑर्गेनाइजर सेल्फ आपकी मदद कर सकते हैं। इसे लगाने के लिए दीवार ड्रिल करने की जरूरत नहीं है, इनके साथ एक स्टीकर आएगा, जिन्हें आप अपने टाइल आर लगाकर, इन्हें फिक्स कर सकते हैं।

Happer प्लास्टिक स्टोरेज केबिनेट को बाथरूम ऑर्गेनाइज की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें पर्याप्त स्पेस मिल जाएगा, जिसमें बाथरूम में इस्तेमाल होने वाले सभी सामान आराम से आ जाएंगे। साथ ही इसके दरवाजे पर आगे की ओर मिरर लगा मिल जाएगा, यानी अब आपको बाथरूम में अलग से मिरर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे काफी लोगों ने खरीदा है और इस पर 5 में से 4.3 की रेटिंग भी आई है। 42% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।

Riomax का ये बॉथरूम केबिनेट ऑर्गेनाइजर बड़े काम की चीज है। इसे बाथरूम के किसी भी दीवार पर लगाकर इनपर रोजाना इस्तेमाल की चीजें ऑर्गेनाइज्ड रूप से रख सकते हैं। इसमें दरवाजे भी आयेंगे, जिससे अंदर रखी चीजों पर धूल गंदगी जमा नहीं होगी। इसे प्लास्टिक मेटेरियल से तैयार किया गया है, यानी पानी लगने से भी ये खराब नहीं होगा। साथ ही नीचे की ओर हुक्स भी मिल जाएगा, जिनमें आप चीजे लटका सकते हैं।

House of vipa बाथरूम शेल्फ को खाली दीवार पर लगाएं। ऐसे ऑर्गेनाइजर्स खाली जगह को इस्तेमाल करने में मदद करते हैं। इस तरह आपके बाथरूम में चीजें रखने की जगह बन जाएगी और बाथरूम देखकर हर समय स्ट्रेस नहीं होगा। ये स्पेशियस और ड्यूरेबल है, इन्हें बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकती हैं। इसपर 83% का ऑफ उपलब्ध है, इसे बेहद सस्ते में घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।

Plantex का ड्रिल फ्री मेटल स्टैंड मल्टीपरपस स्टोरेज के लिए एक अच्छा विकल्प है। इसे दीवार पर आराम से सेट कर सकते हैं, कोई ड्रिल की जरूरत नहीं होगी। इसमें पर्याप्त जगह है, टॉवल से लेकर छोटी-मोटी बाथरूम की चीजें इनपर ऑर्गेनाइज्ड रूप से रखी जा सकती हैं। 2 पीस का सेट इस समय 70% के ऑफ पर बेहद सस्ते में उपलब्ध है। इसे घर बैठे आज ही ऑर्डर करें।

Plantex का बाथरूम ऑर्गेनाइजर रैक सेल्फ बहुत काम की चीज हैं। इसे लगाने के लिए ड्रिल की जरूरत नहीं होगी, ये आराम से दीवार पर सेट हो जाते हैं। उस ऑर्गेनाइजर शेल्फ में नीचे की ओर हुक्स आएंगे, जिनपर आप चीजें टांग सकती हैं। इसका मटेरियल ड्यूरेबल है, जो जल्दी खराब नहीं होगा। इस समय इसपर 69% का ऑफ उपलब्ध है, केवल 275 रुपए में इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं

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